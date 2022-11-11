200 тысяч фанатов «Ведьмака» требуют, чтобы Генри Кавилла вернули на роль Геральта

Вскоре после того, как стало известно о замене Генри Кавилла на Лиама Хемсворта в «Ведьмаке» от Netflix, на сайте change.org появилась петиция с требованием оставить актера и назначить новых сценаристов.
На момент написания заметки петицию подписали около 203 тысяч пользователей.
С помощью нее автор хочет дать понять Netflix, что фанаты откажутся от сериале после завершения третьего сезона, который станет для Кавиила в проекте последним.
Причина, по которой «Ведьмак» стал популярным сериалом, заключается в любви фанатов к оригинальным книгам и играм, которые так ненавидят и высмеивают сценаристы и шоураннеры.
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В четвёртом сезоне Геральт из Ривии сменит лицо.
СМИ: Генри Кавилл просто решил не продлевать контракт на роль Геральта
Хотя ранее он говорил, что готов сняться в семи сезонах.
СМИ: Лиам Хемсворт претендовал на роль Геральта еще в 2018 году
Он заменит Генри Кавилла в «Ведьмаке».
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