«Алхимики». Необычный взгляд на евро-головоломку

Alchemists

Тип игры: менеджмент ресурсов, головоломка
Автор: Матуш Котри
Художники: Давид Кошар, Якуб Политзер
Издатель в России: GaGa Games, 2019
Количество игроков: 2–4 (оптимальное: 4)
Возраст игроков: от 12 лет
Длительность партии: 2 часа
Похоже на:
Dungeon Pets
Galaxy Trucker
«Место преступления»
SpaceChem (ПК)

Евроигры крайне редко дружат с юмором. Ещё реже им удаётся искренне удивлять. Это не плохо — это черта жанра. Сленговое словечко «евросухарь» появилось на свет не просто так: уж слишком много на рынке чопорных экономических стратегий, лишённых всякой искры. Такое чувство, что делать еврогеймы, способные вызывать неподдельные эмоции, запрещено на законодательном уровне.

Евроигры крайне редко дружат с юмором. Ещё реже им удаётся искренне удивлять. Это не плохо — это черта жанра. Сленговое словечко «евросухарь» появилось на свет не просто так: уж слишком много на рынке чопорных экономических стратегий, лишённых всякой искры. Такое чувство, что делать еврогеймы, способные вызывать неподдельные эмоции, запрещено на законодательном уровне.

К счастью, у чехов из Czech Games Edition всегда был свой взгляд на евро. Хоть им и не чужды «евросухари» (ох уж эта Through the Ages), эта студия всегда подходила к жанру с хитрым, игривым прищуром. Dungeon Pets, Galaxy Trucker, Adrenaline, Last Will, Tzolkin… И вот до отечественных настольщиков наконец добрались «Алхимики» — пожалуй, один из самых любопытных проектов в портфолио студии.

В конце концов, в какой ещё игре можно скормить глиняному чудовищу живую жабу, чтоб у него из ушей пошёл пар?

Николас Фла-кто?

Алхимики. Настольная игра

«Алхимики» — это (кто бы мог подумать) игра про алхимиков. Но не про тех почтенных мудрецов, что годами корпят над секретами бытия и прочими философскими камнями, а скорее про полубезумных гениев-шарлатанов, которые во имя науки то и дело метят в призёры премии Дарвина.

Игра симулирует типичную «изнанку» любой научной деятельности. Увы, жизнь даже самого успешного учёного состоит отнюдь не из сплошных премий, прорывных открытий и почётных приёмов у короля каждую пятницу — всех этих прелестей ещё нужно добиться. Каждый хочет стать лучшим, но роскошный колпак придворного алхимика светит лишь одному мастеру котла и ступки. А значит, придётся расталкивать коллег локтями в поисках нужных ингредиентов для зелий, толпиться на рынке, чтобы первым ухватить полезные в хозяйстве артефакты, торговать зельями на розлив и, конечно, ставить опыты. В конце концов, что может пойти не так, если выпить субстанцию с неизвестным науке эффектом?

В плане механик «Алхимики» — крайне своеобразный гибрид worker placement и… логической головоломки. В начале раунда все игроки расставляют кубики по слотам на поле, обозначающим действия: сбор ингредиентов, поход за артефактами, работу в лавке и так далее. Но так как алхимики-недоучки трудятся в одиночку, кубики олицетворяют не абстрактных «рабочих» или помощников, а время. Хочешь собрать побольше поганок в лесу? Придётся положить на нужный слот больше кубов; всё-таки тяжко это — в раскоряку, в длинной робе ползать по чаще, цепляясь бородой за кусты.

В этом аспекте игра напоминает любое другое евро про размещение рабочих. Времени и сил на все действия не хватит, поэтому нужно расставлять приоритеты. Набрать побольше жаб в ближайшем болоте и превратить одну из них в золото (какой же алхимик не подрабатывает трансмутацией!) или запастись ингредиентами впрок, на следующие раунды? Отправиться на рынок за красивой безделушкой, которая принесёт победные очки, или поработать в лавке, продавая заезжим приключенцам зелья собственного приготовления? Думать, разумеется, нужно не только о выгоде, но и о том, не успеют ли соперники «подрезать» удачный ход: порядок, в котором игроки выполняют действия, определяется заранее. Словом, типичная для евро маета — мы такое видели тысячу раз.

Алхимики. Настольная игра

Однако игра преображается, едва дело доходит до гвоздя программы — приготовления зелий. За это отвечает специальное приложение для смартфона (или сайт в браузере): камера сканирует две карты ингредиентов и показывает, какое варево получилось, а вы фиксируете результат в собственной лаборатории — громоздкой, но на удивление удобной и функциональной ширме.

Эта ширма — не декоративный картонный домик, а самый что ни на есть прикладной, даже ключевой элемент игры. Большую часть «Алхимиков» вы проведёте, уткнувшись в блокнот с пометками, сравнивая и проверяя свои записи, так как вы с коллегами занимаетесь химическими изысканиями вовсе не ради прибыли, а для признания в научном сообществе.

В большинстве случаев вам абсолютно не важно, каким получится зелье; ну отравился несчастный студент, которого вы случайно напоили паралитиком, с кем не бывает? Главное — что опыт дал информацию. Каждый ингредиент состоит из трёх элементов, а их комбинацию случайно задаёт приложение. И знание этих комбинаций ой как важно, потому что именно оно служит базой для публикаций научных теорий — а это основной источник победных очков. Революционное заявление об алхимических свойствах мандрагоры добавит вам престижа, а известным алхимикам и зелья продавать легче, и гранты на исследования получать.

Гранит науки

Алхимики. Настольная игра

Поэтому «Алхимики» — это игра не столько о менеджменте ресурсов, сколько о менеджменте большого объёма скрытой информации. У каждого из соперников своя ширма, свои опыты и своя рука с ингредиентами, поэтому игроки порой натыкаются на совершенно разные открытия — а значит, по-своему строят теории и варят зелья. В начале партии вы не знаете абсолютно ничего, и каждая, даже самая маленькая находка ценится на вес золота, — а это придаёт игре задорную, заразительную динамику.

В первые ходы будущие светила науки смешивают всякий мусор в котле, как дошколята, сливающие всё содержимое домашней аптечки в один стакан: наобум, просто чтобы взглянуть, какого цвета будет жидкость. Это вдвойне верно, если вы играете впервые, потому что правила хоть и хорошо написаны, но всё равно пестрят не всегда очевидными нюансами, — не говоря уже о том, что нужно разобраться в самой механике зельеварения.

Но эта фаза неловкости быстро проходит. Смекнув, что к чему, алхимики начинают вовсю шпарить зелья, и каждый опыт по чуть-чуть развеивает завесу тайны, густую, как дым над котлом. Смесь из двух ингредиентов открывает их общий элемент — а значит, вам уже есть с чем работать. Если ещё и получится тут же смешать один из этих ингредиентов с третьим, то можно выяснить и второй элемент, — это уже почти тянет на теорию!

Алхимические эксперименты непредсказуемы, так как результат знает только мобильное приложение, поэтому радость открытия испытываешь нешуточную. Каждый раз, когда узнаёшь что-то новое, глаза тут же мечутся с ширмы на блокнот и обратно. Так, здесь получился синий минус, значит, вычёркиваем из ингредиента все синие плюсы… Ага, я уже смешивал гриб вот с этой травкой, получился красный плюс. Проводишь логическую цепочку, сравниваешь данные — и вот уже рождается всамделишная теория. Ваша — не игровая. Вы сами откопали эту информацию, вы сами морщили лоб, пять минут сверля взглядом свои записи. Приходится сдерживать злорадный смешок, когда ваше открытие начисто перечёркивает только что опубликованную теорию оппонента — а он об этом не знает. Или, наоборот, сдерживаться, чтобы не двинуть другу по лицу: дурень опубликовал ложную теорию, а вы, доверившись, вывели из неё ещё одну!

Алхимики. Настольная игра

Этот процесс требует усидчивости (одна ошибка может поломать все ваши расчёты), но затягивает. Причём затягивает настолько, что не замечаешь, как прошла уже половина партии. И когда все сидящие за столом осознают это, «Алхимики» превращаются в настоящие крысиные бега. От борьбы с неизвестностью все быстро переходят к… скажем так, плодотворному сосуществованию с ней.

Где можно схалтурить? Да, вы знаете два из трёх элементов этого ингредиента, но не всю формулу целиком. Рискнуть? Шанс 50 на 50, не так уж и плохо. Можно опубликовать теорию с сомнением в одном элементе: в конце игры за это не будет штрафов, но и победных очков это не принесёт. Тогда зачем вообще подкидывать оппонентам бесплатную информацию? Можно примазаться к чужому успеху и вписаться соавтором в чужую теорию — вот в ней можно не сомневаться, данные сходятся с вашими записями.

Красочный визуальный дизайн, компоненты и правила, написанные с шутками-прибаутками, маскируют кризисность и главную иронию игры: иногда скорость и количество ценятся куда выше качества. К середине партии вы уже не просто раскидываете кубики по полю и возитесь с жетончиками, а как угорелые гонитесь за знаниями, срезая все возможные углы. Какая разница, что ваши теории наверняка ошибочны, — грант-то вам уже выдали; главное — создать видимость активной деятельности. Нехорошо торговать зельями, чьих эффектов вы даже не знаете, но, с другой стороны, покупатель — это очередная лабораторная свинка, которая ещё и доплатит вам за опыт. Причём «Алхимики» не говорят обо всех этих мелочах открыто, не тыкают ими в лицо и не заваливают вас горой дополнительных механик, компонентов и другой ерунды — все эти мысли возникают в голове сами собой. В ходе, так сказать, конкуренции.

Если вы ничего не имеете против везения в евроиграх, не страдаете от частых приступов аналитического паралича и давно хотели посмотреть, как могут удивлять незамысловатые и привычные механизмы в руках умелых геймдизайнеров, то не проходите мимо «Алхимиков». У них есть все шансы стать тем глотком свежего воздуха, который вам так нужен. Из-за интенсивной нагрузки на мозг и своеобразия механик этой игрой не получится наслаждаться как соревновательным снарядом, но жажду «необычного» она утоляет влёгкую.

Итог: Czech Games Edition умудрились не только высказаться на тему профессиональной работы в научной сфере, но и построить вокруг этой идеи доступную, глубокую и на диво изобретательную головоломку.

Пятый элемент

Алхимики. Настольная игра

Мобильное приложение, конечно, меняет составы элементов, но если партии к пятой игра немножко приестся, а сами механики вам по душе, рекомендуем также взять дополнение — «Королевский голем». Набор из пяти модульных мини-дополнений не меняет базовый геймплей «Алхимиков» радикально, но вносит достаточно новых мелочей, чтобы заставить даже бывалых учёных держать ухо востро.

В конце концов, склянка со свежезаваренным зельем — она как коробка конфет. Никогда не знаешь, сколько проведёшь в коме, если выпьешь.

«Алхимики». Необычный взгляд на евро-головоломку
Коротко
Czech Games Edition умудрились не только высказаться на тему профессиональной работы в научной сфере, но и построить вокруг этой идеи доступную, глубокую и на диво изобретательную головоломку.
Удачно
нетривиальная центральная механика
отличное сочетание евро и логической головоломки
необычная динамика геймплея
на редкость меткое чувство юмора
отличная интеграция с приложением
Неудачно
довольно хлипкие картонные компоненты
небольшой простор для тактик
ужасно запутанные (поначалу) правила
8
Хорошо

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Виталий Темерязьев


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