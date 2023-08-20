    3
    Новости

    Армандо Ианнуччи написал историю про Сорвиголову для юбилейного комикса Marvel Age

    20 августа 2023
    Фото аватара
    20.08.2023
    423
    0 минут на чтение
    Армандо Ианнуччи написал историю про Сорвиголову для юбилейного комикса Marvel Age

    31-го августа 1939 года был издан первый выпуск Marvel Comics – а в этом году отмечается 84-летие линейки комиксов. В честь этого Marvel выпустит масштабный юбилейный комикс-антологию Marvel Age#1000, в который войдут работы многих культовых авторов. Одну из них написал шотландский режиссёр Армандо Ианнуччи – вместе с Адамом Кубертом они создали небольшую историю про Сорвиголову. Ианнуччи знаменит работой над фильмами «В петле», «Смерть Сталина» и «История Дэвида Копперфилда», а также сериалами «Гуща событий», «Вице-президент» и «Авеню 5».

    Авторы Marvel Age#1000: 

    • Сценарист Джозеф Майкл Стражински и художник Кааре Эндрюс придумали свою вселенную Марвел на заднем дворе
    • Сценарист Дэн Слотт и художник Майк Оллред: история о поворотном моменте в жизни Капитана Марвел
    • Писательница Рэйнбоу Рауэлл и художница Маргерит Соваж: история про отношения между Циклопом и Джин Грей
    • Сценарист Марк Уэйд и художник Алессандро Каппуччо: комикс про оригинального Человека-Факела и его поисках себя
    • Стив Макнивен написал комикс о противостоянии Серебряного Сёрфера и Мефисто
    • Сценарист Джейсон Аарон и художник Пепе Ларраз рассказали о влиянии Тора на жизнь смертных
    • Райан Стегман написал и нарисовал историю про друзей и семью Человека-паука
    • Армандо Ианнуччи и Адам Куберт представили, как Сорвиголова будет разбираться с крайне житейскими проблемами
    Армандо Ианнуччи написал историю про Сорвиголову для юбилейного комикса Marvel Age 1
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    0
    31470
    Читаем рассказ «Трудности перевода» Юлии Суворовой

    На какой факультет самый большой конкурс? С какой специальности студенты вылетают один за другим? Все знают: учеба на переводчика не сахар, ведь есть языки, понять которые невозможно.

    Читаем книгу «Рифматист» Брендона Сандерсона — мастерски написанный «янг-эдалт»
    0
    82495
    Читаем книгу «Рифматист» Брендона Сандерсона — мастерски написанный «янг-эдалт»

    В отрывке мы знакомимся с главными героями и узнаём, как так вышло, что у главного героя нет никаких способностей рифматиста.

    Лучшие мемы по Baldur's Gate 3
    0
    160976
    Лучшие мемы по Baldur’s Gate 3

    Собрали для вас. Смейтесь. Пожалуйста.

    Мультсериал «Металлопокалипсис» ― о металлистах для металлистов (и вас, нормальных людей)
    0
    131792
    Мультсериал «Металлопокалипсис» ― о металлистах для металлистов (и вас, нормальных людей)

    Вам наверняка хотелось узнать, как бы выглядел мир, в котором метал стал самой популярной музыкой. И мультсериал открывает дверь в такой мир!

    Изучаем «Задачу трёх тел» и творчество Лю Цысиня в 92-м выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    263122
    Изучаем «Задачу трёх тел» и творчество Лю Цысиня в 92-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Плюсы, минусы и подводные камни в виде софонов.

    Сериал «Асока» выходит уже скоро. Что о нём известно?
    0
    196980
    Сериал «Асока» выходит уже скоро. Что о нём известно?

    Что уже известно о сюжете? Кто такая Асока Тано и что посмотреть, чтобы узнать о ней получше?

    «Благие знамения»: 50 пасхалок и отсылок во втором сезоне 4
    0
    250030
    «Благие знамения»: 50 пасхалок и отсылок во втором сезоне

    От отсылок к творчеству Терри Пратчетта и связи с сериалом «Доктор Кто» до газетных заголовков. 

    «Два, три, демон, приди!» — умный фильм ужасов от звёзд YouTube 4
    0
    277138
    «Два, три, демон, приди!» — душевный фильм ужасов от звёзд YouTube

    Очередной удачный хоррор от студии A24 — глоток свежего воздуха для заскучавшего зрителя.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить