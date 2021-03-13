«Аватар» снова стал самым кассовым фильмом в истории

Благодаря повторному кинопрокату в Китае в период после пандемии «Аватар» Джеймса Кэмерона снова занял почётное первое место среди самых кассовых фильмов в истории. Фильм привлёк 8,9 миллиона долларов, и теперь разрыв состав 7,82 миллиона.

Итого:

«Мстители: Финал» — 2 797 501 долларов

«Аватар» — 2 798 579 долларов.

Данные приведены без учёта инфляции.

«Аватар» выходил в повторный прокат несколько раз. «Мстители» — единожды, почти сразу после завершения основного проката.

В ближайшее время разрыв увеличиться, поскольку повторный прокат «Аватара» только начался, сумма подсчитана по итогам первых дней.

Сиквел блокбастера Кэмерона запланирован на декабрь 2022-го. Следующие части Disney собирается выпускать раз в два года.