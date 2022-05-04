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    Новости

    Blizzard анонсировала мобильную Warcraft. Но никто этому особо не обрадовался

    4 мая 2022
    04.05.2022
    5
    1 минута на чтение
    Blizzard анонсировала мобильную Warcraft.

    Blizzard анонсировала обещанную мобильную игру во вселенной Warcraft с подзаголовком Arclight Rumble. Это будет условно-бесплатная экшен-стратегия с элементами коллекционирования в духе Clash Royale.

    Так, игрокам предстоит размещать миниатюры персонажей (всего их будет 65) с различными способностями, которые будут автоматически собирать ресурсы и сражаться с врагами. Главная задача — победить босса.

    Армии из миниатюр делятся на пять фракций, у каждой из которых есть свои именитые командиры вроде Тириона Фордринга и Громмаша Адского Крика: Альянс, Орда, Звери, Черная гора и Нежить.

    В Warcraft Arclight Rumble будут PvE-режим с полноценной кампанией из 70 заданий, подземельями и рейдами, а также PvP-поединки с другими игроками.

    За разработку проекта отвечает небольшая команда. Однако в ее составе числятся ветераны Blizzard: Том Чилтон (геймдиректор World of Warcraft с 2004 года), Джереми Коллинс (арт-директор WoW с Cataclysm по Legion), Монте Крол (технический директор Warcraft III, Starcraft II и WoW) и не только.

    Правда, в сообществе Arclight Rumble приняли прохладно. Многие отметили, что ей сильно не хватает самобытности на фоне других мобильных игр — как в плане геймплея, так и стилистики.

    Главное преимущество анонса Warcraft Arclight Rumble в том, что его сделали вне BlizzCon.

    Релиз Warcraft для смартфонов состоится в 2022 году. На Android уже доступна предварительная регистрация.

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