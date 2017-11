Контуженный и серьёзно раненный Уильям Бласковиц обнаруживает себя на гигантской подводной лодке «Молот Евы», которую угнали члены Сопротивления. Неожиданно корабль начинают штурмовать фашисты, и Уильям Бласковиц, сидя в кресле-каталке, решает дать им отпор. Но каждый бой изнашивает его измученное тело — и смерть героя становится вопросом времени.

Жанр: шутер с видом от первого лица

Разработчик: MachineGames

Издатель: Bethesda Softworks

Издатель в России: «СофтКлаб»

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: текст и звук

Похоже на:

Doom (2016)

Shadow Warrior 2 (2016)

Wolfenstein II: The New Colossus начинается ровно на том моменте, где три с половиной года назад оборвалась Wolfenstein: The New Order. Сюжет с первых же минут безумно гонит вперёд: вот Уильям Бласковиц катится по подводной лодке в инвалидном кресле и расстреливает фашистов, вот он смотрит на жуткую казнь близкого друга, вот на руинах разрушенного Нью-Йорка шинкует мужчин в жёлтых комбезах. Именно сюжет — главное достоинство Wolfenstein II: The New Colossus. В особенности это касается режиссированных сцен. Разработчики создали маленькие кинематографические шедевры, подобные сцене в пивной из «Бесславных ублюдков» или сцене в парикмахерской из фильма «Чёрный уголь, тонкий лёд» — где события в какой-то момент срываются с катушек, а у зрителя буквально отпадает челюсть. Поверьте, вас ждут неизгладимые впечатления, а особенно чувствительных — даже ночные кошмары.

На фоне выдающихся сюжетных сценок сама игра выглядит бедновато. Во-первых, графически она недалеко ушла от прародительницы — а та выглядела, мягко скажем, не очень. Во-вторых, большая часть событий разворачивается в каких-то металлических ангарах, подземельях и руинах — зрелищные эпизоды на свежем воздухе можно пересчитать по пальцам. В-третьих, ради долларовых продаж действие игры перенесли в США — где нас снова кормят историями о сегрегации, по которым плачет «Оскар», показывают сильных женщин и отправляют в Нью-Йорк и Новый Орлеан, как будто на Земле больше нет экзотических и интересных мест. Что произошло в Китае? На Ближнем Востоке? В Африке? В России, в конце концов?

Ради долларовых продаж действие игры перенесли в США — где нас снова кормят историями о сегрегации, по которым плачет «Оскар»

Главной проблемой игры стал бардак с балансом: уровней сложности создали очень много, и все получились какими-то кривыми. На низких сложностях игра проносится как непринуждённая перестрелка и выглядит довольно скучно. На высоких — упирается в кривую реализацию. Всё потому, что искусственный интеллект здесь не блещет проработкой — и сложность создаётся неудобными ситуациями и толпами врагов. Либо на игрока насылают толстых железяк, либо запихивают в конец локации офицеров, которые в случае тревоги начинают призывать новых врагов. В таких местах приходится либо тихо прокрадываться, либо нестись сломя голову под градом пуль. Всё это выливается в постоянные перезагрузки: нормальной механики для прятанья не предоставляют, а остаток жизни почему-то не ощущается — если вовремя не посмотреть на количество здоровья, герой может неожиданно умереть.

Мало того, что старомодный однопользовательский шутер криво склеен, так его зачем-то ещё набили всякой шелухой: безумным количеством собирательных предметов, запиханных во все щели, и второстепенными миссиями — когда можно вернуться на пройденные уровни, чтобы совершить убийство персонажа. Это, как и примитивная система прокачки, отвлекает от главного — динамичных перестрелок.

Может показаться, что Wolfenstein II: The New Colossus стала провалом, но всё не так — она просто серая, как форма фашистов. Wolfenstein: The New Order для своего времени была в новинку, в дурашливой Wolfenstein: The Old Blood было немало весёлого безумия вроде зомби-фашистов, а Wolfenstein II: The New Colossus смотрится уже не так свежо. Однако игру определённо стоит разок пройти: на сегодняшний день это один из лучших сюжетных шутеров, и благодаря работе сценаристов эти десять часов, несмотря на нудный игровой процесс, всё равно запомнятся надолго.

Итог: старомодный одноразовый шутер — с сильными сюжетными сценами и посредственным игровым процессом. Бласковиц, фашистские эксперименты, разговоры о пришельцах — казалось бы, всё на месте, но уже как-то не зажигает. Лучше бы фильм сняли — получилось бы куда интереснее.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.