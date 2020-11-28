Amazon закрыл ремейк «Утопии» после первого сезона

Amazon закрыл американский ремейк сериала «Утопия» после первого сезона — и это при том, что проект находился в разработке более шести лет.

Когда-то переосмыслением британского сериала пыталась заняться HBO — компания даже позвала работать Дэвида Финчера, который планировал объединить усилия со сценаристкой Джиллиан Флинн (вместе они занимались фильмом «Исчезнувшая»). Однако в итоге Финчер покинул проект, а сериал перешёл к Amazon.

Первый сезон новой «Утопии» вышел 25 сентября. Стриминг так и не раскрыл цифры просмотров, но оценки проекта оказались прохладными: средний балл критиков составил 56 баллов, а зрителей — 6,4. Не исключено, что они повлияли на решение руководства.

Ранее стриминг объявил о продлении научно-фантастического сериала «Пространство» после шестого сезона — и этот сезон станет для шоу последним.