«Азбука» выпустит на русском The Lost Metal Брендона Сандерсона

Издательство «Азбука» объявило, что всё же выпустит свежий фэнтезийный роман Брендона Сандерсона The Lost Metal.
Пока что подробностей об издании, дате и оформлении нет, последуют позже. Сейчас книга в работе.
Роман ещё не вышел даже на английском — старт продаж запланирован на 15 ноября.
The Lost Metal — четвёртый и заключительный том из цикла «Двурождённые». Его ещё называют второй эпохой цикла «Рождённый туманом», ведь действие книг разворачивается на одной планете. Но если «Рождённый туманом» описывал фэнтезийную эпоху, то «Двурождённые» ближе к нашей викторианской эре. Роман завершит историю Вакса и Уэйна, начатую в первой книге.
Цикл «Рождённый туманом»
- «Пепел и сталь» (2006)
- «Источник вознесения» (2007)
- «Герой веков» (2008)
Цикл «Двурождённые»
- «Сплав закона» (2011)
- «Тени истины» (2015)
- «Браслеты скорби» (2016)
- The Lost Metal (2022)
Аннотация
Бывший законник (а ныне — сенатор столицы) Ваксиллиум Ладриан годами охотился за теневой криминальной организацией Круг, которую возглавляют его дядя и сестра, — с тех самых пор, как эти преступники стали похищать людей с алломантическими способностями. Когда детектив Мараси Колмс и партнёр Вакса Уэйн перехватывают партию оружия, отправленного во Внешний город Билминг, это даёт новую зацепку. Конфликт между Эленделем и Внешними городами только на руку Кругу, щупальца организации проникли даже в Сенат Элендела, коррупцию которого пытались разоблачить Вакс и Стерис, — и оказывается, Билминг тоже в этом замешан.
После того, как Вакс обнаруживает новую, более взрывоопасную взрывчатку и понимает, что, скорее всего, это оружие уже попало в руки Круга, бессмертная Кандра, служительница бога Скадриала, раскрывает, что силы Гармонии заблокированы в Билминге. Это означает, что город пал под влиянием другого бога — Трелла, которого почитает Круг. И Трелл — не единственный заявившийся игрок из Космера — Мараси нанимают загадочные пришельцы со странными способностями. Они хотят защитить Скадриал… любой ценой.
Видения возможного будущего у Гармонии обрываются следующей ночью, после этого наступает только темнота. Начинается гонка со временем, и Ваксу предстоит решить, сможет ли они отказаться от своих непростых отношений с Богом, чтобы снова стать Мечом, который Гармония обрушит на врагов. Если никто не сделает шаг вперёд, чтобы стать героем Скадриала, планеты и её миллионы жителей навсегда погибнут.
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