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    Новости

    24 сентября «Мир фантастики» и «Азбука» проведут стрим с писателем Брендоном Сандерсоном

    16 сентября 2021
    16.09.2021
    754
    1 минута на чтение
    24 августа «Мир фантастики» и «Азбука» проведут стрим с писателем Брендоном Сандерсоном

    Замечательные новости для всех поклонников фэнтези!

    24 сентября, в 10:00 по московскому времени, «Мир фантастики» при поддержке «Азбуки» проведёт стрим-интервью ВКонтакте с Брендоном Сандерсоном, одним из самых популярных авторов фэнтези.

    Больше всего Сандерсон известен по вселенной Космер, в которой происходят события большинства его романов из циклов «Двурождённые», «Рождённый туманом» и «Архив Буресвета». Больше узнать о творчестве писателя можно в фан-сообществе переводчиков Брендон Сандерсон | Brandon Sanderson.

    Этой осенью фантаст оказался в центре внимания. В сентябре «Азбука» наконец издала четвёртый том цикла «Архив Буресвета» — «Ритм войны». Ближе к концу года издательство GaGa Games выпустит официальную настольную игру «Дорога приключений: Архив Буресвета»! В ноябре состоится премьера телесериала «Колесо Времени» по одноимённому циклу мастера эпической фэнтези Роберта Джордана. Эту многотомную эпопею писатель не успел закончить, и финальные три книги цикла дописал Брендон Сандерсон.

    Встречу с писателем в прямом эфире проведут знаток сандерсоновской вселенной и автор всеохватывающего материала о Космере («Мир фантастики» №206207) Александр Стрепетилов и переводчица произведений Сандерсона на русский язык и писательница Наталия Осояну.

    До 22 сентября под этим постом вы можете задать свой вопрос Брендону Сандерсону. Самые интересные из них будут заданы во время стрима. Автор лучшего вопроса, по мнению писателя, получит от издательства «Азбука» полный комплект книг из цикла «Архив Буресвета» на русском языке — все четыре вышедших тома.

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    Читаем книгу Брендона Сандерсона «Ритм войны» из фэнтези-цикла «Архив Буресвета»

     Издательство «Азбука» |  26.08.2021

    Первые главы монументального романа показывают, как Каладин оказался в заварушке.

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