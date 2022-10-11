Авторы Dusk и Gloomwood показали изометрическую RPG в духе Fallout

Студия New Blood, известная по Dusk и Gloomwood, показала тизер изометрической RPG, которая по духу напоминает классические Fallout.
Одна из главных особенностей проекта — бои будут пошаговыми, но от первого лица, хотя вся остальная игру — с видом сверху.
За визуал отвечает российский художник Александр «Red888guns» Березин, а музыку напишет композитор оригинальных Fallout Марк Морган.
Полноценный анонс состоится скоро.
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