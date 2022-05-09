«Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия»: сцены после титров и последствия

На этой неделе в зарубежных кинотеатрах вышел фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — продолжение приключений волшебника и вместе с тем новая часть в саге о мультивселенной: эта концепция является центральной в последних проектах Marvel. Нам удалось посмотреть фильм в кинотеатре. Мы уже рассказывали, как подготовиться к просмотру, что стоит знать заранее и кто фигурирует в сюжете. Теперь объясняем, чего стоит ждать в следующих проектах Marvel, что показали в сценах после титров и каких камео в фильме нет (хотя их ждали!).

Что показали в сценах после титров

В первой сцене к Стрэнджу подходит таинственная волшебница и сообщает, что действия чародея вызвали столкновение вселенных. Чтобы предотвратить его, она открывает портал в Тёмное Измерение и предлагает Стрэнджу отправиться за ней, что тот и делает.

Эту волшебницу, которую в «Мультивселенной безумия» сыграла оскароносная актриса Шарлиз Терон, зовут Клеа — в комиксах она была ученицей и любовным интересом Стрэнджа, а также племянницей демона Дормамму (тот уже появлялся в Киновселенной Marvel в первом «Стрэндже»).

Вторая сцена после титров, как это часто бывает у Marvel, не важна для сюжета и служит просто шуткой. В ней наконец-то прекращается действие заклинания, наложенного Стрэнджем на персонажа Кэмпбелла, и тот со счастливым лицом говорит: «Это закончилось!»

Что не показали в фильме?

В интервью для портала Collider режиссёр фильма Сэм Рэйми рассказал, что хронометраж изначальной версии второго «Стрэнджа» составлял около 160 минут, но после изменений и пересъёмок фильм урезали до примерно 126 минут. Конечно, все 34 минуты фанатам не покажут, но как минимум 2-3 вырезанные сцены мы сможем увидеть после выхода фильма на цифровых носителях и онлайн.

Некоторых из персонажей, которые фигурировали в так называемых «сливах», в финальной версии фильма не оказалось. Что это может означать? Есть два основных варианта — либо эти слухи были лишь слухами, либо введение персонажей действительно рассматривались и отказались от дополнительных камео на каком-либо этапе производства. Вот кого в разное время «сватали» в сиквел Стрэнджа, но персонажи в фильме не появились:

Локи (Том Хиллдстон): в новости THR о продлении сериала о боге-трикстере появилась информация о том, что появление Локи ожидается во втором «Стрэндже», и многие фанаты ожидали увидеть персонажа Хиддлстона в «Мультивселенной безумия», но этого так и не произошло.

Сильви (София Ди Мартино) и Мобиус (Оуэн Уилсон): с учётом событий финала первого сезона «Локи» была возможной ситуация, при которой действия Сильви стали ключевым фактором для сюжета «Мультивселенной безумия» (отчасти так и произошло), и она могла бы появиться в фильме вместе с бывшим агентом TVA Мобиусом.

Читайте также Локи из Marvel: гендерфлюид, герой и кандидат. Как менялся бог обмана в комиксах В комиксах он бывал женщиной и мужчиной, героем и злодеем, юношей и старцем, правителем Земли и кандидатом в президенты.

вариант Железного человека в исполнении Тома Круза : после того, как стало известно, что в фильме появится команда Иллюминатов, пошли слухи, что одним из них станет Железный человек (он является членом команды в комиксах), а сыграть его может Том Круз, который когда-то рассматривался на роль Тони Старка.

Магнето и Росомаха : как только слухи о появлении Патрика Стюарта в роли профессора Икс начали обретать почву, фанаты посчитали, что и другие важные персонажи во вселенной Людей Икс также появятся в «Мультивселенной безумия» — и одними из них якобы могли стать Хью Джекман в роли Росомахи и Майкл Фассбендер в роли Магнето.

и : как только слухи о появлении Патрика Стюарта в роли профессора Икс начали обретать почву, фанаты посчитали, что и другие важные персонажи во вселенной Людей Икс также появятся в «Мультивселенной безумия» — и одними из них якобы могли стать Хью Джекман в роли Росомахи и Майкл Фассбендер в роли Магнето. Люди-пауки Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда : после их появления в триквеле «Человека-паука» многие ожидали, что они вернутся в ещё одном фильме о мультивселенных, особенно учитывая заявления актёров о том, что они ещё могут заглянуть в киновселенную Marvel.

и : после их появления в триквеле «Человека-паука» многие ожидали, что они вернутся в ещё одном фильме о мультивселенных, особенно учитывая заявления актёров о том, что они ещё могут заглянуть в киновселенную Marvel. Дэдпул : зрители довольно давно знали, что фильм о болтливом наёмнике во вселенной Marvel уже находится в разработке, и многие задавались вопросом — как же персонаж Райана Рейнолдса окажется в параллельной вселенной? Ходили слухи, что именно события второго «Стрэнджа» окажутся причиной появления Дэдпула в КВМ, но пока дебют персонажа в киновселенной так и не состоялся.

: зрители довольно давно знали, что фильм о болтливом наёмнике во вселенной Marvel уже находится в разработке, и многие задавались вопросом — как же персонаж окажется в параллельной вселенной? Ходили слухи, что именно события второго «Стрэнджа» окажутся причиной появления Дэдпула в КВМ, но пока дебют персонажа в киновселенной так и не состоялся. Бальдр: персонаж, основанный на одноимённом скандинавском боге весны и света, считался одним из возможных участников Иллюминатов. Многие подозревали, что именно его и сыграет Брюс Кэмпбелл, но актёру досталась краткая роль продавца пиццы в альтернативной вселенной. К слову, вот как мог выглядеть Бальдр в сиквеле «Тора» — планировалось, что персонаж появится в «Царстве тьмы», но ни там, ни во втором «Стрэндже» дебют Бальдра не состоялся.

Что будет после «Доктора Стрэнджа 2»?

Продолжение линии о мультивселенной : как минимум во вторых сезонах «Локи» и «Что, если?…» эта тема станет центральной. Также важно, что следующим «большим» злодеем киновселенной станет Канг — вариация Того, Кто Остался, убитого в финале первого сезона «Локи». Канга, как и Того, Кто Остался, воплотит Джонатан Мэйджорс, игравшей в сериале «Страна Лавкрафта». Именно Канг выступит антагонистом в триквеле «Человека-муравья», премьера которого в кинотеатрах запланирована на 17 февраля 2023-го.

Увеличение значимости сериалов : пожалуй, изо всех вышедших на данный момент фильмов именно в «Мультивселенной безумия» важны события выходящих на Disney+ сериалов — в них дебютировали персонажи, которые позже появились во втором «Стрэндже», а сюжеты «Локи» и «Вандавижн» (особенно последнего) оказали непосредственное влияние на события «Мультивселенной безумия». Скорее всего, тренд будет расти, и сериалы будут иметь всё большее значение для магистрального сюжета киновселенной.

Тёмное Измерение : первая послетитровая сцена второго «Стрэнджа» напрямую подводит нас к дальнейшим приключением героя: в них он вместе с чародейкой Клеа отправится в Тёмное Измерение, чтобы предотвратить столкновение вселенных. Когда это случится, пока неизвестно — более того, Бенедикт Камбербэтч на днях упомянул, что собирается взять перерыв в актёрской карьере.

Мутанты и нелюди : ранее уже стало известно, что Люди Икс и прочие мутанты появятся в киновселенной Marvel, и появление Чарльза Ксавье стало очередным намёком. Более того, в «Мультивселенной безумия» Профессор Икс появился на экране под музыкальную тему из мультсериала «Люди Икс». Новый мультсериал «Люди Икс’ 97» выйдет на стриминге Disney+ в середине следующего года и вполне может стать частью киновселенной Marvel, представив знакомых персонажей в «новом каноне». С учётом появления в «Мультивселенной безумия» короля Нелюдей, Чёрного Грома, возможно и добавление этой расы в киновселенную Marvel.

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Юные Мстители : в недавних фильмах и сериалах Marvel появлялись персонажи, которые в комиксах были частью команды «Юные Мстители» — группы подростков-супергероев. Среди них — Америка Чавес (первое появление в «Мультивселенной безумия»), Юный Локи («Локи»), Кейт Бишоп («Соколиный глаз»), Элай Брэдли («Сокол и Зимний Солдат»), Виккан и Скорость (близнецы Максимофф из «ВандаВижн» и «Доктор Стрэндж 2»). В дальнейшем в киновселенной могут появиться и другие представители команды, наиболее вероятная кандидатка — Кэсси Лэнг , дочь Человека-муравья. В комиксах она становится супергероиней по прозвищу Высота . В триквеле «Муравья» позврослевшую Кэсси сыграет Кэтрин Ньютон из сериала «Большая маленькая ложь».

Древние боги : в «Мультивселенной безумия» показали гору Вундагор, на которой был алтарь, посвящённый богу Хтону. Именно он создал храм на Вундагоре и нанёс магические письмена, из которых впоследствии была создана книга Даркхолд. Несмотря на разрушение Вундагора и уничтожение всех копий Даркхолда, Хтон, как и другие древние боги, может нанести визит в киновселенную Marvel.

Неофициальный трейлер