    3
    Новости

    15 самых запутанных фильмов в истории — согласно анализу в поисковиках

    21 июня 2022
    21.06.2022
    5647
    0 минут на чтение
    15 самых запутанных фильмов в истории — согласно анализу в поисковиках

    В начале июня команда портала I’m A Puzzle поделилась интересным исследованием. Авторы решили выявить, какой фильм можно назвать самым запутанным. Для этого команда проанализировала 150 фильмов, которые чаще всего искали в поисковиках с формулировкой «explained» («объяснено»). Причём показатель брали в среднем за месяц.

    Вот каким получился список. Можете угадать, сколько в нём фильмов Кристофера Нолана?

    1. «Довод» Кристофера Нолана — 70000 запросов со словом «explained» в месяц
    2. «Думаю, как всё закончить» Чарли Кауфмана — 50000
    3. «Остров проклятых» Мартина Скорсезе — 31000
    4. «Донни Дарко» Ричарда Келли — 18000
    5. «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча — 9700
    6. «Интерстеллар» Кристофера Нолана — 7100
    7. «Под покровом ночи» Тома Форда — 6500
    8. «Сияние» Стэнли Кубрика — 6300
    9. «Прибытие» Дени Вильнёва — 6000
    10. «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера — 5900
    11. «Патруль времени» братьев Спиригов — 5900
    12. «Матрица» Вачовски — 5200
    13. «Помни» Кристофера Нолана — 4600
    14. «Начало» Кристофера Нолана — 4500
    15. «Космическая одиссея 2001 года» Стэнли Кубрика — 4200

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Фэнтези о вековых конфликтах 6
    0
    30610
    Фэнтези о вековых конфликтах

    Циклы, в которых войны и политические баталии продолжаются на протяжении многих поколений.

    Гайд: как разблокировать Кейси Джонса в Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
    0
    32696
    Гайд: как разблокировать Кейси Джонса в Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

    Персонаж сильнее всех остальных.

    «Пост Мортем»: чем хорош венгерский фильм ужасов о загробных фотографиях
    0
    80216
    «Пост Мортем»: чем хорош венгерский фильм ужасов о загробных фотографиях

    Очень много мертвецов на одной фотосессии!

    Читаем книгу «Квантовый вор» Ханну Райаниеми
    0
    133532
    Читаем книгу «Квантовый вор» Ханну Райаниеми

    Вор и дилемма узника.

    Фэнтези с впечатляющей боевой магией
    0
    237709
    Фэнтези с впечатляющей боевой магией

    До конца 1980-х жанр фэнтези развивался неспешно, и большинство авторов так или иначе опирались на наследие Толкина.

    Мир фантастики №223 (июнь 2022) 2
    0
    331295
    Мир фантастики №223 (июнь 2022)

    Красавицы и чудовища во всех проявлениях.

    Неснятые продолжения классических фильмов 4
    0
    292262
    Неснятые продолжения классических фильмов

    Пять известных несостоявшихся продолжений популярных фильмов. Все они были запущены в производство, но так и не добрались до экрана.

    «Оби-Ван Кеноби», 5-я серия. Империя не наносит ответный удар — рекап
    0
    317152
    «Оби-Ван Кеноби», 5-я серия. Империя не наносит ответный удар — рекап

    Дуэли на световых мечах, нападение Империи и внезапные предательства. Но так ли всё хорошо?

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить