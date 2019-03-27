Обзор Generation Zero. Любовь, смерть и роботы в Швеции

На фоне громких весенних релизов Generation Zero легко пропустить. Любители сетевых перестрелок уже штурмуют Вашингтон в The Division 2, поклонники постапокалипсиса почти дождались Days Gone — на их фоне кооперативный шутер от Avalanche Studios несколько теряется. А жаль, ведь у игры весьма нетривиальный сеттинг — Швеции конца 1980-х, когда паранойя по поводу возможной Третьей мировой только начинает потихоньку спадать. Население одного из восточных архипелагов бесследно исчезает, связи нет, сквозь помехи едва-едва прорывается чья-то незнакомая речь (кажется, русская), леса и поля усеяли горящие обломки военной техники, а на дороги вышли сотни смертоносных боевых роботов неизвестного происхождения.

Бегство лучше дурной драки

Главное, ради чего стоит играть в Generation Zero, — истории. Не сюжет: он здесь пунктирный и ненавязчивый. Просто последовательность довольно прямолинейных квестов, которые мотивируют игроков продвигаться по карте и по крупицам выдают им информацию о жизни обитателей архипелага и причинах робопокалипсиса. Живых персонажей-людей, кроме игроков, в этом мире не осталось — лишь записи на автоответчике, заметки в дневниках и стопки дискет у компьютера. Даже сами «главные герои» не столько персонажи, сколько набор скинов, типичных для эпохи (ботан, солдат, панк и так далее), с парой строчек биографии, стартовым набором одежды и желанием докопаться до правды о случившемся.

Нет, сюжет здесь не главное. Важнее всего истории; например, вот такая.

Жанр: шутер от первого лица

Разработчик: Avalanche Studios

Издатель: Avalanche Studios

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: субтитры

Платформа: PC, PS4, X1

Играли на: PC

Похоже на:

DayZ

серия S.T.A.L.K.E.R.

серия Left 4 Dead

иллюстрации Симона Столенхага

Однажды ночью я оказался в рыболовецком поселении у подножья холма. По слухам, на другой стороне деревни живет информатор, но напрямую туда не дойти: воздух патрулируют миниатюрные дроны, по улицам, словно волки, рыщут отряды роботов-бегунов, а над крышами соседних домов возвышается угловатая фигура механического колосса. Таких машин я раньше не видел и не знаю, чего от него ждать. Возможно, удастся проскочить по берегу? Осторожно открываю дверь и, прижавшись к доскам сарая, на карачках продвигаюсь к выходу на пристань. Вдруг прямо над головой раздается резкий, оглушающий рёв сирены. Ошалело подняв винтовку, я прошиваю пулями подкравшегося дрона — но поздно. Робот-гигант, взревев, с грохотом переставляет свои ножищи и разворачивается к замеченному чужаку. Немедленно назад, в укрытие!

Как назло, из-за угла сарая уже выскочил бегун — первый из многих. При виде жертвы насыщенно-жёлтые огоньки на их мордах сменяются красными. Под стрёкот пулемётов я бросаюсь в кусты и начинаю карабкаться по склону. Вроде пронесло: не попав под обстрел, выбираюсь на верхнюю улицу… и оказываюсь нос к носу с ещё одним бегуном. Отступать некуда! Инстинктивно бросаюсь вперёд и на ходу разряжаю пистолет в голову машины: убить не убью, но, может, на секунду собью с толку — а большего и не надо. Как ошпаренный, несусь к ближайшему домику, отмечая топот механических лап позади и то, какой роскошный вид открывается с утеса на залив. Колосс на набережной снова ревёт — и тут из его брюха вырывается залп реактивных снарядов! Едва успев перемахнуть через забор, я вжимаю голову в плечи, пока соседний участок (и незадачливого бегуна) заливает огнём взрывов. Полюбовавшись на отсветы и переведя дух, я снова отправляюсь в путь.

В каком-нибудь Call of Duty это была бы последовательность жестко заскриптованных и срежиссированных моментов. В Generation Zero — случайная комбинация из необычной локации, умного расположения врагов и паттернов их поведения. Просто одна из множества возможных захватывающих историй: у меня такая, у вас будет совершенно другая. Авторы стараются не связывать пользователям руки, надеясь на их желание и способность самостоятельно себя развлекать в необъятной песочнице архипелага. И для того существуют два основных стиля прохождения.

Лучшая защита — нападение

Вы вольны играть в кооперативный шутер про охоту на роботов, быстрый и энергичный. Основных типов противников здесь шесть (вполне вероятно, что в будущем добавят новых), на любой вкус и сложность — от миниатюрных клещей, повадками напоминающих хэдкрабов, до гигантского двуногого танка, при чьем приближении сотрясается земля. Вдобавок один и тот же вид машин может отличаться оружием и тактикой: скажем, некоторые бегуны держатся на расстоянии и используют пулеметы, а другие предпочитают подскочить поближе и огреть цель из дробовика.

Многие из высокоуровневых роботов практически неуязвимы для игроков-одиночек: фронтальная броня легко выдерживает даже попадание из гранатомета, а уязвимые места неочевидны и, как правило, находятся на спине. Но слаженной команде из двух-четырех партизан не страшны даже самые массивные враги — особенно если грамотно использовать специфику местности, перки из древа навыков (есть даже возможность удаленно взламывать машины и натравливать их друг на друга) и доступное снаряжение.

В этом плане Generation Zero предлагает немалую свободу и разнообразие вариантов: помимо десятков видов взрывчатки и огнестрельного оружия (плюс модификации и несколько типов патронов), игроки могут найти и обратить себе на пользу случайный скарб. Газовые баллоны, самодельные ЭМП-устройства, сигнальные факелы и радиоприёмники для отвлечения внимания — всё идёт в дело. Почти как в DayZ, только с большим упором на экшен и без назойливой механики выживания. Максимальный простор для экспериментов!

Вместе с тем именно в боевых аспектах Generation Zero часто проявляет себя не с лучшей стороны. Возможностей для взаимодействия между игроками (за пределами базового набора жестов и эмоций) не так уж много. К примеру, даже для лечения партнёра необходимо открывать специальный перк, а напрямую передать аптечку попросту невозможно. Сначала нужно зайти в инвентарь и сбросить аптечки (все и сразу, по одной никак!), и лишь потом другой игрок сможет подобрать их. Но только если у него самого есть место в рюкзаке, что маловероятно. Иными словами, снаряжение к бою стоит готовить сильно заранее, а существующая система экипировки откровенно не оптимизирована и наверняка стоит в очереди на переработку в будущих патчах.

Вообще чинить и улучшать разработчикам предстоит многое. В релизной версии Generation Zero полно багов — ожидаемо для игры со столь обширным открытым миром, но от того не менее досадно. И если висящие в воздухе кусты-заборы или не подгрузившиеся описания миссий вполне можно пережить, то в моём путешествии пара-тройка квестов оказалась сломанной, и закрыть их попросту не удалось. Отдельный повод для критики — дома и постройки. Мало того, что они не отличаются вариативностью и сделаны из довольно ограниченного набора комнат-модулей, так ещё и могут преподнести неприятные сюрпризы в бою.

Как правило, здания служат надёжным убежищем: системы разрушаемых укрытий здесь нет, но даже окна и деревянные ограды не всегда простреливаются насквозь. Однако в то же время конечности, сканеры и орудия роботов имеют обыкновение проваливаться через текстуры стен, получая свободный доступ к загнанной в угол жертве, а бывает, машины и вовсе спаунятся буквально за спиной у игрока во вроде как зачищенном помещении.

Свой очаг — золотой

Второй, куда как более спокойный способ открывать для себя Generation Zero — мирное исследование архипелага, изучение локаций и лора. Повторюсь: карта здесь огромная, и на подробное её исследование легко можно потратить сотню-другую часов. Тем более смелым выглядит решение авторов вообще не задействовать в игре управляемый транспорт, даже велосипеды, — хотя в реальности ими пользуется каждый уважающий себя швед! Все путешествия проходят только на своих двоих (не бойтесь: между уже открытыми убежищами можно мгновенно перемещаться по клику мыши), и это прекрасно работает на атмосферу игры, замедляя её темп и побуждая игроков обращать внимание на мир вокруг.

А посмотреть есть на что. Художники Avalanche проделали просто феноменальную работу, воссоздавая природу Швеции с её медными полями, «курчавыми» скалами и заснеженными пригородными парками. Даже посреди случайной чащобы можно наткнуться на какую-то интересную деталь, а то и просто залюбоваться на то, как лунный свет проходит сквозь ветви, пока в динамиках шумит ночной ветер, гоняя упавшую листву.

Одни и те же локации воспринимаются по-разному в зависимости от погоды и времени суток — но при этом в них ощущаешь общий художественный замысел, единый эмоциональный заряд, какой-то едва уловимый дух тревожной меланхолии. Перед нами не суровая ядерная зима Fallout или Metro, а скорее осень цивилизации, медленное умирание привычного уклада жизни, внезапно оставленного людьми. В этом отношении постапокалипсис Generation Zero ближе всего к незабвенному S.T.A.L.K.E.R.

Конечно же, у игры немало перекличек и с творчеством Симона Столенхага, который тоже украшает провинциальные шведские пейзажи 80-х угрожающими гигантскими механизмами, — но говорить стоит не о заимствованиях или тем более плагиате, а скорее об общих корнях. И Столенхаг, и костяк команды разработчиков под руководством Эмиля Крафтинга принадлежат к одному поколению, чьё детство как раз пришлось на последние годы холодной войны, и в своём творчестве они закономерно пытаются ухватить это настроение — передать, каким был мир на исходе тревожной эпохи, когда военных бункеров было больше, чем деревень.

Итог: Generation Zero — проект неотполированный и зачастую неловкий, но с немалым потенциалом, который он вполне способен реализовать при должной поддержке со стороны разработчиков и игроков. Avalanche пригласили игроков в мир своего детства, с красотами шведской природы и застарелым ароматом холодной войны. В этом мире игрокам предлагается создавать собственные истории: встречать рассвет на горе Русабергет, красться мимо патруля в густом тумане и любоваться золотым сиянием капель дождя на закате. Обнаруживать уязвимые места у неукротимых роботов-охотников, играть на органе в церкви, экспериментировать с тактикой, снимать гигабайты скриншотов с видами божественной шведской природы и делиться открытиями друг с другом. Не всем это придётся по душе, но определённый шарм и стиль у игры есть.