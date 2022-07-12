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    Кино
    #Киновселенная Marvel #рекап #спойлеры #Тайка Вайтити

    «Тор: Любовь и гром»: сюжет, камео и сцены после титров (все спойлеры здесь!)

    12 июля 2022
    12.07.2022
    15823
    8 минут на чтение
    #Киновселенная Marvel #рекап #спойлеры #Тайка Вайтити
    «Тор: Любовь и гром»: сюжет, камео и сцена после титров (все спойлеры здесь!)

    В начале июля в мировом прокате стартовал четвёртый фильм про бога Грома в Киновселенной Marvel — с подзаголовком «Любовь и гром». Картину Тайки Вайтити приняли прохладно, но она продолжает набирать кассу в мировом прокате.

    О наших впечатлениях мы ещё расскажем отдельно, а пока попросили автора, который посмотрел «Любовь и гром» за пределами России, рассказать всё, что нужно знать о фильме. Кто такой Горр Убийца Богов, в чём состоит основной конфликт, кто появился (и не появился) из героев, что показали в сценах после титров и как это повлияло на Киновселенную.

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     Дмитрий Кинский |  06.07.2022

    Мнение журналистов разделилось.

    Убийца Богов

    Фильм начинается со сцены, в которой Горр (Кристиан Бэйл) находится в пустыне вместе со своей дочерью по имени Лав (да, её зовут Любовь). Горр молится своему богу Рапу, но молитвы тщетны; и его дочь умирает — вероятно, от жажды и голода. Скорбящий Горр слышит таинственный голос, тот ведёт путника сквозь пустыню. Горр оказывается в оазисе, где и встречает Рапу. Рядом находится таинственный Некромеч, с предыдущим владельцем которого справился Рапу.

    Горр взывает к Рапу и надеется, что бог услышит его молитвы, но тот лишь насмехается. Тогда Горр становится новым владельцем Некромеча и убивает им Рапу. Горр клянётся покончить со всеми богами, потому что считает их бесполезными и не стоящими того, чтобы им поклонялись.

    В комиксах Marvel Некромеч был создан богом и создателем симбиотов Наллом (Knull) из тени поверженного Целестиала. Поскольку права на большинство историй, связанных с Человеком-пауком, принадлежат Sony, в четвёртом «Торе» симбиоты никак не упоминаются, однако часть сил Некромеча остаётся такой же — благодаря ему Горр может создавать теневых монстров и управлять тенями, а удар Некромеча способен убить бога. Правда, при этом носитель Некромеча попадает под проклятие, которое в конечном счёте его убивает.

    «Тор: Любовь и гром»: сюжет, камео и сцена после титров (все спойлеры здесь!) 1 «Тор: Любовь и гром»: сюжет, камео и сцена после титров (все спойлеры здесь!) 2

    Асгард и асгардцы

    После событий «Финала» Тор путешествует вместе со Стражами Галактики, пафосно расправляясь с врагами и не особо заботясь о последствиях — например, в одной из сцен захватчики заняли инопланетный храм, Тор помог расправиться с ними, но в процессе уничтожил храм. Им нравится путешествовать вместе, но Тор получает сигнал бедствия от выжившей с одной из планет, подвергшихся атаке Горра, — богини Сиф (Джейми Александер). Она сообщает богу грома, что следующей целью Убийцы богов станет Новый Асгард. Его основали на Земле между событий «Войны бесконечности» и «Финала», и им по-прежнему правит Валькирия (Тесса Томпсон).

    Далее фильм переносит зрителей в больницу, где находится Джейн Фостер (Натали Портман) — у учёной и бывшей девушки Тора выявили рак поздней стадии, и лечение не приводит к положительным результатам. Тогда Джейн решает обратиться к нетрадиционным методам, а именно — воззвать к силе сломанного молота Тора, Мьёльнира. Ныне это — это один из экспонатов в Новом Асгарде. Благодаря тому, что несколькими годами ранее Тор без задней мысли попросил у молота защищать Джейн, Мьёльнир признаёт женщину своим носителем и наделяет её силой Тора.

    Горр нападает на Новый Асгард. Тор успевает прибыть прямо к сражению и в схватке встречает Джейн — чему крайне удивляется! Как и тому, что теперь она владеет Мьёльниром. Вместе они расправляются с теневыми монстрами, но Горр похищает детей Нового Асгарда и отправляет их в Теневое царство, чтобы выманить туда Тора.

    «Тор: Любовь и гром»: сюжет, камео и сцена после титров (все спойлеры здесь!) 3

    Всемогущий город и Царство теней

    Тор, Валькирия, Джейн и Корг отправляются во Всемогущий город — место, где обитают боги. Здесь всем заправляет верховный олимпиец Зевс (Рассел Кроу). Группа незаметно проникает на совет богов, но тот посвящён не атакам Горра, как можно подумать, а планированию оргий. Тор решает выйти на сцену и обратиться к Зевсу. Верховный бог выслушивает его, но в итоге отказывает в помощи. Когда отряд решает покинуть город, Зевс пленяет бога грома, поскольку считает, что небезопасно отпускать сражаться с Горром тех, кто знает местонахождение Всемогущего города. По мнению Верховного бога, в стенах города можно спокойно переждать нападения Горра.

    Герои сражаются с воинами Зевса, и тот своей молнией убивает Корга (впоследствии выяснится, что каменный гуманоид выжил, но от него осталось только лицо). Тор хватает молнию и со своей силы метает её в Зевса, после чего тот падает с трона и умирает. Герои сбегают из Всемогущего города и отправляются сражаться с Горром своими силами (за их побегом наблюдает пара Целестиалов, по-видимому, охраняющих врата во Всемогущий город). По дороге Тор и Джейн вновь становятся парой, а учёная рассказывает о своей болезни.

    «Тор: Любовь и гром»: сюжет, камео и сцена после титров (все спойлеры здесь!) 4

    Команда Тора отправляется в Царство теней, чтобы спасти детей, но это оказывается очевидной уловкой Горра. Убийце богов нужна Гром-секира Тора, с помощью которой он собирается призвать мост между мирами Биврёст. Это позволит ему добраться до Вечности — крайне могущественного существа, что может исполнить любое желание того, кто с ним встретится. Горр, разумеется, желает уничтожить всех богов. Он побеждает в битве и наносит сильное ранение Валькирии, после чего герои отступают на Землю. Убийце богов удаётся завладеть Гром-секирой и отправиться к Вечности.

    На Земле Тор узнаёт, что каждое использование Мьёльнира приближает смерть Джейн, поскольку активация сил Тора негативно влияет на способность тела Фостер справляться с раком. Джейн и раненая Валькирия остаются в больнице, а Тор, используя украденную молнию Зевса, отправляется сражаться с Горром.

    «Тор: Любовь и гром»: сюжет, камео и сцена после титров (все спойлеры здесь!) 5

    Любовь и Гром

    Тор находит похищенных детей и на время даёт им силу Бога грома — с её помощью дети помогают Тору справиться с теневыми монстрами. В поединке против Горра Тор оказывается на волосок от гибели, но на выручку приходит Джейн Фостер, решившая, что хочет с пользой распорядиться своими силами, несмотря на то, что они убьют её. Героям удаётся уничтожить Некромеч ценой последнего использования Мьёльнира. Но вместе с тем Горр открывает портал во Врата Вечности, куда переносятся все герои.

    Казалось бы, смерть всех богов неизбежна, но Тору удаётся убедить Горра, что тот желает вовсе не истребления богов, а возвращения к жизни дочери. Джейн умирает на руках Тора от избыточного применения божественных сил, а Горра настигает смертельное проклятие после уничтожения Некромеча. Перед смертью бывший Убийца богов успевает взглянуть один раз на свою воскрешённую дочь — и просит Тора позаботиться о ней. Похищенные дети возвращаются в Новый Асгард с помощью Гром-секиры, где решают пройти обучение воинскому мастерству — этому их учат Сиф и Валькирия.

    В конце фильма дочь Горра вместе с Тором — Любовь и Гром — отправляются вместе навстречу неизведанным приключениям. 

    Послетитровые сцены

    В сцене посередине титров оказывается, что Зевс на самом деле выжил. Он осознал, что к богам перестали относиться серьёзно. Он решает, что люди должны вновь начать его бояться. Для этого Зевс в первую очередь собирается избавиться от Тора. И убить бога грома он просит своего сына Геракла. Его играет звезда «Теда Лассо» Бретт Голдстин, воплотивший в сериале Роя Кента.

    Во второй сцене, показанной уже после всех титров, погибшая в бою Джейн Фостер оказывается в Вальгалле, где её встречает Хеймдалль (Идрис Эльба).

    «Тор: Любовь и гром»: сюжет, камео и сцена после титров (все спойлеры здесь!) 6

    Роли и персонажи

    Помимо основного актёрского состава и персонажей из послетитровых сцен, в фильме появились:

    • Стражи Галактики: Крис Пратт (Звёздный лорд), Пом Клементьефф (Мантис), Дэйв Батиста (Дракс), Карен Гиллан (Небула), Вин Дизель (Грут) и Брэдли Купер (Ракета)
    • Шон Ганн в роли Краглина, присоединившегося к команде Стражей
    • Мэтт Деймон, Люк Хэмсворт и Сэм Нилл вновь исполняют роли актёров, играющих, соответственно, Локи, Тора и Одина в постановке об Асгарде
    • Мелисса Маккарти играет в постановке богиню Хелу, а её муж, Бен Фальконе — режиссёра постановки
    • Кэт Деннингс (Дарси Льюис) и Стеллан Скарсгард (Эрик Селвиг) ненадолго возвращаются к своим ролям из киновселенной Marvel
    • Саймон Расселл Бил («Пустая корона», «Смерть Сталина») играет бога Диониса, Акосия Сабет («Кликбейт») — богиню Баст, а Джонатан Бруг, сыгравший вампира Дикона в фильме Тайки Вайтити «Что мы делаем в тени» — бога Рапу, упомянутого в начале 
    • дочь Криса Хэмсворта, Индия, играет дочь Горра, Любовь, а жена актёра, Эльза Патаки, появляется в небольшой роли бывшей любовницы Тора
    • дети Кристиана Бэйла, Тайки Вайтити и Натали Портман сыграли роли детей Нового Асгарда
    • Лина Хиди должна была исполнить роль Геры, жены Зевса, но её роль вырезали из итоговой версии фильма (и сейчас идёт судебное дело о выплатах)
    • Питер Динклейдж (Эйтри) и Джефф Голдблюм (Грандмастер) должны были вернуться к своим ролям, но их сцены также не вошли в финальную версию фильма
    • Также в фильме или в титрах к нему можно заметить ещё нескольких богов: мать Тора, Фриггу, в небольшой сцене-флэшбеке; Фаллигара (гиганта из комиксов, которого убил Горр на планете, где Тор нашёл выжившую Сиф) и нескольких богов на совете во Всемогущем городе — бога пельменей Бао (основанном на персонаже из одноимённой короткометражки Pixar), старого кронанского бога из народа Корга, Артемиду, Минерву, майянских и ацтекских богов, богиню Эльче, богиню смерти, «мехового» бога, богиню маори, танцующего бога, двух богов в масках и Нефритового Самурая (Jademurai God)
    «Тор: Любовь и гром»: сюжет, камео и сцена после титров (все спойлеры здесь!) 7

    Что будет дальше

    В финальной сцене фильма была надпись «Тор вернётся», так что появления бога грома стоит ждать в новых фильмах, в том числе, вероятно, пятом сольном проекте. Он может быть посвящён путешествиям с Любовью, а также противостоянию с Гераклом. 

    История персонажа Натали Портман также не завершена — у Тайки Вайтити определённо есть планы на Джейн Фостер в дальнейших проектах. При условии, конечно, что он будет ими заниматься. Да и в других фильмах и сериалах участие героини не стоит исключать.

    Также возможны и спин-оффы, посвящённые определённым героям фильма — например, Валькирии в исполнении Тессы Томпсон: та очень хочет вернуться к роли и надеется, что её история будет продолжена.

    Молодой актёр Кирон Л. Дайер, сыгравший сына Хеймдалля по имени Эксл (он сам выбрал это имя в честь Эксла Роуза из Guns N’ Roses), наверняка вернётся в одном из следующих проектов Marvel — возможно, фильме или сериале с участием Юных Мстителей.

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    Третий фильм о боге грома — это не столько пафосный боевик, сколько хорошая фантастическая комедия про Отомстителей.

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