«Благие знамения»: на Comic-Con в Нью-Йорке пройдёт панель по сериалу

Amazon Prime Video поделилась расписанием своих презентаций, которые проведёт на фестивале Comic-Con в Нью-Йорке. Больше всего зрителей заинтересовала панель по «Благим знамениям». О продолжении популярного романа Нила Геймана и Терри Пратчетта давно не было ни слуху ни духу, и теперь зрители надеются услышать какие-нибудь новости. А может, покажут тизер!
Другие панели включают:
- «Властелин колец: Кольца власти»
- «Колесо Времени»
- мультсериал The Legend of Vox Machina
- «Периферийные устройства»
По «Благим знамениям» опубликовали только постер:
Фестиваль пройдёт с 6 по 8 октября.
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