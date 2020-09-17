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    Новости

    Аналитики: «Мулан» в США приобрели почти треть пользователей Disney+

    17 сентября 2020
    Кот-император
    17.09.2020
    1332
    1 минута на чтение
    Аналитики: «Мулан» в США приобрели почти треть пользователей Disney+

    Скандалы скандалами, а «Мулан» по расписанию.

    Аналитики из фильмы 7Park Data провели исследование и выяснили, что 29% всех американских профилей США Disney+ (их называют домохозяйствами, потому что в одном доме может быть больше одного пользователя на аккаунт) приобрели «Мулан» за 30$ с момента релиза. И теперь картина стала самой популярной на стриминге — даже по сравнению с бесплатными фильмами.

    Ранее Disney сообщала, что к стримингу подключены более 60 миллионов пользователей. Аналитики прикидывают, что примерно половина из них приходится на США (точной цифры компания не называла). Это значит, что примерно у 9 миллионов профилей фильм приобретён. По грубым подсчётам касса фильма только на стриминге составила около 261 миллиона долларов. И вся сумма отошла компании, делить с кинотеатрами ничего не надо.

    Мировая касса с кинопроката фильма при этом составила 37 миллионов долларов — с неё Disney получила не больше 18 миллионов (обычно считается, что кинотеатрам отходит половина, а в случае с Китаем — три четверти).

    Кроме того, аналитическая фирма Sensor Tower сообщила, что в уикенд с 4 по 6 сентября количество скачиваний приложения Disney+ выросло на 68% по сравнению с уиекендом неделей ранее. А расходы пользователей выросли на 193%, что может говорить о единовременных покупках фильма «Мулан».

    Напомним, ранее вокруг фильма разразилось несколько скандалов. Картину раскритиковали китайские зрители, а активисты из Гонконга призвали к бойкоту из-за высказываний актрисы Лю Ифэй в поддержку полиции во время летних протестов в Гонконге летом 2019-го.

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     Алексей Ионов |  03.09.2020

    Если кратко — это не ремейк, а действительно самостоятельное кино!

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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