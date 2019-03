Обзор Generation Zero. Любовь, смерть и роботы в Швеции

На фоне громких весенних релизов Generation Zero легко пропустить. Любители сетевых перестрелок уже штурмуют Вашингтон в The Division 2, поклонники постапокалипсиса почти дождались Days Gone — на их фоне кооперативный шутер от Avalanche Studios несколько теряется. А жаль, ведь у игры весьма нетривиальный сеттинг — Швеции конца 1980-х, когда паранойя по поводу возможной Третьей мировой только начинает потихоньку спадать. Население одного из восточных архипелагов бесследно исчезает, связи нет, сквозь помехи едва-едва прорывается чья-то незнакомая речь (кажется, русская), леса и поля усеяли горящие обломки военной техники, а на дороги вышли сотни смертоносных боевых роботов неизвестного происхождения.