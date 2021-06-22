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    Новости

    «Билет в один конец». 75 тысяч человек хотят запретить Джеффу Безосу возвращаться на Землю

    22 июня 2021
    22.06.2021
    738
    1 минута на чтение
    «Билет в один конец». 75 тысяч человек хотят запретить Джеффу Безосу возвращаться на Землю

    В начале июня миллиардер, глава Amazon, Blue Origin и один из богатейших людей планеты Джефф Безос объявил, что в июле он отправится в суборбитальное путешествие на ракете New Shepard.

    И за это время почти 75 тысяч человек подписали петицию с требованием оставить Безоса на орбите!

    Описание в петиции очень лаконичное:

    Миллиардеров не должен существовать… ни на Земле, ни в космосе. Но если они решат отправиться в космос, то пусть там и остаются.

    Некоторые подписавшиеся оставили схожие комментарии:

    Если они могут отправить миллиардера на Марс, то почему они не могут отправить туда всех их?

    Или:

    Ещё отправьте его на солнце.

    Или:

    Билет в один конец.

    По соседству на сайте change.org расположилась и другая петиция со схожими требованиями. Её подписало свыше 21 тысячи человек.

    Миллиардера критикуют из-за скандалов, связанных с Amazon, которая выдавливает конкурентов, устанавливает жёсткие условия для рабочих (которые получают травмы из-за роботизации складов), собирает персональные данные и тому подобное.

    Полёт Безоса запланирован на 20 июля. Он полетит в капсуле многоразовой ракетной системы New Shepard, которую разработала и построила его компания Blue Origin. На борту корабля будут его брат Марк, анонимный покупатель билета за 28 миллионов долларов и неизвестный член экипажа. Безос планирует развивать космический туризм — судно будет преодолевать линию Кармана (примерно 100 километров), несколько минут зависать в невесомости, а потом возвращаться обратно.

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