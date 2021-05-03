Астронавты SpaceX Crew-1 вернулись на Землю спустя полгода на орбите

Утром 2 мая компания SpaceX вернула четверых астронавтов на Землю после их шестимесячного пребывания на Международной космической станции (МКС). Космический корабль Crew Dragon с экипажем приводнился в Мексиканском заливе. Это было первое ночное приводнение со времен миссии «Аполлон-8» в 1968 году.

В команде астронавтов Crew-1 были трое американцев и один японец – они спустились близ Панама-Сити, штат Флорида.

Вот как их поприветствовал центр управления полетами SpaceX:

Добро пожаловать обратно на планету Земля, спасибо что летали со SpaceX. Для тех из вас, кто участвует в нашей программе для часто летающих пассажиров, вы намотали 68 миллионов миль в течение этого путешествия.

Капсула Crew Dragon, которая называется Resilience, отправилась на орбиту в ноябре 2020 года. 167-дневное пребывание астронавтов на борту МКС было самым долгим для команды, отправившейся в космос с территории США. Таким образом они побили 84-дневный рекорд, установленный астронавтами Skylab в 1974 году.

До возвращения Crew-1 на Землю последнее ночное приводнение произошло 27 декабря 1968 года в ходе возвращения первого пилотируемого полета к Луне в рамках миссии «Аполлон-8». Тогда капсула с астронавтами опустилась в Тихом океане, близ Гавайев.