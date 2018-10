Полное содержание номера

Спецматериал

Книжный ряд

Видеодром

Игровой клуб

Врата миров

Машина времени

Зона развлечений

Диск

Спецматериалы

Выпуск «Мир фантастики Live» #30

Видеоинтервью с Екатериной Соболь

Видеоинтервью с Джорджем Ромеро

10 мобильных игр с крутой графикой

Музыка

Mystic Rose — Will

Обзоры

Веном

Хищник

Мэнди

Shadow of the Tomb Raider

Настольные игры

«Окрылённые»Фантастическое кино любят зрители по всему миру. Самое прибыльное, самое раскрученное, самое ожидаемое… и снятое исключительно на Западе. А что же Россия? Почему бума отечественной кинофантастики так и не случилось?Новинки ноября: разножанровые антологии и сборники, прощальная гастроль наёмников, рациональный Гарри Поттер и сказки старой Англии.Автор серии «Дарители» Екатерина Соболь — одна из звёзд российского юношеского фэнтези. Этой осенью она заглянула к нам в гости, и мы поговорили о мечах из плинтуса, о жалости к героям и о фэнтези, объединяющем поколения. А ещё о том, на что может вдохновить ремонт батарей.«Швейцарец» •«Взлёт и падение ДОДО» •«Центральная станция» •«Гамбит девятихвостого лиса» • «Клыки: Истории о вампирах» и другие книги.Поговорить о том, что было, есть и будет в деле фантастических экранизаций, мы пригласили писателей, которым лично довелось поучаствовать в создании кино: Льва Гурского, Андрея Саломатова и Александра Чубарьяна.Космическая опера или научная фантастика? А может быть, постмодернистское фэнтези? Советуем книги на любой вкус.Удивительный Человек-паук. Заговор клонов • Веном. Книга 2 • ХильдафолкШесть комиксов, которые переосмыслили жанр супергероики: от всемирно известного графического романа Алана Мура до драматичных историй бывшего вокалиста My Chemical Romance. И ни слова про вселенные Marvel и DC!Наверняка в детстве вас пугали таинственные шорохи под кроватью или тёмный коридор. Веб-комиксы из сегодняшней подборки полны монстров — не очень страшных, но интересных.О новой версии «Аватара» и о главных кинопремьерах ноября.Хищник • Веном • Человек, который убил Дон КихотаМы составили подборку тёмных сказок и весёлых ужастиков, которые связаны с Хэллоуином или передают суть этого праздника: сочетание смеха со страхом и романтики со смертью.Железный кулак. Обзор-разговор • Проповедник (3 сезон) • Плащ и Кинжал (1 сезон) • Время приключений (10 сезон) • Касл-Рок (1 сезон)Закрытие крупной студии — почти всегда болезненное событие для индустрии. Тем более если речь идёт о компании, отвечающей, по сути, за целую нишу. Рассказываем о Telltale и её играх.Dragon Quest XI: Echoes of Elusive Age • Rise of the Tomb Raider • Immortal: UnchainedОбъясняем, почему не стоит бояться комплексных настольных игр вроде «Древнего Ужаса» и «Это моя война», а также советуем тайтлы для тех, кому хочется чего-то посложнее «Манчкина» и «Колонизаторов».: «Проект «Гайа»Пол Ромеро, композитор Heroes of Might and Magic, рассказывает о создании саундтрека к культовой игре, синдроме дефицита внимания и своих кумирах — в том числе русских.Он обожает аниме и мангу, сказки Хаяо Миядзаки, игры Фумито Уэды и гравюры син-ханга. Все эти яркие образы, переплетясь с его собственными воспоминаниями, дали начало уникальным мирам, в которых дети с сачками охотятся на призраков, а в небесах на гигантских цаплях парят кочевые племена.Эволюционная теория, в основе которой лежит дарвинизм, занимает важное место в современной науке. Долгое время основные догматы теории выглядели незыблемыми, но наука не стоит на месте.Каким бы вы ни были героем-попаданцем, вы человек — а значит, вам надо есть. Что ожидает гостя из современного мира, занесённого судьбой в Древний Египет или в Элладу? Какого угощения ожидать, как вести себя во время трапезы, что можно есть, а что не стоит, расскажет наша статья.В Тихом океане парочка занимается любовью на яхте. В потерпевшем крушение космическом аппарате искин пытается завершить миссию. Несвязанные вещи? Как бы не так.Рассказ о том, какие формы может принимать бессмертие. Можно было бы сказать «какие уродливые» — но тут всё зависит от угла зрения.Миниатюры авторов семинара «Вареники», который ведёт Сергей Битюцкий из ростовского КЛФ «Притяжение». В этой подборке — рассказы сентября.«Экранизация»

