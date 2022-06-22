«А где Падьме?»: актёр дубляжа Андрей Зайцев объяснил знаменитую фразу Вейдера

21 июня на YouTube-канале Дмитрия Череватенко (публикует видео с актёрами дубляжа и берёт интервью у артистов) вышел ролик с актёром Андреем Зайцевым, который в своё время озвучил Энакина Скайуокера в трилогии приквелов «Звёздных войн».

И в видео Андрей дал ответ, откуда в знаменитой сцене рождения Дарта Вейдера появилось смягчение в реплике «А где Падьме?».

Зайцев пояснил, что при записи на студии присутствовал представитель компании Lucasfilm, который попросил актёра передать попытку Вейдера научиться говорить заново.

В этой ситуации персонаж начинает якобы заново говорить. Я не знаю, с чем сравнить, если подходить с точки зрения актёрской работы, может, инсульт у него был, чтобы получилось «Падь-ме». Друзья мои, раз и навсегда. Это не я ошибся, не режиссёр, не тот кто монтировал, сводил, не укладчики, не переводчики. Это настоял представитель Lucasfilm. Он говорил «Падь-ме».

Фрагмент начинается на 23:16.