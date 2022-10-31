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    100 лучших ужастиков и триллеров всех времён — по версии издания Paste

    31 октября 2022
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    31.10.2022
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    1 минута на чтение
    Топ-100 лучших ужастиков всех времён — по мнению издания Paste

    Больше ужастиков богу ужастиков!

    Издания продолжают подбивать списки лучших хорроров и триллеров к 31 октября (у нас же вовсю готовится тематический спецвыпуск!). Так, журнал Paste опубликовал свой топ-100, куда вошли хорроры, триллеры, слэшеры и даже научно-фантастические ужасы.

    Составители отмечают, что в редакции много людей, которые увлекаются жанром, потому ранее команда уже представляла тематические списки — например, подборку лучших зомби-ужастиков. Теперь же авторы составили «практический путеводитель с обязательными к просмотру фильмами». В него включили классику и современность, американское кино и зарубежное кино. И авторы также подчёркивают, что ужасы на экране помогают преодолеть собственные страхи.

    Вот как выглядит топ-20:

    20. Реаниматор (1985)

    19. Носферату (1922)

    18. Полтергейст (1982)

    17. Возвращение живых мертвецов (1985)

    16. Голова-ластик (1977)

    15. 28 дней спустя (2002)

    14. Кайдан (1964)

    13. Невеста Франкенштейна (1935)

    12. Техасская резня бензопилой (1974)

    11. Молчание ягнят (1991)

    10. Американский оборотень в Лондоне (1981)

    9. Невинные (1961)

    8. Рассвет мертвецов (1978)

    7. Челюсти (1975)

    6. Впусти меня (2008)

    5. Нечто (1982)

    4. Психо (1960)

    3. Чужой (1979)

    2. Сияние (1980)

    1. Изгоняющий дьявола (1973)

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    Первые 20 пунктов удивляют неожиданным выбором. В списке оказались сиквел «Хэллоуина» и «Антихрист».

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