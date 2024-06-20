Мир фантастики №247 (июнь 2024)

Полное содержание номера

1

Спецматериал

4

Врата миров

12

Кому-то истории об избранных нравятся, а кто-то закрывает книгу, как только сталкивается с первыми намёками на заезженный сюжет. Откуда берётся это раздражение, оправдано ли оно и что избранные могут дать читателям, зрителям и игрокам?Итак, вы очнулись в грязной, тёмной и абсолютно незнакомой подворотне. Над головой возвышаются небоскрёбы (магические башни, московские высотки, Биг-Бен — подчеркните нужный вариант), а по улицам, почти не скрываясь, гуляют вампиры (оборотни, боги, антропоморфные персонификации).

Поздравляем: вы попали в городское фэнтези! С помощью нашего путеводителя вам удастся не только выжить в этом замечательном (опасном, непредсказуемом, безумном) жанре, но и найти здесь новых друзей.

20

Книжный ряд

26

«Заступа: Все оттенки падали» •

«Поймать океан» •

«Земля мечты. Последний сребреник» •

«Король ведьм» •

«Слепящий нож» • и другие книги.

38

Видеодром

44

52

64

Игровой клуб

70

Машина времени

78

84

Фан

92

Гость июньского номера в своём портфолио собрал всю палитру красок и эмоций. Ярость и отчаяние воинов здесь соседствуют с восторгом и беззаботностью фей, а кровавое тёмное фэнтези — с яркой и по-детски жизнерадостной фантазией. Мы пообщались с художником о преимуществах жанра фэнтези, о месте историй в его творчестве и о том, как искусственный интеллект влияет на развитие художника.

105

112

В рассказах, романах, фильмах и сериалах человечество захватывали далеко не только гуманоиды. Были пришельцы до невозможности милые и крайне отталкивающие. Многочисленные до того, что они заполоняли Землю, и такие, каких на целую Вселенную лишь сотни. Давайте же вспомним десять самых причудливых инопланетных захватчиков, разберёмся в их мотивах и методах порабощения людей, а также выясним, насколько эти методы оказались успешны.В XXI веке фантастика пополнилась если не жанрами, то целыми оригинальными направлениями. О них мы раньше не рассказывали, а потому решили возродить классическую рубрику. Итак, встречайте: жанры XXI века! Наш первый рассказ — о фантастике, посвящённой крайне актуальной теме, которая касается каждого, — климатическим изменениям, вызванным жизнедеятельностью человека.Многие культовые картинки стали успешными к удивлению всех, включая собственных создателей. Но фантастическую комедию Айвана Райтмана Columbia Pictures изначально позиционировала как главный блокбастер лета 1984 года, в её создание были вложены огромные по тем временам средства. Лента просто не имела права провалиться.Культовый статус «Байки из склепа» получили не просто так. Создатели постоянно экспериментировали и пытались показать на малых экранах актёров и спецэффекты с экранов больших. А главный маскот сериала — гуль с нездоровой любовью к чернушным каламбурам — воплощал в себе баланс между ужасом и комедией.Уже через несколько дней после премьеры все поняли, что ленте с Томом Крузом не стать хитом. Но, хоть кино Дага Лаймана разочаровало студию финансово, зрители получили один из лучших фантастических боевиков XXI века. Десятилетний юбилей — отличный повод рассказать историю появления на свет «Грани будущего».Легенды гласят, что в лесах вокруг чешского города Брно раньше обитал страшный дракон, а в местных болотах можно было наткнуться на людоеда Йожина. А ещё здесь была основана студия Amanita Design. Говорят, что Якуб Дворски, её глава и идейный вдохновитель, любил гулять в этих лесах, наблюдать за их обитателями, собирать грибы с ягодами и смотреть на ночное небо. Обнаруженными сокровищами он щедро делился с людьми через видеоигры — и продолжает это делать вот уже целых двадцать лет.Чтобы подготовить теоретические основы для внеземных полётов, потребовалась масса сложнейших расчётов. Учёным, посвятившим себя этому трудному делу, пришлось отказаться от бытовых представлений о движении тел, потому что космос устроен иначе, чем мы привыкли думать, и многие из правил, действующих там, выглядят для нас парадоксально.Давайте представим, к чему может прийти мир, отдельное общество или организации, если дети или подростки получат власть в свои руки. А заодно посмотрим, к чему это привело в фантастике и в реальности.«Клюв динозавра»Разобрать, кой чёрт занес меня с лопатой и киркой в забытую богом деревню Шкаф, было непросто.«Самоисполняющееся пророчество»Если ты избранный, способ от судьбы не найдешь даже на дне бутылки.