15 самых запутанных фильмов в истории — согласно анализу в поисковиках

В начале июня команда портала I’m A Puzzle поделилась интересным исследованием. Авторы решили выявить, какой фильм можно назвать самым запутанным. Для этого команда проанализировала 150 фильмов, которые чаще всего искали в поисковиках с формулировкой «explained» («объяснено»). Причём показатель брали в среднем за месяц.

Вот каким получился список. Можете угадать, сколько в нём фильмов Кристофера Нолана?