Анонсировали четвертый сезон аниме «Доктор Стоун»

В конце третьего сезона «Доктора Стоуна» анонсировали четвертый с подзаголовком «Будущее науки», который станет для аниме-сериала последним.

Подробностей о финале пока нет, но есть короткий тизер-трейлер — с ракетой, направляющейся в сторону Луны.

Действие разворачивается в мире, где все человечество окаменело, а в центре сюжета оказывается гениальный парень Сэнку и его друзья, которым удалось сбросить каменную оболочку в далеком будущем.

Оригинальная манга Риитиро Инагаки и Боти закончилась в марте 2022 года и насчитывает 26 томов.