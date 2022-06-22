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    Новости

    «А где Падьме?»: актёр дубляжа Андрей Зайцев объяснил знаменитую фразу Вейдера

    22 июня 2022
    22.06.2022
    1605
    1 минута на чтение
    Актёр дубляжа Андрей Зайцев рассказал про мягкий знак в цитате «А где Падьме»

    21 июня на YouTube-канале Дмитрия Череватенко (публикует видео с актёрами дубляжа и берёт интервью у артистов) вышел ролик с актёром Андреем Зайцевым, который в своё время озвучил Энакина Скайуокера в трилогии приквелов «Звёздных войн».

    И в видео Андрей дал ответ, откуда в знаменитой сцене рождения Дарта Вейдера появилось смягчение в реплике «А где Падьме?».

    Зайцев пояснил, что при записи на студии присутствовал представитель компании Lucasfilm, который попросил актёра передать попытку Вейдера научиться говорить заново.

    В этой ситуации персонаж начинает якобы заново говорить. Я не знаю, с чем сравнить, если подходить с точки зрения актёрской работы, может, инсульт у него был, чтобы получилось «Падь-ме».

    Друзья мои, раз и навсегда. Это не я ошибся, не режиссёр, не тот кто монтировал, сводил, не укладчики, не переводчики. Это настоял представитель Lucasfilm. Он говорил «Падь-ме».

    Фрагмент начинается на 23:16.

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