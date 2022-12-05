BioWare показала анимационный тизер Dragon Age: DreadWolf

BioWare опубликовала анимационный ролик по Dragon Age: DreadWolf, посвященный главному антагонисту грядущей игры — Соласу.

Так, в ролике кратко рассказали, как эльф-маг, который был компаньоном в Dragon Age: Inquisition, превратился в злодея.

Ждать новостей о DreadWolf на церемонии The Game Awards 2022 не стоит, так как BioWare заявила, что хочет закончить 2022 год этим тизером.

У RPG пока нет даты релиза.