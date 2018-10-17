1
Слово главного редактора
5
Эпиграф
Алексей Донской
«Окрылённые»
6
Российские экранизации отечественной фантастики
Фантастическое кино любят зрители по всему миру. Самое прибыльное, самое раскрученное, самое ожидаемое… и снятое исключительно на Западе. А что же Россия? Почему бума отечественной кинофантастики так и не случилось?
14
Книжный ряд
Новинки ноября: разножанровые антологии и сборники, прощальная гастроль наёмников, рациональный Гарри Поттер и сказки старой Англии.
16
Контакт
Екатерина Соболь
Автор серии «Дарители» Екатерина Соболь — одна из звёзд российского юношеского фэнтези. Этой осенью она заглянула к нам в гости, и мы поговорили о мечах из плинтуса, о жалости к героям и о фэнтези, объединяющем поколения. А ещё о том, на что может вдохновить ремонт батарей.
20
Книги номера
Роман Злотников
«Швейцарец» • Нил Стивенсон, Николь Галланд
«Взлёт и падение ДОДО» • Леви Тидхар
«Центральная станция» • Юн Ха Ли
«Гамбит девятихвостого лиса» • «Клыки: Истории о вампирах» и другие книги.
32
На злобу дня
Шесть кадров c тремя писателями
Поговорить о том, что было, есть и будет в деле фантастических экранизаций, мы пригласили писателей, которым лично довелось поучаствовать в создании кино: Льва Гурского, Андрея Саломатова и Александра Чубарьяна.
35
Что почитать?
Космическая опера или научная фантастика? А может быть, постмодернистское фэнтези? Советуем книги на любой вкус.
36
Комиксы
Удивительный Человек-паук. Заговор клонов • Веном. Книга 2 • Хильдафолк
40
Топ
Нестандартная супергероика
Шесть комиксов, которые переосмыслили жанр супергероики: от всемирно известного графического романа Алана Мура до драматичных историй бывшего вокалиста My Chemical Romance. И ни слова про вселенные Marvel и DC!
42
Веб-комикс
Авторская колонка Дарьи Беленковой
Наверняка в детстве вас пугали таинственные шорохи под кроватью или тёмный коридор. Веб-комиксы из сегодняшней подборки полны монстров — не очень страшных, но интересных.
46
Видеодром
О новой версии «Аватара» и о главных кинопремьерах ноября.
48
После финальных титров
Хищник • Веном • Человек, который убил Дон Кихота
54
Топ
10 фильмов, которые стоит посмотреть на Хэллоуин
Мы составили подборку тёмных сказок и весёлых ужастиков, которые связаны с Хэллоуином или передают суть этого праздника: сочетание смеха со страхом и романтики со смертью.
58
Финал сезона
Железный кулак. Обзор-разговор • Проповедник (3 сезон) • Плащ и Кинжал (1 сезон) • Время приключений (10 сезон) • Касл-Рок (1 сезон)
66
Игровой клуб
Закрытие крупной студии — почти всегда болезненное событие для индустрии. Тем более если речь идёт о компании, отвечающей, по сути, за целую нишу. Рассказываем о Telltale и её играх.
68
Лучшие видеоигры
Dragon Quest XI: Echoes of Elusive Age • Rise of the Tomb Raider • Immortal: Unchained
72
Настольные игры
Объясняем, почему не стоит бояться комплексных настольных игр вроде «Древнего Ужаса» и «Это моя война», а также советуем тайтлы для тех, кому хочется чего-то посложнее «Манчкина» и «Колонизаторов».
Рецензия
: «Проект «Гайа»
76
Врата миров
Пол Ромеро, композитор Heroes of Might and Magic, рассказывает о создании саундтрека к культовой игре, синдроме дефицита внимания и своих кумирах — в том числе русских.
78
Художники
Кевин Хонг
Он обожает аниме и мангу, сказки Хаяо Миядзаки, игры Фумито Уэды и гравюры син-ханга. Все эти яркие образы, переплетясь с его собственными воспоминаниями, дали начало уникальным мирам, в которых дети с сачками охотятся на призраков, а в небесах на гигантских цаплях парят кочевые племена.
86
Машина времени
Эволюционная теория, в основе которой лежит дарвинизм, занимает важное место в современной науке. Долгое время основные догматы теории выглядели незыблемыми, но наука не стоит на месте.
88
Вперёд в прошлое
Кухня Древнего мира
Каким бы вы ни были героем-попаданцем, вы человек — а значит, вам надо есть. Что ожидает гостя из современного мира, занесённого судьбой в Древний Египет или в Элладу? Какого угощения ожидать, как вести себя во время трапезы, что можно есть, а что не стоит, расскажет наша статья.
96
Рассказ
Тимур Максютов «Всем, кто слышит»
В Тихом океане парочка занимается любовью на яхте. В потерпевшем крушение космическом аппарате искин пытается завершить миссию. Несвязанные вещи? Как бы не так.
102
Рассказ
Александра Голубева «Белый гриб бел»
Рассказ о том, какие формы может принимать бессмертие. Можно было бы сказать «какие уродливые» — но тут всё зависит от угла зрения.
110
Рассказы
Юрий Некрасов «В некотором царстве…»
Александр Сивинских «Старик»
Максим Тихомиров «Край света»
Миниатюры авторов семинара «Вареники», который ведёт Сергей Битюцкий из ростовского КЛФ «Притяжение». В этой подборке — рассказы сентября.
112
Зона комикса
Александр Ремизов
«Экранизация»
Спецматериалы
- Выпуск «Мир фантастики Live» #30
- Видеоинтервью с Екатериной Соболь
- Видеоинтервью с Джорджем Ромеро
- 10 мобильных игр с крутой графикой
Музыка
Обзоры
- Веном
- Хищник
- Мэнди
- Shadow of the Tomb Raider
Настольные игры
Материалы настольного видеоблога «Два в кубе»
- Видеоинтервью с Бруно Файдутти
- Играем: Gloomhaven
Трейлеры новинок кино, отрывки из книг, все ноябрьские номера МирФ и другие материалы
Комментарии (Правила дискуссии)