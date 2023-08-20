Армандо Ианнуччи написал историю про Сорвиголову для юбилейного комикса Marvel Age

31-го августа 1939 года был издан первый выпуск Marvel Comics – а в этом году отмечается 84-летие линейки комиксов. В честь этого Marvel выпустит масштабный юбилейный комикс-антологию Marvel Age#1000, в который войдут работы многих культовых авторов. Одну из них написал шотландский режиссёр Армандо Ианнуччи – вместе с Адамом Кубертом они создали небольшую историю про Сорвиголову. Ианнуччи знаменит работой над фильмами «В петле», «Смерть Сталина» и «История Дэвида Копперфилда», а также сериалами «Гуща событий», «Вице-президент» и «Авеню 5».

Авторы Marvel Age#1000: