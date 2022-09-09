«Азбука» выпустит на русском The Lost Metal Брендона Сандерсона

Издательство «Азбука» объявило, что всё же выпустит свежий фэнтезийный роман Брендона Сандерсона The Lost Metal.

Пока что подробностей об издании, дате и оформлении нет, последуют позже. Сейчас книга в работе.

Роман ещё не вышел даже на английском — старт продаж запланирован на 15 ноября.

The Lost Metal — четвёртый и заключительный том из цикла «Двурождённые». Его ещё называют второй эпохой цикла «Рождённый туманом», ведь действие книг разворачивается на одной планете. Но если «Рождённый туманом» описывал фэнтезийную эпоху, то «Двурождённые» ближе к нашей викторианской эре. Роман завершит историю Вакса и Уэйна, начатую в первой книге.

Цикл «Рождённый туманом»

«Пепел и сталь» (2006) «Источник вознесения» (2007) «Герой веков» (2008)

Цикл «Двурождённые»

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