BioWare показала анимационный тизер Dragon Age: DreadWolf

BioWare опубликовала анимационный ролик по Dragon Age: DreadWolf, посвященный главному антагонисту грядущей игры — Соласу.
Так, в ролике кратко рассказали, как эльф-маг, который был компаньоном в Dragon Age: Inquisition, превратился в злодея.
Ждать новостей о DreadWolf на церемонии The Game Awards 2022 не стоит, так как BioWare заявила, что хочет закончить 2022 год этим тизером.
У RPG пока нет даты релиза.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: доминирующий вид«Терпение, мой друг, терпение».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.