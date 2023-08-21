15-17 сентября в Астане пройдёт Comic-Con

С 15 по 17 сентября в Астане (Казахстан) пройдёт большой фестиваль популярной культуры Comic Con, где главной программой станут встречи с авторами со всего мира, конкурс косплея, отдельные активности и презентации будущих новинок.

Одним из партнёров фестиваля стал «Кинопоиск», который расскажет о будущих проектах онлайн-кинотеатра. Будут подробности и по фильму «Майор Гром: Игра».

В числе гостей — популярные косплееры, видеоблогеры, обозреватели. Среди них: Narga, Артем Харченко (Cut The Crap), Евгений Попадинец (Utopia Show), Anoir, Тони Карк, Domer Grief.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится конкурс косплея с призовым фондом в 10 миллионов тенге (больше 2 миллионов рублей в пересчёте на конец августа).

Кинопрокатная компания «Меломан» — дистрибьютор Disney в Казахстане и странах СНГ — проведёт презентации проектов «Создатель» (от режиссера «Звездные войны: Изгой-один», в кино с 28 сентября) и «Капитан Марвел 2» (в кино с 9 ноября).

Мероприятие состоится в Конгресс-центре по адресу: ул. Сауран, 44.