Армандо Ианнуччи написал историю про Сорвиголову для юбилейного комикса Marvel Age

31-го августа 1939 года был издан первый выпуск Marvel Comics – а в этом году отмечается 84-летие линейки комиксов. В честь этого Marvel выпустит масштабный юбилейный комикс-антологию Marvel Age#1000, в который войдут работы многих культовых авторов. Одну из них написал шотландский режиссёр Армандо Ианнуччи – вместе с Адамом Кубертом они создали небольшую историю про Сорвиголову. Ианнуччи знаменит работой над фильмами «В петле», «Смерть Сталина» и «История Дэвида Копперфилда», а также сериалами «Гуща событий», «Вице-президент» и «Авеню 5».
Авторы Marvel Age#1000:
- Сценарист Джозеф Майкл Стражински и художник Кааре Эндрюс придумали свою вселенную Марвел на заднем дворе
- Сценарист Дэн Слотт и художник Майк Оллред: история о поворотном моменте в жизни Капитана Марвел
- Писательница Рэйнбоу Рауэлл и художница Маргерит Соваж: история про отношения между Циклопом и Джин Грей
- Сценарист Марк Уэйд и художник Алессандро Каппуччо: комикс про оригинального Человека-Факела и его поисках себя
- Стив Макнивен написал комикс о противостоянии Серебряного Сёрфера и Мефисто
- Сценарист Джейсон Аарон и художник Пепе Ларраз рассказали о влиянии Тора на жизнь смертных
- Райан Стегман написал и нарисовал историю про друзей и семью Человека-паука
- Армандо Ианнуччи и Адам Куберт представили, как Сорвиголова будет разбираться с крайне житейскими проблемами
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