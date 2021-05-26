Авторы Cloudpunk анонсировали Nivalis — это снова киберпанк!

Студия ION LANDS анонсировала новую воксельную киберпанк-игру — «симулятор жизни» под названием Nivalis, действие которого развернется во вселенной Cloudpunk.

В отличие от предыдущего тайтла, на этот раз можно будет самому выбрать профессию: от готовки рамэна до управления ночным клубом!

Другие активности в Nivalis тоже будут: игрокам дадут заняться обустройством своего дома, ходить на рыбалку и даже заводить роман с некоторыми персонажами.

Передвигаться по футуристическому городу можно будет пешком и на летающем автомобиле. Также разработчики пообещали, что реализуют в игре правдоподобную симуляцию траффика.

У Nivalis нет пока даты выхода. Зато 25 мая Cloudpunk получила крупное дополнение — City of Ghosts.