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    Новости

    Amazon закрыл ремейк «Утопии» после первого сезона

    28 ноября 2020
    Кот-император
    28.11.2020
    434
    0 минут на чтение
    Amazon закрыл ремейк «Утопии» после первого сезона

    Amazon закрыл американский ремейк сериала «Утопия» после первого сезона — и это при том, что проект находился в разработке более шести лет.

    Когда-то переосмыслением британского сериала пыталась заняться HBO — компания даже позвала работать Дэвида Финчера, который планировал объединить усилия со сценаристкой Джиллиан Флинн (вместе они занимались фильмом «Исчезнувшая»). Однако в итоге Финчер покинул проект, а сериал перешёл к Amazon.

    Первый сезон новой «Утопии» вышел 25 сентября. Стриминг так и не раскрыл цифры просмотров, но оценки проекта оказались прохладными: средний балл критиков составил 56 баллов, а зрителей — 6,4. Не исключено, что они повлияли на решение руководства.

    Ранее стриминг объявил о продлении научно-фантастического сериала «Пространство» после шестого сезона — и этот сезон станет для шоу последним.

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    Кот-император
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