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    Новости

    Автор «Первому игроку приготовиться» написал сказку про летучих мышей

    14 июня 2023
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    14.06.2023
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    0 минут на чтение
    Автор «Первому игроку приготовиться» написал сказку про летучих мышей 1

    Писатель-фантаст Эрнест Клайн, известный по романам «Первому игроку приготовиться», «Второму игроку приготовиться» и «Армада», написал новую книгу — на этот раз детскую фэнтезийную сказку Bridge to Bat City.

    В центре сюжета окажется 13-летняя девочка по имени Опал, которая недавно стала сиротой. Неожиданно для себя она заводит дружбу с целой колонией летучих мышей-меломанов. Вместе они объединяют усилия против некого общего врага.

    Опал рано потеряла мать и потому перебралась жить к дяде Роско на семейную ферму — там-то она и подружилась с летучими мышами. Вот только скоро выясняется, что дом зверюшек — тёмную пещеру — уничтожила горнодобывающая компания, которая теперь нацелилась и на землю фермы.

    Автор рассказал, что на книгу его вдохновила реально существующая городская колония летучих мышей в Остине (Техас)

    Книгу планируют выпустить в апреле 2024-го.

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