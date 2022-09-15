«Благие знамения»: на Comic-Con в Нью-Йорке пройдёт панель по сериалу

Amazon Prime Video поделилась расписанием своих презентаций, которые проведёт на фестивале Comic-Con в Нью-Йорке. Больше всего зрителей заинтересовала панель по «Благим знамениям». О продолжении популярного романа Нила Геймана и Терри Пратчетта давно не было ни слуху ни духу, и теперь зрители надеются услышать какие-нибудь новости. А может, покажут тизер!

Другие панели включают:

По «Благим знамениям» опубликовали только постер:

Фестиваль пройдёт с 6 по 8 октября.