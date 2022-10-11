Библиотеки российских стриминговых сервисов сократились на 5-42%

Агентство TelecomDaily сообщило, что за последние полгода библиотеки отечественных онлайн-кинотеатров сильно сократились на фоне ухода голливудских студий из России.
Больше всего пострадал «Иви» — его каталог уменьшился на 42%, c 14,7 тысяч наименований до 8,5 тысяч. У Kion «падение» оценивается в 11%, а у Okko — в 5%, ровно как у «Кинопоиска». И только Wink нарастил свою библиотеку на 7% за этот период времени.
Изначально Disney, Warner Bros., Sony и другие компании отказались выпускать новый контент, а позднее и вовсе перестали продлевать лицензии на свои старые проекты.
Поэтому из стримингов стали пропадать крупные тайтлы вроде «Властелина колец», «Друзей», «Интерстеллара» и не только.
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