Cyberpunk 2077. Первые впечатления «Мира фантастики»

Cyberpunk 2077 — пожалуй, самая ожидаемая игра года — после нескольких переносов наконец-то вышла 10 декабря. И мы сразу же отправили наших авторов изучать закоулки Найт-Сити, разбираться в войне банд и выведывать планы Джонни Сильверхенда. Представляем то, что из этого получилось, — подборку первых впечатлений. А рецензию опубликуем позже.

Евгений Пекло

Проведя в «Киберпанке 2077» 15 минут, ты понимаешь, что игру ждали не зря. Проведя 15 часов, осознаёшь, что, наверное, стоило бы подождать ещё два-три месяца. Задумка поляков поистине грандиозна: огромный город, по которому невозможно гулять без навигатора, сотни квестов, интересная история, масса классных игровых механик. Но вот исполнение… На младших консолях «Киберпанк» практически неиграбелен из-за низкого качества графики, и даже на РС, где версия наиболее стабильная и вылизанная, встречаются жуткие глюки. Мне вот, например, не повезло схватить периодические резкие рывки камеры во время сражений, что особенно ужасно в перестрелках — словно тебя кто-то каждые пять секунд толкает со всей дури под локоть. А ведь я хочу играть именно через стрелка! На PS5 такого нет, но там от игры сильно устают глаза. Подозреваю, что это говорит о низком FPS.

Каким-то непонятным образом после запуска ты испытываешь — нет, не дежавю, а скорее ощущение приятно знакомой обстановки. Предположу, что дело тут в дизайне: если приглядеться, можно увидеть множество решений, что были новаторскими в 1970–1990 годах и потому незаметно окружали меня с самого детства. В легковых авто узнаешь черты старых «фиатов» и «ситроенов», а в грузовиках — советских тягачей для ракетных комплексов. В архитектуре советский конструктивизм смешался с американским утилитаризмом, а подъезды и подворотни разукрашены граффити в лучших традициях интернациональной разрухи. Всё по заветом конструирования сна из фильма «Начало» — ничего из объектов не воссоздано целиком, но деталей использована масса, из-за чего мир получился правдоподобным.

При этом всё продумано и подогнано друг к другу так искусно, что сложно не залюбоваться и не влюбиться. Можно часами колесить по городу и глазеть по сторонам или выбирать из десятков вариантов именно ту пушку, которая интереснее всего стреляет. Игровые механики тоже стимулируют громко крикнуть: «Я остаюсь! Я буду здесь жить!» — тут мощная центральная история, мастерски срежиссированая, и интереснейшие побочные квесты, за которые хочется браться, и замечательная система прокачки, устроенная таким образом, что ты можешь прокачивать только те навыки, которыми реально пользуешься. То есть не билд определяет стиль игры, а стиль игры формирует билд персонажа!

«Киберпанк» не выглядит революцией — он ощущается квинтэссенцией всего лучшего, что было придумано в жанре ролевых экшенов за последние два десятилетия. Если бы не глюки и просадки производительности, из этой игры не хотелось бы вылезать в принципе.

Я играю в Cyberpunk 2077 на PS4.

«Играю», а не «играла», хотя на моей консоли тайтл и правда выглядит плохо. Поняла я это не сразу: в прологе мне не встретилось ни глючных текстур, ни NPC с двумя полигонами, разве что изображение выглядело мыльным. Неприятности начались, только когда пролог за корпо — короткий и пассивный, к слову, — кончился.

Пролог, хоть и отлично представил мне Ви и мир корпораций, а также продемонстрировал Найт-Сити с высоты (тогда город еще выглядел красиво!), сверх этого не дал ничего. Динамичного геймплея в корпо-предыстории нет. Ходи туда-сюда, беседуй. Собирай редкий лут, читай электронные письма. Смотри отлично срежиссированные кат-сцены.

А теперь о плюсах. Несмотря на низкое качество графики и периодически (но не слишком часто) проседающий FPS, уходить из игры мне не хочется. Потому что даже на PS4, где число NPC на улицах наверняка урезали, Найт-Сити выглядит ярким муравейником. Глаза разбегаются, так и хочется рассмотреть всё поближе, будь то одежда случайных прохожих, граффити или даже мусорные баки. Я провела в игре больше 10 часов, но далеко не ушла ни по сюжету, ни по побочкам исключительно потому, что бродила по своему району, разинув рот. Ну, или ездила, мелко дрожа от страха за каждого прохожего (к чёрту дорожные знаки). Потом стала ввязываться в перестрелки на улицах — и тут оказалось, что даже с геймпада, даже на наивысшей сложности стрельба не просто удобная, но еще и очень приятная. Помощь при наведении работает на пять баллов, так что и такой «мастер» шутеров, как я, получает удовольствие от стрельбы. Надрывается, меняя укрытия, комбинирует навыки — и кайфует.

Кроме того, восхищают анимации мимики и жестов. В кат-сценах, в живом геймплее. У самой Ви, у окружающих её людей. Я даже знаю, почему обратила на это внимание, — играя в Cyberpunk 2077 на PS4, невольно вспоминаешь релизную версию Mass Effect: Andromeda. Слегка расстраиваешься, поскольку у печально известной игры BioWare с текстурами было гораздо лучше, но потом утешаешься, сравнив анимации. И продолжаешь верить, что патчи CD Projekt RED сотворят чудо.

Поэтому — продолжаешь играть и оценивать всё новые аспекты. К примеру, очень радует кастомизация оружия. После Borderlands у меня пунктик на последнем, поэтому я провожу немало времени за выбором и улучшением всяких пушек. (А вот мои друзья этим не заморачиваются: после релиза игры я получила сразу от нескольких пачку скринов, где Ви дубасит противников искусственными фаллосами.)

Вообще-то улучшать нужно не только оружие — и от этого голова кругом идет, особенно первое время. Прокачка характеристик, огромного древа навыков, аугментаций — все это может выглядеть недружелюбным по отношению к новичкам. При этом хардкорной игру не назовешь. Просто… до сих пор не понимаю, переусложнена ли она или к этому позже привыкаешь. Менеджмент инвентаря, совсем как в «Ведьмаке 3», отнимает уйму времени. Карта первые полчаса держит тебя в священном ужасе. А еще предметы одежды, которые защищают тебя лучше всего (наивысшая сложность!), совсем не хотят сочетаться друг с другом по стилю… Ну как тут возвращаться к квестам?

Квесты тем временем хороши за счет подачи. Диалоги совершенно не натянутые, и кат-сцены всегда уместные, при этом сюжетный квест стойко интригует, а побочные всегда заканчиваются так, чтобы не оставить тебя без эмоций. И даже лучше, что эти эмоции — самые разные.

Дмитрий Кинский

Cyberpunk 2077 — без преувеличения игра-праздник. И сумасшедшие цифры на старте тому хорошее подтверждение: RPG уже окупила затраты на производство и стала самым быстро продаваемым тайтлом на ПК. Игры, которые дарят такое ярко выраженное ощущение причастности к чему-то грандиозному, выходят редко — может, пара в десятилетие. Помните нешуточный ажиотаж вокруг «загадочной» Death Stranding в прошлом году? Релиз нового творения CD Projekt RED из той же категории, только ещё масштабнее!

В 2015 году «Ведьмак 3» стал эталоном сторителлинга, с которым до сих пор сравнивают каждую новую игру. За последние пять лет было немного проектов, которые могли бы на равных побороться с хитом CDPR на этом поприще. Если навскидку, то на ум приходит разве что Red Dead Redemption 2 и… всё. Теперь список пополнила Cyberpunk 2077, которая не только удержала планку качества, но и превзошла свою предшественницу.

Проработка нарратива на другом уровне — как в сюжетных заданиях, так и во второстепенных. Причем границы между ними формальные: в журнале они в разных категориях, но при выполнении «сайдов» часто возникают отсылки к событиям основной кампании, так что они воспринимаются как часть единой мозаики. Никаких пресловутых «сходи и принеси просто потому, что надо» — за каждым квестом скрывается уникальная история. И, что самое важное, никогда не знаешь, к чему она приведёт.

Взять хотя бы задание, где нужно помочь наладить связь со взбунтовавшимися ИИ такси. На первый взгляд ничего примечательного. На деле же к каждому из них требуется свой подход. Одна подпрограмма внезапно стала бояться скорости, другая переживает из-за недостатка внимания «отца», третья норовит задавить Ви — и так далее. А в конце ждёт (спойлер!) своего рода Гладос из Portal, которая водит главного героя за нос и неожиданно спускает на него толпу бандитов.

Плот-твисты на каждом шагу: вот ты беседуешь с владельцем клуба, предлагаешь ему сделку — и вроде бы все идет как по маслу, удалось-таки заговорить этого ублюдка! Мгновение спустя он наливает бокал вина, отмечает деловитость главного героя — и внезапно стреляет.

Но больше всего поражает то, насколько быстро прикипаешь к героям. Спустя всего несколько часов возникает ощущение, что это твои старые друзья. И разработчики этим активно пользуются, чтобы играть на эмоциях. Когда погиб один из персонажей, у меня поперек горла встал ком, а в голове крутилась всего одна мысль: «Да не может такого быть». И это при том, что я знал о его судьбе заранее.

И дело не только в том, насколько хорошо прописаны персонажи. Не меньшую роль в Cyberpunk 2077 играет постановка, тоже заметно шагнувшая вперед в сравнении с третьим «Ведьмаком», где в распоряжении героев был ограниченный набор повторяющихся от сцены к сцене движений. Сразу видно, во что CD Projekt RED вбухала деньги на этот раз, — по режиссуре игра немногим уступает условной The Last of Us: Part II или Red Dead Redemption 2.

Разработчики учли всё, от общей композиции до мелочей вроде микродвижений. Из каждого кадра сочится эстетика — так и хочется спамить кнопку фоторежима, жаль только, его возможности скудноваты. Если герой переживает, он наверняка будет нервно ходить из стороны в сторону или дергать ногой, а если опечален — зажиматься и отводить взгляд. Чтобы понять их чувства, не обязательно вслушиваться в диалоги — многое можно прочесть по их глазам, прямо как в кино! Это то, чего жутко не хватает в современных RPG: как вообще можно проникнуться душераздирающей (и любой другой) историей, когда слышишь ее из уст статичного NPC, у которого на лице ноль эмоций?

С геймплейной точки зрения Cyberpunk 2077 проще всего описать как Deus Ex в открытом мире: у героя масса возможностей, а потому фактически любую задачу можно решить несколькими способами. Прокрасться и по-тихому устранить всех противников или открыть дверь с ноги и всех перестрелять — выбор за вами. Но при любом стиле прохождения хакерские способности Ви придутся кстати. Так, можно взломать камеры и пометить врагов, чтобы упростить себе стелс. Или хакнуть турель, чтоб все шишки достались бандитам.

Эффективность героя напрямую зависит от прокачки и снаряжения. По ходу дела можно улучшать его характеристики вроде интеллекта и хладнокровия, а также навыки, представленные в виде древа талантов. Откровенно неиграбельных билдов нет. К примеру, я сделал упор на способности нетраннера, но мне это не мешает врываться в месиво с дробовиком наперевес или кромсать врагов катаной направо и налево — последнее особенно весело, как можно устоять?

К ганплею особых вопросов нет, что уже большое достижение. В The Outer Worlds, например, была настолько чудовищная шутерная механика, что игру хотелось бросить в первый же час и оформить рефанд. До Call of Duty или DOOM «Киберпанку 2077» далековато, конечно. Но стрелять все равно куда приятнее, чем в большинстве RPG, — надо только привыкнуть к специфике местного оружия. Благо его вариаций масса, всегда можно найти себе что-нибудь по вкусу: от обычных пистолетов и штурмовых винтовок до пушек с самонаводящимися патронами и…. фаллоимитаторов.

А вот что действительно разочаровывает, так это искусственный интеллект врагов. Во время боя они либо прут на Ви напролом, либо отсиживаются в укрытиях, периодически высовываясь, чтобы поймать пулю в голову или бросить гранату. Впрочем, даже такие болванчики могут создать опасные ситуации, особенно если их уровень выше игрока, — классика жанра. К тому же они всегда знают точное расположение героя, так что скрыться и неожиданно зайти со спины в пылу сражения не получится.

С миром Cyberpunk 2077 тоже не всё так однозначно. С одной стороны, Найт-Сити — воплощение киберпанка, игра буквально обволакивает своей атмосферой. Здесь есть все: бесконечные неоновые вывески, летающие тачки, люди с аугментациями, а также много насилия и разврата (порой эти две сущности пересекаются). Город в красках демонстрирует, что такое «high tech, low life», и напоминает футуристическую, по-своему красивую и завораживающую свалку (с кучей отсылок к поп-культуре!), где даже у бомжа есть пара-тройка имплантов и очки дополненной реальности.

С другой стороны, за пределами созданных разработчиками историй Найт-Сити кажется картонным и пустым. Горожане бессмысленно слоняются по улицам и фактически не реагируют на действия игрока. А водители не способны объехать даже незначительные препятствия. Никаких случайных происшествий. Никакого ощущения, что город живет своей собственной жизнью. Все текут по течению, а игрок как будто бы находится в симуляции. Миру игры катастрофически не хватает интерактивности. Насколько хорошо CDPR проработала сценарии, настолько мало внимания она уделила всему остальному.

И вот мы подошли к самой важной проблеме Cyberpunk 2077 — к ее техническому состоянию. На ПК все более-менее стабильно, свои 50–60 FPS с 2060 Super на максимальных настройках графики без RTX игра держит. Критических ошибок я не заметил, а вот по мелочи всего много: NPC проходят сквозь текстуры, авто «тонет» в асфальте, в воздухе висят артефакты, реплики персонажей накладываются друг на друга, некоторые предметы банально не отображаются и так далее. Однако на PS4 и Xbox One ситуация значительно хуже — играть фактически невозможно.

Но так ли это важно? Безусловно, недоработанная игра за фулпрайс — это ужасно. И всё недовольство полностью оправданно. Но сама она от этого хуже не становится. Все эти баги и ошибки не авторский замысел, а естественный процесс разработки, который сам по себе непредсказуем. Да, они могут сильно испортить впечатление. Но за их вычетом Cyberpunk 2077 — великолепная игра, а проблемы со временем устранят. CDPR уже пообещала, что на этой неделе выйдет крупное обновление с исправлениями — такое же нас ждет в январе и феврале.

Надо было отложить релиз на несколько месяцев. Но разработчики на это никак не влияют, такие решения принимает руководство, которое далеко не всегда прислушивается к мнению создателей. Очевидно, перед Рождеством «Киберпанк 2077» с точки зрения продаж раскроет весь свой потенциал. К тому же при прошлом переносе компания столкнулась с гигантской волной критики, начались отмены предзаказа, а некоторые фанаты даже угрожали разработчикам расправой. Вряд ли это осталось незамеченным.

Другой вопрос, что CD Projekt RED до последнего не показывала Cyberpunk 2077 на консолях прошлого поколения. Даже журналисты получили копию игры для PS4 или Xbox One после того, как спало эмбарго на рецензии, — за пару дней до выхода. Вот и получается, что студия обманула игроков, а журналисты, заявлявшие, что игра работает нормально, стали её соучастниками, сами того не зная.

Большим компаниям стоит брать пример со студий поменьше, не стесняющихся выпускать крупные игры «в раннем доступе» и открыто говорить, что в игре много багов, которые со временем будут исправлены.

Cyberpunk 2077 — отличная RPG, которую вам обязательно нужно пройти. Но брать её сейчас не стоит, особенно на консолях. Обождите несколько месяцев, пока разработчики не отполируют игру. После вы сможете в полной мере насладиться ею и понять, о чем я говорил.

Дарья Буданова

Пока я наиграла около двенадцати часов. Поначалу отношения с игрой складывались не очень: куча новой информации, полотна текстов, к тому же мелким шрифтом и на английском — я купила игру в «неправильном» магазине. Не то чтобы последнее сильно мешало, но ощутимо замедлило моё знакомство с миром. Любая записка вызывала ещё больше вопросов, стелс срывался в хаотичную пальбу через две минуты после старта миссии, а распределение каждого нового навыка казалось ошибочным.

Но стоило помотаться по Найт-Сити и сколотить свой первый капитал — его я мудро инвестировала в импланты, расширяющие оперативную память, — от игры стало не оторваться. И теперь Ви — первоклассный хакер, который разделывается с врагами одним поворотом камеры наблюдения! А на особые случаи у неё припасён дробовик, который в два счёта снесёт башку самому сильному противнику. Как только ты понимаешь, как все эти навыки, импланты, оружие и его прокачка взаимодействуют друг с другом, ты влюбляешься в игру. И вот тут ты ощущаешь полную свободу — тем более что здесь столько вариантов, как этой свободой распорядиться!

Мир Cyberpunk 2077 — огромный и живой. Не все истории — полноценные квесты, но их разнообразие не успевает наскучить, что мне отчасти напомнило о последней Assassin’s Creed. По духу игра походит на Deus Ex, вторую Watch Dogs и… Vampire: The Masquerade — Bloodlines. На первую — из-за вариативности стиля прохождения, на вторую — благодаря атмосфере, а на третью — ролевой составляющей и видом от первого лица.

А ещё мир вызывает чувство ностальгии. Неоновые вывески, киберпротезы, яркие ирокезы — образ будущего, каким оно представало в фильмах 1970–80-х. Сейчас это очарование пропало, и ему на смену пришли мрачные прогнозы «Чёрного зеркала».

Но больше всего меня поразило, как внимательно CD Projekt RED подошла к созданию мира. Чуть ли ни на первой минуте игры мне попался игровой журнал с Цири на обложке, чуть позже — cекс-шоп, где и правда можно купить игрушки, пускай они и будут распределены в мусор. Но самое удивительное, стоит Ви услышать речь на незнакомом языке, субтитры буквально «перепечатывают» на английский. Вот тут-то и узнаёшь истинных мастеров RPG, которые точно знают, как заставить игроков поверить в то, что этот мир — настоящий.

Подробно говорить о технических несовершенствах не хочется, тем более что у меня в этом отношении запросы к играм минимальные. Я играю на PS4, и на мою долю выпало несколько вылетов и десятки багов вроде отсутствующего оружия. К тому же некоторые игровые настройки вроде громкости музыки и размера субтитров никак не хотят сохраняться — приходится каждый раз ставить по новой. А ещё — никогда не сохраняйтесь, забираясь на байк! У меня полностью размыло экран, изображение перестало двигаться, а загрузка ранних сохранений не помогала. Исправить получилось только перезапуском игры. Так что лучше подождать, пока разработчики выпустят пару масштабных патчей.

Когда сюжет впервые забрасывает тебя в Найт-Сити, это настоящий экстаз. Каждая расписанная граффити стена, каждый заваленный мусором или неоновыми вывесками уголок этого города впечатляет своей проработкой. По первости тебя не тянет бегать по квестам — хочется просто бродить по этим ярким улочкам, переполненным разноцветными фриками, и безустанно жать на кнопку скриншота. Вот он, мир классического дикого киберпанка — весь как на ладони.

А что же до активностей? Пока всё, что я успел попробовать за несколько десятков часов, приносит исключительно позитивные эмоции. Боёвка здесь очень веселая. Все пушки и обвесы ощущаются по-разному, а разрубать врагов катаной — одно удовольствие. Это я еще не говорю про целый арсенал различных заклина… скриптов, которыми можно издеваться над противником как душе угодно — от выключения оружия до взрыва мозгов. Да, стелс простенький и пройти игру «призраком» у вас не получится, но даже так практически любая локация с противниками предполагает несколько разных подходов. А система прокачки своим разнообразием уже подогревает интерес к повторному прохождению в другом стиле.

Что основной сюжет, что второстепенные квесты — это увлекательнейшие истории, которые, может, и не наполнены моральными дилеммами, как в предыдущем творении польской студии, но всё равно приковывают тебя к происходящему. С такой грамотной постановкой я совершенно не удивлен, что игра полностью от первого лица. Даже мелкие заказы и столкновения с местными бандами (которые здесь, по сути, как лагеря бандитов в «Ведьмаке») позволяют больше узнать о событиях, творящихся в этом безумном мире. Уже не только «пришёл, убил все, что движется, и забрал лут», но и выяснил, что здесь вообще забыли опасные ребята и почему рядом в ящике заперты люди. И, конечно же, не обходится без огромного количества любопытных диалогов между случайными прохожими на улице. Причем для разных языковых версий в такие диалоги добавили кучу разных локальных отсылок.

Киберпанк в целом похож на большой красочный фестиваль, где, куда ни пойдешь, наткнешься на весёлый аттракцион. А вот за кулисы тут лучше не заглядывать. Когда в передышке между приключениями наблюдаешь за повседневной жизнью города, остается только горько вздохнуть. Ни о каких тысячах NPC со своим расписанием и речи быть не может — люди в Найт-Сити либо куда-то идут, испаряясь, как только игрок отвернётся, либо привязаны к месту соответственно своей деятельности. И все как один сжимаются в комочек страха при любой странной активности главного героя. Дорожный трафик и вовсе становится тихим ужасом. Я не знаю, что именно пошло не так у CDPR, но когда водители в GTA: San Andreas (игра 2003 года, на минуточку) ведут себя на несколько порядков живее, это тревожный звоночек.

Вот именно в такие моменты погружение может дать сбой. И ты начинаешь задавать вопросы в стиле: «А где парикмахерские и тату-салоны? А почему внесюжетные кассеты брейнданса нельзя посмотреть?» Да, я понимаю, вы не GTA, чтобы симулировать реальный город. И не Deus Ex, чтобы с полной отдачей создавать разные способы прохождения игры. Но раз вы захотели сделать нечто среднее, пусть игроку придётся хотя бы немного потрудиться, чтобы обнаружить все игровые условности. Да, баги со временем поправят (и я очень рекомендую этого дождаться), а с дополнениями, возможно, введут все те элементы, которых сейчас остро не хватает (по крайней мере моя вера в CDPR всё ещё крепка), но именно сейчас Cyberpunk 2077 всем своим видом показывает, что чудес не бывает и игровой «феномен тысячелетия» оказался просто хорошим развлечением, ожидания от которого были гораздо выше.

Отдельно про русскую озвучку. Я как большой фанат оной в приключениях Геральта все же решился её опробовать. И она неплоха. Хуже, чем в «Ведьмаке», но слушать Ви-мужчину не противно, Ви-девушку даже местами приятно, а вот некоторые персонажи так и вовсе подобраны отлично. При этом в открытом мире люди разных национальностей говорят со своими родными озвучками, что не может не радовать.

