200 тысяч фанатов «Ведьмака» требуют, чтобы Генри Кавилла вернули на роль Геральта

Вскоре после того, как стало известно о замене Генри Кавилла на Лиама Хемсворта в «Ведьмаке» от Netflix, на сайте change.org появилась петиция с требованием оставить актера и назначить новых сценаристов.

На момент написания заметки петицию подписали около 203 тысяч пользователей.

С помощью нее автор хочет дать понять Netflix, что фанаты откажутся от сериале после завершения третьего сезона, который станет для Кавиила в проекте последним.