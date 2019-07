«Алхимики». Необычный взгляд на евро-головоломку

Alchemists Тип игры: менеджмент ресурсов, головоломка

Автор: Матуш Котри

Художники: Давид Кошар, Якуб Политзер

Издатель в России: GaGa Games, 2019

Количество игроков: 2–4 (оптимальное: 4)

Возраст игроков: от 12 лет

Длительность партии: 2 часа

Похоже на:

Dungeon Pets

Galaxy Trucker

«Место преступления»

SpaceChem (ПК)

Евроигры крайне редко дружат с юмором. Ещё реже им удаётся искренне удивлять. Это не плохо — это черта жанра. Сленговое словечко «евросухарь» появилось на свет не просто так: уж слишком много на рынке чопорных экономических стратегий, лишённых всякой искры. Такое чувство, что делать еврогеймы, способные вызывать неподдельные эмоции, запрещено на законодательном уровне.

К счастью, у чехов из Czech Games Edition всегда был свой взгляд на евро. Хоть им и не чужды «евросухари» (ох уж эта Through the Ages), эта студия всегда подходила к жанру с хитрым, игривым прищуром. Dungeon Pets, Galaxy Trucker, Adrenaline, Last Will, Tzolkin… И вот до отечественных настольщиков наконец добрались «Алхимики» — пожалуй, один из самых любопытных проектов в портфолио студии.

В конце концов, в какой ещё игре можно скормить глиняному чудовищу живую жабу, чтоб у него из ушей пошёл пар?

Николас Фла-кто?

«Алхимики» — это (кто бы мог подумать) игра про алхимиков. Но не про тех почтенных мудрецов, что годами корпят над секретами бытия и прочими философскими камнями, а скорее про полубезумных гениев-шарлатанов, которые во имя науки то и дело метят в призёры премии Дарвина.

Игра симулирует типичную «изнанку» любой научной деятельности. Увы, жизнь даже самого успешного учёного состоит отнюдь не из сплошных премий, прорывных открытий и почётных приёмов у короля каждую пятницу — всех этих прелестей ещё нужно добиться. Каждый хочет стать лучшим, но роскошный колпак придворного алхимика светит лишь одному мастеру котла и ступки. А значит, придётся расталкивать коллег локтями в поисках нужных ингредиентов для зелий, толпиться на рынке, чтобы первым ухватить полезные в хозяйстве артефакты, торговать зельями на розлив и, конечно, ставить опыты. В конце концов, что может пойти не так, если выпить субстанцию с неизвестным науке эффектом?

В плане механик «Алхимики» — крайне своеобразный гибрид worker placement и… логической головоломки. В начале раунда все игроки расставляют кубики по слотам на поле, обозначающим действия: сбор ингредиентов, поход за артефактами, работу в лавке и так далее. Но так как алхимики-недоучки трудятся в одиночку, кубики олицетворяют не абстрактных «рабочих» или помощников, а время. Хочешь собрать побольше поганок в лесу? Придётся положить на нужный слот больше кубов; всё-таки тяжко это — в раскоряку, в длинной робе ползать по чаще, цепляясь бородой за кусты.

В этом аспекте игра напоминает любое другое евро про размещение рабочих. Времени и сил на все действия не хватит, поэтому нужно расставлять приоритеты. Набрать побольше жаб в ближайшем болоте и превратить одну из них в золото (какой же алхимик не подрабатывает трансмутацией!) или запастись ингредиентами впрок, на следующие раунды? Отправиться на рынок за красивой безделушкой, которая принесёт победные очки, или поработать в лавке, продавая заезжим приключенцам зелья собственного приготовления? Думать, разумеется, нужно не только о выгоде, но и о том, не успеют ли соперники «подрезать» удачный ход: порядок, в котором игроки выполняют действия, определяется заранее. Словом, типичная для евро маета — мы такое видели тысячу раз.

Однако игра преображается, едва дело доходит до гвоздя программы — приготовления зелий. За это отвечает специальное приложение для смартфона (или сайт в браузере): камера сканирует две карты ингредиентов и показывает, какое варево получилось, а вы фиксируете результат в собственной лаборатории — громоздкой, но на удивление удобной и функциональной ширме.

Эта ширма — не декоративный картонный домик, а самый что ни на есть прикладной, даже ключевой элемент игры. Большую часть «Алхимиков» вы проведёте, уткнувшись в блокнот с пометками, сравнивая и проверяя свои записи, так как вы с коллегами занимаетесь химическими изысканиями вовсе не ради прибыли, а для признания в научном сообществе.

В большинстве случаев вам абсолютно не важно, каким получится зелье; ну отравился несчастный студент, которого вы случайно напоили паралитиком, с кем не бывает? Главное — что опыт дал информацию. Каждый ингредиент состоит из трёх элементов, а их комбинацию случайно задаёт приложение. И знание этих комбинаций ой как важно, потому что именно оно служит базой для публикаций научных теорий — а это основной источник победных очков. Революционное заявление об алхимических свойствах мандрагоры добавит вам престижа, а известным алхимикам и зелья продавать легче, и гранты на исследования получать.

Гранит науки

Поэтому «Алхимики» — это игра не столько о менеджменте ресурсов, сколько о менеджменте большого объёма скрытой информации. У каждого из соперников своя ширма, свои опыты и своя рука с ингредиентами, поэтому игроки порой натыкаются на совершенно разные открытия — а значит, по-своему строят теории и варят зелья. В начале партии вы не знаете абсолютно ничего, и каждая, даже самая маленькая находка ценится на вес золота, — а это придаёт игре задорную, заразительную динамику.

В первые ходы будущие светила науки смешивают всякий мусор в котле, как дошколята, сливающие всё содержимое домашней аптечки в один стакан: наобум, просто чтобы взглянуть, какого цвета будет жидкость. Это вдвойне верно, если вы играете впервые, потому что правила хоть и хорошо написаны, но всё равно пестрят не всегда очевидными нюансами, — не говоря уже о том, что нужно разобраться в самой механике зельеварения.

Но эта фаза неловкости быстро проходит. Смекнув, что к чему, алхимики начинают вовсю шпарить зелья, и каждый опыт по чуть-чуть развеивает завесу тайны, густую, как дым над котлом. Смесь из двух ингредиентов открывает их общий элемент — а значит, вам уже есть с чем работать. Если ещё и получится тут же смешать один из этих ингредиентов с третьим, то можно выяснить и второй элемент, — это уже почти тянет на теорию!

Алхимические эксперименты непредсказуемы, так как результат знает только мобильное приложение, поэтому радость открытия испытываешь нешуточную. Каждый раз, когда узнаёшь что-то новое, глаза тут же мечутся с ширмы на блокнот и обратно. Так, здесь получился синий минус, значит, вычёркиваем из ингредиента все синие плюсы… Ага, я уже смешивал гриб вот с этой травкой, получился красный плюс. Проводишь логическую цепочку, сравниваешь данные — и вот уже рождается всамделишная теория. Ваша — не игровая. Вы сами откопали эту информацию, вы сами морщили лоб, пять минут сверля взглядом свои записи. Приходится сдерживать злорадный смешок, когда ваше открытие начисто перечёркивает только что опубликованную теорию оппонента — а он об этом не знает. Или, наоборот, сдерживаться, чтобы не двинуть другу по лицу: дурень опубликовал ложную теорию, а вы, доверившись, вывели из неё ещё одну!

Этот процесс требует усидчивости (одна ошибка может поломать все ваши расчёты), но затягивает. Причём затягивает настолько, что не замечаешь, как прошла уже половина партии. И когда все сидящие за столом осознают это, «Алхимики» превращаются в настоящие крысиные бега. От борьбы с неизвестностью все быстро переходят к… скажем так, плодотворному сосуществованию с ней.

Где можно схалтурить? Да, вы знаете два из трёх элементов этого ингредиента, но не всю формулу целиком. Рискнуть? Шанс 50 на 50, не так уж и плохо. Можно опубликовать теорию с сомнением в одном элементе: в конце игры за это не будет штрафов, но и победных очков это не принесёт. Тогда зачем вообще подкидывать оппонентам бесплатную информацию? Можно примазаться к чужому успеху и вписаться соавтором в чужую теорию — вот в ней можно не сомневаться, данные сходятся с вашими записями.

Красочный визуальный дизайн, компоненты и правила, написанные с шутками-прибаутками, маскируют кризисность и главную иронию игры: иногда скорость и количество ценятся куда выше качества. К середине партии вы уже не просто раскидываете кубики по полю и возитесь с жетончиками, а как угорелые гонитесь за знаниями, срезая все возможные углы. Какая разница, что ваши теории наверняка ошибочны, — грант-то вам уже выдали; главное — создать видимость активной деятельности. Нехорошо торговать зельями, чьих эффектов вы даже не знаете, но, с другой стороны, покупатель — это очередная лабораторная свинка, которая ещё и доплатит вам за опыт. Причём «Алхимики» не говорят обо всех этих мелочах открыто, не тыкают ими в лицо и не заваливают вас горой дополнительных механик, компонентов и другой ерунды — все эти мысли возникают в голове сами собой. В ходе, так сказать, конкуренции.

Если вы ничего не имеете против везения в евроиграх, не страдаете от частых приступов аналитического паралича и давно хотели посмотреть, как могут удивлять незамысловатые и привычные механизмы в руках умелых геймдизайнеров, то не проходите мимо «Алхимиков». У них есть все шансы стать тем глотком свежего воздуха, который вам так нужен. Из-за интенсивной нагрузки на мозг и своеобразия механик этой игрой не получится наслаждаться как соревновательным снарядом, но жажду «необычного» она утоляет влёгкую.

Итог: Czech Games Edition умудрились не только высказаться на тему профессиональной работы в научной сфере, но и построить вокруг этой идеи доступную, глубокую и на диво изобретательную головоломку.

Пятый элемент Мобильное приложение, конечно, меняет составы элементов, но если партии к пятой игра немножко приестся, а сами механики вам по душе, рекомендуем также взять дополнение — «Королевский голем». Набор из пяти модульных мини-дополнений не меняет базовый геймплей «Алхимиков» радикально, но вносит достаточно новых мелочей, чтобы заставить даже бывалых учёных держать ухо востро. В конце концов, склянка со свежезаваренным зельем — она как коробка конфет. Никогда не знаешь, сколько проведёшь в коме, если выпьешь.