15 самых запутанных фильмов в истории — согласно анализу в поисковиках

В начале июня команда портала I’m A Puzzle поделилась интересным исследованием. Авторы решили выявить, какой фильм можно назвать самым запутанным. Для этого команда проанализировала 150 фильмов, которые чаще всего искали в поисковиках с формулировкой «explained» («объяснено»). Причём показатель брали в среднем за месяц.
Вот каким получился список. Можете угадать, сколько в нём фильмов Кристофера Нолана?
- «Довод» Кристофера Нолана — 70000 запросов со словом «explained» в месяц
- «Думаю, как всё закончить» Чарли Кауфмана — 50000
- «Остров проклятых» Мартина Скорсезе — 31000
- «Донни Дарко» Ричарда Келли — 18000
- «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча — 9700
- «Интерстеллар» Кристофера Нолана — 7100
- «Под покровом ночи» Тома Форда — 6500
- «Сияние» Стэнли Кубрика — 6300
- «Прибытие» Дени Вильнёва — 6000
- «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера — 5900
- «Патруль времени» братьев Спиригов — 5900
- «Матрица» Вачовски — 5200
- «Помни» Кристофера Нолана — 4600
- «Начало» Кристофера Нолана — 4500
- «Космическая одиссея 2001 года» Стэнли Кубрика — 4200
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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