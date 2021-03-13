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    «Аватар» снова стал самым кассовым фильмом в истории

    13 марта 2021
    Кот-император
    13.03.2021
    1126
    0 минут на чтение
    «Аватар» снова стал самым кассовым фильмом в истории

    Благодаря повторному кинопрокату в Китае в период после пандемии «Аватар» Джеймса Кэмерона снова занял почётное первое место среди самых кассовых фильмов в истории. Фильм привлёк 8,9 миллиона долларов, и теперь разрыв состав 7,82 миллиона.

    Итого:

    • «Мстители: Финал» — 2 797 501 долларов
    • «Аватар» — 2 798 579 долларов.

    Данные приведены без учёта инфляции.

    «Аватар» выходил в повторный прокат несколько раз. «Мстители» — единожды, почти сразу после завершения основного проката.

    В ближайшее время разрыв увеличиться, поскольку повторный прокат «Аватара» только начался, сумма подсчитана по итогам первых дней.

    Сиквел блокбастера Кэмерона запланирован на декабрь 2022-го. Следующие части Disney собирается выпускать раз в два года.

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     Евгения Блинова |  05.05.2019

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    Кот-император
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