Стивен Грэм Джонс «Полукровки». Трудная жизнь оборотня

Сколько Он себя помнил, Он знал, что его семья — вервольфы. Постаревший, но всё ещё сильный Дед, а ещё дядя Даррен и тётя Либби — двое из тройняшек, среди которых третьей была Его мать, погибшая при родах. А отца мальчик никогда и не знал. Детство было наполнено бесконечными историями Деда о временах его лихой юности, запахом земляничного кулера и атмосферой дома. Но однажды Даррен убивает копа и клерка в магазине, а Дед умирает на крыльце дома, наполовину превратившись в волка. С тех пор семья пускается в бега по американскому Югу, и Его детство кончается навсегда…

Stephen Graham Jones

Mongrels

Роман

Жанр: подростковый хоррор

Выход оригинала: 2016

Переводчик: Н. Некрасова

Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2023

Серия: «Fanzon. Зона Икс»

Возрастной рейтинг: 18+

448 с., 2500 экз.

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Стивен Кинг «Цикл оборотня»



Прежде всего стоит отметить, что у главного героя нет имени. Вернее, во время странствий по Америке у него и его тёти с дядей будет много имён, но ни одно из них не является настоящим. По сути, у героя нет ничего, кроме годами вкладываемой в него философии и устоев жизни вервольфов, хотя до конца мы так и не узнаем, станет ли мальчик одним из них или останется «овцой» — волком внутри, но не снаружи.

Повествование представлено нам как две условно непересекающиеся линии. В одной развивается основной сюжет, который периодически скачет вперёд во времени, — тут герой путешествует с семьёй, постоянно влипая в разные истории. Однако пусть это и выглядит как нормальная жизнь любого подростка, героя Джонса волнуют вовсе не школьные проблемы и первые прыщи, а пулевые ранения и похищения; он видит кровавые ошмётки животных, а то и людей, и в целом познаёт суровую реальность того, каково быть вервольфом в обычном мире.

Нужно выбрасывать мусор после каждой трапезы, ведь твой волк готов сожрать что угодно, даже если это консервная банка, которая потом вспорет тебе живот; нужно опорожнять мочевой пузырь перед превращением, ведь у твоего волка он намного меньше, чем у человека; ни в коем случае нельзя давать твоей крови смешаться с человеческой, иначе жертва превратится в ликантропа — жуткий кошмар с бесконтрольным голодом, заражающий всё вокруг себя. Джонсу удалось взять донельзя избитую тему оборотней и превратить её в нечто правдоподобное, не отдающее подростковыми любовными томлениями и сохранившее свой реалистичный «человеческий» облик.

Те, в ком течёт кровь вервольфов, не живут, а выживают. Они вынуждены постоянно таиться от окружающих, довольствоваться объедками с кухни обычных людей и скрываться от властей. Не это ли отличная метафора для многих недугов, делающих людей изгоями в «нормальном обществе»?

Вторая же линия описывает единичные случаи из жизни семьи, где герой то и дело примеряет на себя «обычные» роли и профессии механика, биолога, преступника. Чаще всего герою здесь ещё нет и десяти лет, он, как и его дядя с тётей, пытается выяснить, как им выжить в мире, не предназначенном для вервольфов, не сойти с ума, утолить голод, не остаться волком навсегда, поверить в любовь или презреть её.

Увы, остальные персонажи в «Полукровках» проходные и однобокие, они — функции, призванные подсветить события в жизни героя или его близких. По той же причине и мир романа довольно однообразен, пусть семья постоянно и перемещается с места на место. Всё тот же ржавый трейлер, та же убитая в хлам машина и то же отчаянное желание выжить, несмотря ни на что.



Итог: довольно неровный философский экскурс на тему того, какими могли бы быть оборотни, если бы они жили в реальном мире. Спойлер: с тяжёлым характером и по локоть в крови, но без вытья на луну и прочей киношной мишуры.

Хоррор как искусство Стивен Грэм Джонс — один из самых известных в США писателей индейского происхождения, то есть «коренной американец». И индейское наследие часто просачивается в его работы. При этом наибольшее предпочтение он отдаёт жанру хоррора, за романы в котором, в том числе и за «Полукровок», он многократно удостаивался Премии Брэма Стокера. Кроме того, книги Джонса изучаются на университетском уровне как яркие представители «постиронизма», а также придуманного Дэвидом Фостером Уоллесом движения «Новая искренность».

— Он тоже неплохой волк, — продолжил он, мотая головой из стороны в сторону. — Вот в чем дело. Но хороший волк не всегда хороший человек. Запомни это. Это заставило меня подумать об обратном — значит ли, что хороший человек — хороший волк. И что лучше, а что хуже.