Аналитики: «Мулан» в США приобрели почти треть пользователей Disney+

Скандалы скандалами, а «Мулан» по расписанию.

Аналитики из фильмы 7Park Data провели исследование и выяснили, что 29% всех американских профилей США Disney+ (их называют домохозяйствами, потому что в одном доме может быть больше одного пользователя на аккаунт) приобрели «Мулан» за 30$ с момента релиза. И теперь картина стала самой популярной на стриминге — даже по сравнению с бесплатными фильмами.

Ранее Disney сообщала, что к стримингу подключены более 60 миллионов пользователей. Аналитики прикидывают, что примерно половина из них приходится на США (точной цифры компания не называла). Это значит, что примерно у 9 миллионов профилей фильм приобретён. По грубым подсчётам касса фильма только на стриминге составила около 261 миллиона долларов. И вся сумма отошла компании, делить с кинотеатрами ничего не надо.

Мировая касса с кинопроката фильма при этом составила 37 миллионов долларов — с неё Disney получила не больше 18 миллионов (обычно считается, что кинотеатрам отходит половина, а в случае с Китаем — три четверти).

Кроме того, аналитическая фирма Sensor Tower сообщила, что в уикенд с 4 по 6 сентября количество скачиваний приложения Disney+ выросло на 68% по сравнению с уиекендом неделей ранее. А расходы пользователей выросли на 193%, что может говорить о единовременных покупках фильма «Мулан».

Напомним, ранее вокруг фильма разразилось несколько скандалов. Картину раскритиковали китайские зрители, а активисты из Гонконга призвали к бойкоту из-за высказываний актрисы Лю Ифэй в поддержку полиции во время летних протестов в Гонконге летом 2019-го.