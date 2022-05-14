Земекису — 70! Признаёмся в любви режиссёру «Назад в будущее»

Недавно мы попросили вас рассказать о любимом фильме (или любом другом связанном произведении) знаменитого режиссёра Роберта Земекиса, который 14 мая отметил 70-летие!
Получилась большая подборка личных впечатлений, много ярких воспоминаний из детства. Ответы незначительно отредактированы для удобства. Читайте и дополняйте в комментариях! (Ссылки спрятаны в заголовки.)
Алёна Соловьева
«Назад в будущее»! Я знаю, что это самый банальный ответ во вселенной. Но для меня «Назад в будущее» — это что-то особенное, родное, даже магическое! Музыка, которая вызывает улыбку всегда, абсолютно неважно какое настроение было за секунду до… Все фразочки Дока — всегда в тему, к месту, их постоянно хочется повторять, хоть бы раз я угадала с ситуацией((( Марти для меня невероятно позитивный, оптимистичный персонаж, не сдается и учится на ходу в каждой ситуации. Несмотря на все недостатки, которые видишь с учетом реальности и ситуации, «Назад в будущее» для меня все равно умудряется быть чем-то очень добрым, правильным, чудесным и волшебным. Спасибо Земекису за трилогию, без нее мир был бы совсем другим!
Максим Козлов
Лично мне сложно представить более яркий пример искрометной сатиры на голливудский нуар, чем анимационная комедия «Кто подставил кролика Роджера». В ней прекрасно все: локация, изображающая мультипликационный гангстерский Чикаго пополам с Лос-Анджелесом, сценарий со всеми основными клише «крутых детективов», яркие характерные персонажи и музыка, исполненная Лондонским симфоническим оркестром. В свое время эта лента стала одним из самых дорогих проектов киноиндустрии и открыло новую эру в мультипликации. Только за это Роберту Земекису стоит сказать спасибо. Но в совокупности факторов остается лишь одно слово: «Браво»!
Роман Слепцов
Дело было так. Был 2000 год, я тогда с родителями жил в Республике Коми, в местечке под названием Парма ( пгт. ) После очередной операции вернулся домой, а поскольку компьютера у нас не было, только старенький телевизор да видик. То, значит, попросил отца включить какое-нибудь кино, что бы не было так скучно. А поскольку я пересмотрел почти всю коллекцию кассет с фильмами, посоветовал мне папа посмотреть трилогию «Назад в будущее». И…
Это было просто нечто! Какой увлекательный сюжет! А герои, которые запоминаются на всю жизнь и которых иной раз цитируешь! А саундтрек…ну это просто выше всяких похвал 😍👍 В общем, эти фильмы запали глубоко в душу и с тех пор я их пересматриваю ежегодно.
Влад Быков
«Кто подставил Кролика Роджера» — никто не смог превзойти или повторить подобный фильм по качеству в плане перемешки сюжета и исполнения. Даже сам Земекис.
Ольга Юлдашева
«Назад в будущее» — самый любимый фильм, об этом знают и дети, и муж. Как только его показывают на ТВ, все знают, что меня нет, я смотрю кино и ничто не может помешать, пусть даже это будет 10 или 15 раз просмотра!
А так, прописана в группе из-за сына, ему выписываем ваш журнал, он в восторге.
(Спасибо, Ольга! — Прим. МирФ)
Маня Лебеденко
Признайтесь: у вас ведь тоже были в детстве такие персонажи, которые пугали до чёртиков? У меня вот таких было два: неопознанная хтонь из советского мультфильма «Калиф-аист» (не спрашивайте) и судья Рок из фильма «Кто подставил кролика Роджера». Причем второй страшил гораздо сильнее — этот черный блестящий плащ и зловещая шляпа, этот демонический оскал Кристофера Ллойда и, конечно же, эта кошмарная зеленая жидкость, заживо (!) растворяющая мультяшек, за судьбу которых я вполне искренне переживала… Когда в финале из судьи начинали вылезать огромные рисованные глаза, а сам он с писком и визгом погибал в собственном «сиропе», становилось уж совсем невыносимо — тогда, кажется, ни разу мне не хватило храбрости досмотреть эту сцену до конца. Готовая детская травма detected.
И это при том, что сам фильм «Кто подставил кролика Роджера» я любила очень. Понять все отсылки, отсылочки и отсылищи, весь тонкий (и не очень тонкий) стеб над жанром нуарного детектива и все взрослые шутки ребенку, конечно, было не дано — но история, сама история захватывала каждый раз, при каждом просмотре. Веселое безумие Мульттауна, балагур Роджер и вечно ворчащий детектив Валиант, интрига и драйв расследования в мире героев знакомых мультиков — тут было все. А потом, когда я выросла, неожиданно обнаружилось, что фильм вырос вместе со мной — и теперь его можно смотреть заново, уже новыми глазами, зная и понимая гораздо больше. И он все так же хорош.
Наверное, именно в этом и заключен талант Роберта Земекиса — лучшие его фильмы можно пересматривать бесконечное количество раз, и в них каждый раз найдется что-то новое, именно тот смысл, который вы готовы воспринять именно сейчас. Таков «Форрест Гамп», благодаря которому мы узнали, что жизнь — это коробка шоколадных конфет. Таков «Назад в будущее» (прости, Марти, у нас все еще нет самозавязывающихся шнурков!). Таков — а почему нет? — и «Кролик Роджер». Во всех этих фильмах есть и легкость, и добротный юмор — и душевный разговор о важных темах и простых людях. Чем не признак мастерства?
…а судью Рока я, между прочим, до сих пор боюсь. Ну а что? Вы только поглядите, какой страшный!
Алеся Типикина
«Кто подставил кролика Роджера» — любовь ещё из детства… 😍 Тогда так легко было поверить, что мультяшки на самом деле живые и живут в своём собственном городе… 😊 А ещё фрагмент того фильма, в котором снимался Роджер, сильно напоминал практически любую серию «Тома и Джерри». Поэтому Роджера, как и Тома, было жалко…
Влад Чопоров
Выбрать одно произведение Земекиса — это как в кондитерской лавке выбрать одну единственную конфету.
* * *
P. S. Самый залайканный комментарий принадлежит сообществу с очень неожиданным названием: «Всратые пикчи родни»
«Назад в будущее 1 2 3👍»
Фильм детства, благодаря которому я ещё больше полюбил фантастику, и который подарил мне таких прекрасных актеров. Я был очень удивлен, что Док, и Фестер из Адамсов — один человек, гениальный актер.
Был слух что Земекис должен был снять «Флэша» для Warner Bros, но что-то не сошлось, а жаль, уверен, под его крылом фильм стал бы таким же шедевром и классикой, как и НвБ. Всегда когда показывают по ТВ любую из трёх частей, это всё, кранты, дела нафиг, и на диван 🙂
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