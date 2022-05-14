Земекису — 70! Признаёмся в любви режиссёру «Назад в будущее»

Недавно мы попросили вас рассказать о любимом фильме (или любом другом связанном произведении) знаменитого режиссёра Роберта Земекиса, который 14 мая отметил 70-летие!

Получилась большая подборка личных впечатлений, много ярких воспоминаний из детства. Ответы незначительно отредактированы для удобства. Читайте и дополняйте в комментариях! (Ссылки спрятаны в заголовки.)

«Назад в будущее»! Я знаю, что это самый банальный ответ во вселенной. Но для меня «Назад в будущее» — это что-то особенное, родное, даже магическое! Музыка, которая вызывает улыбку всегда, абсолютно неважно какое настроение было за секунду до… Все фразочки Дока — всегда в тему, к месту, их постоянно хочется повторять, хоть бы раз я угадала с ситуацией((( Марти для меня невероятно позитивный, оптимистичный персонаж, не сдается и учится на ходу в каждой ситуации. Несмотря на все недостатки, которые видишь с учетом реальности и ситуации, «Назад в будущее» для меня все равно умудряется быть чем-то очень добрым, правильным, чудесным и волшебным. Спасибо Земекису за трилогию, без нее мир был бы совсем другим!

Лично мне сложно представить более яркий пример искрометной сатиры на голливудский нуар, чем анимационная комедия «Кто подставил кролика Роджера». В ней прекрасно все: локация, изображающая мультипликационный гангстерский Чикаго пополам с Лос-Анджелесом, сценарий со всеми основными клише «крутых детективов», яркие характерные персонажи и музыка, исполненная Лондонским симфоническим оркестром. В свое время эта лента стала одним из самых дорогих проектов киноиндустрии и открыло новую эру в мультипликации. Только за это Роберту Земекису стоит сказать спасибо. Но в совокупности факторов остается лишь одно слово: «Браво»!

Дело было так. Был 2000 год, я тогда с родителями жил в Республике Коми, в местечке под названием Парма ( пгт. ) После очередной операции вернулся домой, а поскольку компьютера у нас не было, только старенький телевизор да видик. То, значит, попросил отца включить какое-нибудь кино, что бы не было так скучно. А поскольку я пересмотрел почти всю коллекцию кассет с фильмами, посоветовал мне папа посмотреть трилогию «Назад в будущее». И…

Это было просто нечто! Какой увлекательный сюжет! А герои, которые запоминаются на всю жизнь и которых иной раз цитируешь! А саундтрек…ну это просто выше всяких похвал 😍👍 В общем, эти фильмы запали глубоко в душу и с тех пор я их пересматриваю ежегодно.

«Кто подставил Кролика Роджера» — никто не смог превзойти или повторить подобный фильм по качеству в плане перемешки сюжета и исполнения. Даже сам Земекис.

«Назад в будущее» — самый любимый фильм, об этом знают и дети, и муж. Как только его показывают на ТВ, все знают, что меня нет, я смотрю кино и ничто не может помешать, пусть даже это будет 10 или 15 раз просмотра!

А так, прописана в группе из-за сына, ему выписываем ваш журнал, он в восторге.

(Спасибо, Ольга! — Прим. МирФ)

Признайтесь: у вас ведь тоже были в детстве такие персонажи, которые пугали до чёртиков? У меня вот таких было два: неопознанная хтонь из советского мультфильма «Калиф-аист» (не спрашивайте) и судья Рок из фильма «Кто подставил кролика Роджера». Причем второй страшил гораздо сильнее — этот черный блестящий плащ и зловещая шляпа, этот демонический оскал Кристофера Ллойда и, конечно же, эта кошмарная зеленая жидкость, заживо (!) растворяющая мультяшек, за судьбу которых я вполне искренне переживала… Когда в финале из судьи начинали вылезать огромные рисованные глаза, а сам он с писком и визгом погибал в собственном «сиропе», становилось уж совсем невыносимо — тогда, кажется, ни разу мне не хватило храбрости досмотреть эту сцену до конца. Готовая детская травма detected.

И это при том, что сам фильм «Кто подставил кролика Роджера» я любила очень. Понять все отсылки, отсылочки и отсылищи, весь тонкий (и не очень тонкий) стеб над жанром нуарного детектива и все взрослые шутки ребенку, конечно, было не дано — но история, сама история захватывала каждый раз, при каждом просмотре. Веселое безумие Мульттауна, балагур Роджер и вечно ворчащий детектив Валиант, интрига и драйв расследования в мире героев знакомых мультиков — тут было все. А потом, когда я выросла, неожиданно обнаружилось, что фильм вырос вместе со мной — и теперь его можно смотреть заново, уже новыми глазами, зная и понимая гораздо больше. И он все так же хорош.

Наверное, именно в этом и заключен талант Роберта Земекиса — лучшие его фильмы можно пересматривать бесконечное количество раз, и в них каждый раз найдется что-то новое, именно тот смысл, который вы готовы воспринять именно сейчас. Таков «Форрест Гамп», благодаря которому мы узнали, что жизнь — это коробка шоколадных конфет. Таков «Назад в будущее» (прости, Марти, у нас все еще нет самозавязывающихся шнурков!). Таков — а почему нет? — и «Кролик Роджер». Во всех этих фильмах есть и легкость, и добротный юмор — и душевный разговор о важных темах и простых людях. Чем не признак мастерства?

…а судью Рока я, между прочим, до сих пор боюсь. Ну а что? Вы только поглядите, какой страшный!

«Кто подставил кролика Роджера» — любовь ещё из детства… 😍 Тогда так легко было поверить, что мультяшки на самом деле живые и живут в своём собственном городе… 😊 А ещё фрагмент того фильма, в котором снимался Роджер, сильно напоминал практически любую серию «Тома и Джерри». Поэтому Роджера, как и Тома, было жалко…

Выбрать одно произведение Земекиса — это как в кондитерской лавке выбрать одну единственную конфету.

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P. S. Самый залайканный комментарий принадлежит сообществу с очень неожиданным названием: «Всратые пикчи родни»

«Назад в будущее 1 2 3👍» Фильм детства, благодаря которому я ещё больше полюбил фантастику, и который подарил мне таких прекрасных актеров. Я был очень удивлен, что Док, и Фестер из Адамсов — один человек, гениальный актер. Был слух что Земекис должен был снять «Флэша» для Warner Bros, но что-то не сошлось, а жаль, уверен, под его крылом фильм стал бы таким же шедевром и классикой, как и НвБ. Всегда когда показывают по ТВ любую из трёх частей, это всё, кранты, дела нафиг, и на диван 🙂