Annapurna анонсировала новую игру по «Бегущему по лезвию»

Annapurna Interactive анонсировала игру во вселенной «Бегущего по лезвию» под названием Blade Runner 2033: Labyrinth.

Сюжет развернется между событиями оригинального фильма Ридли Скотта и сиквелом Дени Вильнева. История расскажет о последствиях блэкаута в 2022 году, после которого производство репликантов оказалось под запретом.

Больше подробностей о проекте раскроют в ближайшие месяцы. Но, судя по меткам на странице в Steam, это будет детективная адвенчура с элементами исследования.

Blade Runner 2033: Labyrinth — первая игра во вселенной с момента выхода Blade Runner от Westwood в 1997 году.

Это дебютный проект внутренней студии издательства Annapurna Interactive. Разработку возглавляет Челси Хэш, приложивший руку к Solar Ash и What Remains of Edith Finch.

Релиз состоится на ПК и консолях.