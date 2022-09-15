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    Новости

    «Благие знамения»: на Comic-Con в Нью-Йорке пройдёт панель по сериалу

    15 сентября 2022
    15.09.2022
    355
    1 минута на чтение
    «Благие знамения»: на Comic-Con в Нью-Йорке пройдёт панель по сериалу

    Amazon Prime Video поделилась расписанием своих презентаций, которые проведёт на фестивале Comic-Con в Нью-Йорке. Больше всего зрителей заинтересовала панель по «Благим знамениям». О продолжении популярного романа Нила Геймана и Терри Пратчетта давно не было ни слуху ни духу, и теперь зрители надеются услышать какие-нибудь новости. А может, покажут тизер!

    Другие панели включают:

    По «Благим знамениям» опубликовали только постер:

    «Благие знамения»: на Comic-Con в Нью-Йорке пройдёт панель по сериалу 1

    Фестиваль пройдёт с 6 по 8 октября.

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