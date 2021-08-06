Авторы «Бегущего по лезвию: Черный лотос» показали изумительный опенинг

Crunchyroll в рамках ивента V-CRX представил опенинг «Бегущего по лезвию: Черный лотос» с песней Feel You Now Алессии Кары. Вместе с этим стали известны подробности сюжета анимационного сериала.
Действие развернется в 2023 году, а в центре внимания будет Элль, которая потеряла память. Бывший Бегущий по лезвию Мистер Джей помогает ей вспомнить прошлое. Она — робот, созданный для элиты при власти, которая любит охотиться. Поэтому теперь героиня хочет отомстить своим создателям.
Постановкой занимаются Синдзи Арамаки и Кэндзи Камияма, работавшие над «Призраком в доспехах». А Синъитиро Ватанабэ выступил творческим продюсером сериала.
«Бегущий по лезвию: Черный лотос» выйдет этой осенью.
Опенинг
Постер
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