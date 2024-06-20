Мир фантастики №247 (июнь 2024)

Один молодой человек пропустил свежий номер «Мира фантастики» и не узнал массу всего интересного. Например:
- почему избранные всех утомили;
- как выжить, если вы угодили в переплёт городского фэнтези;
- что за новый жанр такой — cli-fi?
- сколько пены собирались уронить на актёра при съёмках «Охотников за привидениями»;
- почему «Байки из склепа» стали такими культовыми.
А ещё он не прочитал: рецензии на книги Джеймса Блэйлока, Марты Уэллс, Стивена Холла и других • топ необычных инопланетных захватчиков • рассказ о создании фильма «Грань будущего» • ретроспективу игр студии Amanita Design • и кое-что ещё!
Не БУ-У-У-Удь таким, как он!
Иллюстрация на обложке: Георгий Редреев
Где купить?
С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 1290 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
- Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
- Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
- Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
- На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
- Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
- Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
- Официальные цифровые версии в PDF вернутся в 2024 году.
Обратите внимание!Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики». Их необходимо приобретать отдельно.
Телефон: +7 (499) 6851330
Email: JoinUs@csb-agency.ru
Сайт: www.periodicals.ru
Индекс в каталоге 46452.
Доставка в более чем 70 стран мира.
В продаже с 21 июня.
Следующий номер выйдет 19 июля.
Кому-то истории об избранных нравятся, а кто-то закрывает книгу, как только сталкивается с первыми намёками на заезженный сюжет. Откуда берётся это раздражение, оправдано ли оно и что избранные могут дать читателям, зрителям и игрокам?
Путеводитель по городскому фэнтези для путешествующих автостопом
Итак, вы очнулись в грязной, тёмной и абсолютно незнакомой подворотне. Над головой возвышаются небоскрёбы (магические башни, московские высотки, Биг-Бен — подчеркните нужный вариант), а по улицам, почти не скрываясь, гуляют вампиры (оборотни, боги, антропоморфные персонификации).
Поздравляем: вы попали в городское фэнтези! С помощью нашего путеводителя вам удастся не только выжить в этом замечательном (опасном, непредсказуемом, безумном) жанре, но и найти здесь новых друзей.20 Доска почёта
Инопланетные захватчики во всех проявлениях
В рассказах, романах, фильмах и сериалах человечество захватывали далеко не только гуманоиды. Были пришельцы до невозможности милые и крайне отталкивающие. Многочисленные до того, что они заполоняли Землю, и такие, каких на целую Вселенную лишь сотни. Давайте же вспомним десять самых причудливых инопланетных захватчиков, разберёмся в их мотивах и методах порабощения людей, а также выясним, насколько эти методы оказались успешны.
Иван Белов «Заступа: Все оттенки падали» • Виктория Войцек «Поймать океан» • Джеймс Блэйлок «Земля мечты. Последний сребреник» • Марта Уэллс «Король ведьм» • Брент Уикс «Слепящий нож» • и другие книги. 38 Жанры
Климатическая фантастика
В XXI веке фантастика пополнилась если не жанрами, то целыми оригинальными направлениями. О них мы раньше не рассказывали, а потому решили возродить классическую рубрику. Итак, встречайте: жанры XXI века! Наш первый рассказ — о фантастике, посвящённой крайне актуальной теме, которая касается каждого, — климатическим изменениям, вызванным жизнедеятельностью человека.
Как создавались «Охотники за привидениями»
Многие культовые картинки стали успешными к удивлению всех, включая собственных создателей. Но фантастическую комедию Айвана Райтмана Columbia Pictures изначально позиционировала как главный блокбастер лета 1984 года, в её создание были вложены огромные по тем временам средства. Лента просто не имела права провалиться. 52 Сериал
История сериала «Байки из склепа»
Культовый статус «Байки из склепа» получили не просто так. Создатели постоянно экспериментировали и пытались показать на малых экранах актёров и спецэффекты с экранов больших. А главный маскот сериала — гуль с нездоровой любовью к чернушным каламбурам — воплощал в себе баланс между ужасом и комедией. 64 Классика
Как создавалась «Грань будущего»
Уже через несколько дней после премьеры все поняли, что ленте с Томом Крузом не стать хитом. Но, хоть кино Дага Лаймана разочаровало студию финансово, зрители получили один из лучших фантастических боевиков XXI века. Десятилетний юбилей — отличный повод рассказать историю появления на свет «Грани будущего».
Двадцатилетняя история студии Amanita Design
Легенды гласят, что в лесах вокруг чешского города Брно раньше обитал страшный дракон, а в местных болотах можно было наткнуться на людоеда Йожина. А ещё здесь была основана студия Amanita Design. Говорят, что Якуб Дворски, её глава и идейный вдохновитель, любил гулять в этих лесах, наблюдать за их обитателями, собирать грибы с ягодами и смотреть на ночное небо. Обнаруженными сокровищами он щедро делился с людьми через видеоигры — и продолжает это делать вот уже целых двадцать лет.
Теория космического полёта
Чтобы подготовить теоретические основы для внеземных полётов, потребовалась масса сложнейших расчётов. Учёным, посвятившим себя этому трудному делу, пришлось отказаться от бытовых представлений о движении тел, потому что космос устроен иначе, чем мы привыкли думать, и многие из правил, действующих там, выглядят для нас парадоксально. 84 Если бы
Власть детей и подростков
Давайте представим, к чему может прийти мир, отдельное общество или организации, если дети или подростки получат власть в свои руки. А заодно посмотрим, к чему это привело в фантастике и в реальности.
Георгий Редреев
Гость июньского номера в своём портфолио собрал всю палитру красок и эмоций. Ярость и отчаяние воинов здесь соседствуют с восторгом и беззаботностью фей, а кровавое тёмное фэнтези — с яркой и по-детски жизнерадостной фантазией. Мы пообщались с художником о преимуществах жанра фэнтези, о месте историй в его творчестве и о том, как искусственный интеллект влияет на развитие художника. 105 Рассказ
Дмитрий Лопухов «Клюв динозавра»
Разобрать, кой чёрт занес меня с лопатой и киркой в забытую богом деревню Шкаф, было непросто. 112 Зона комикса
Рустам Ха, Евгений Пекло «Самоисполняющееся пророчество»
Если ты избранный, способ от судьбы не найдешь даже на дне бутылки.