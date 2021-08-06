    3
    Новости

    Авторы «Бегущего по лезвию: Черный лотос» показали изумительный опенинг

    6 августа 2021
    06.08.2021
    490
    0 минут на чтение
    1

    Crunchyroll в рамках ивента V-CRX представил опенинг «Бегущего по лезвию: Черный лотос» с песней Feel You Now Алессии Кары. Вместе с этим стали известны подробности сюжета анимационного сериала.

    Действие развернется в 2023 году, а в центре внимания будет Элль, которая потеряла память. Бывший Бегущий по лезвию Мистер Джей помогает ей вспомнить прошлое. Она — робот, созданный для элиты при власти, которая любит охотиться. Поэтому теперь героиня хочет отомстить своим создателям.

    Постановкой занимаются Синдзи Арамаки и Кэндзи Камияма, работавшие над «Призраком в доспехах». А Синъитиро Ватанабэ выступил творческим продюсером сериала.

    «Бегущий по лезвию: Черный лотос» выйдет этой осенью.

    Опенинг

    Постер

    1
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Обсуждаем переводы «Гарри Поттера» в 28 выпуске подкаста 1
    0
    19201
    Обсуждаем переводы «Гарри Поттера» в 28-м выпуске подкаста

    Споры о переводах «Гарри Поттера» на русский язык не утихают. После стольких лет? Всегда!

    Генри Лайон Олди «Золотой лук. Книга 2. Всё бывает». Возвращение в мифологическую Элладу
    0
    9615
    Генри Лайон Олди «Золотой лук. Книга 2. Всё бывает». Возвращение в мифологическую Элладу

    Окончание легенды о Беллерофонте, Химере, Пегасе и о том, что их всех связывает

    Мир фантастики №213 (август 2021) 6
    0
    19688
    Мир фантастики №213 (август 2021)

    Берсерк, осьминоги и лидеры культов.

    Главные игры августа 2021-го 11
    0
    64924
    Главные игры августа 2021-го

    Twelve Minutes, новая игра про «Чужих» и долгожданная King’s Bounty II 

    Продолжения сериалов за август 2021: супергерои и постапокалипсис 2
    0
    69737
    Продолжения сериалов за август 2021: супергерои и постапокалипсис

    Экранизации комиксов DC, возвращение «Ходячих мертвецов» и приключения в Звёздном флоте.

    Читаем книгу: Брайан Наслунд «Кровь изгнанника»
    0
    116540
    Читаем книгу: Брайан Наслунд «Кровь изгнанника»

    В Бершад Безупречный — лучший охотник на драконов. Он был наследником знатного рода и женихом принцессы. Но за свои проступки он приговорён к изгнанию и вечным битвам с чудовищами.

    Новинки сериалов за август 2021: секс, смерть и фантазии  6
    0
    136809
    Новинки сериалов за август 2021: секс, смерть и фантазии 

    Смотрим супергеройскую анимацию, аниме о принцессе пиратов, норвежский триллер и сюрреалистический хоррор.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 24
    0
    192697
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021

    Космическая фантастика Аластера Рейнольдса, мистические фантазии Стивена Кинга, Стефани Майер и Виктории Шваб, фэнтезийные эпопеи Брендона Сандерсона и Ника Перумова.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить