Библиотеки российских стриминговых сервисов сократились на 5-42%

Агентство TelecomDaily сообщило, что за последние полгода библиотеки отечественных онлайн-кинотеатров сильно сократились на фоне ухода голливудских студий из России.

Больше всего пострадал «Иви» — его каталог уменьшился на 42%, c 14,7 тысяч наименований до 8,5 тысяч. У Kion «падение» оценивается в 11%, а у Okko — в 5%, ровно как у «Кинопоиска». И только Wink нарастил свою библиотеку на 7% за этот период времени.

Изначально Disney, Warner Bros., Sony и другие компании отказались выпускать новый контент, а позднее и вовсе перестали продлевать лицензии на свои старые проекты.

Поэтому из стримингов стали пропадать крупные тайтлы вроде «Властелина колец», «Друзей», «Интерстеллара» и не только.