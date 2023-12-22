Анонсировали четвертый сезон аниме «Доктор Стоун»

В конце третьего сезона «Доктора Стоуна» анонсировали четвертый с подзаголовком «Будущее науки», который станет для аниме-сериала последним.
Подробностей о финале пока нет, но есть короткий тизер-трейлер — с ракетой, направляющейся в сторону Луны.
Действие разворачивается в мире, где все человечество окаменело, а в центре сюжета оказывается гениальный парень Сэнку и его друзья, которым удалось сбросить каменную оболочку в далеком будущем.
Оригинальная манга Риитиро Инагаки и Боти закончилась в марте 2022 года и насчитывает 26 томов.
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