«Аватар» снова стал самым кассовым фильмом в истории

Благодаря повторному кинопрокату в Китае в период после пандемии «Аватар» Джеймса Кэмерона снова занял почётное первое место среди самых кассовых фильмов в истории. Фильм привлёк 8,9 миллиона долларов, и теперь разрыв состав 7,82 миллиона.
Итого:
- «Мстители: Финал» — 2 797 501 долларов
- «Аватар» — 2 798 579 долларов.
Данные приведены без учёта инфляции.
«Аватар» выходил в повторный прокат несколько раз. «Мстители» — единожды, почти сразу после завершения основного проката.
В ближайшее время разрыв увеличиться, поскольку повторный прокат «Аватара» только начался, сумма подсчитана по итогам первых дней.
Сиквел блокбастера Кэмерона запланирован на декабрь 2022-го. Следующие части Disney собирается выпускать раз в два года.
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