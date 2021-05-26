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    Новости

    Авторы Cloudpunk анонсировали Nivalis — это снова киберпанк!

    26 мая 2021
    26.05.2021
    641
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    Студия ION LANDS анонсировала новую воксельную киберпанк-игру — «симулятор жизни» под названием Nivalis, действие которого развернется во вселенной Cloudpunk.

    В отличие от предыдущего тайтла, на этот раз можно будет самому выбрать профессию: от готовки рамэна до управления ночным клубом!

    Другие активности в Nivalis тоже будут: игрокам дадут заняться обустройством своего дома, ходить на рыбалку и даже заводить роман с некоторыми персонажами.

    Передвигаться по футуристическому городу можно будет пешком и на летающем автомобиле. Также разработчики пообещали, что реализуют в игре правдоподобную симуляцию траффика.

    У Nivalis нет пока даты выхода. Зато 25 мая Cloudpunk получила крупное дополнение — City of Ghosts.

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