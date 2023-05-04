Братья Руссо могли поставить фильм по «Звёздным войнам» от Кевина Файги

В свежем выпуске подкаста SmartLess ведущие пригласили пообщаться режиссёров и продюсеров Джо и Энтони Руссо («Война бесконечности» и «Финал»). Среди прочего, гости рассказали о потенциальной работе над фильмом по «Звёздным войнам», который курировал глава Marvel Studios Кевин Файги.

Картину так и не запустили в производство, но Майкл Уолдрон («Локи», «Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия») успел написал сценарий. Как говорят Руссо, в Lucasfilm планировали пригласить режиссёров поставить этот фильм по «Звёздным войнам».

Мы любим «Звёздные войны». С нами вели ранние переговоры об этом. Кевин Файги — тоже большой фанат «Звёздных войн», и мы с ним общались о возможности вместе поработать над франшизой.

При этом в апреле на Star Wars Celebration Кэтлин Кеннеди отмечала, что идею фильма по «Звёздным войнам» от Кевина Файги никогда даже не рассматривали.

Мы никогда эту идею не обсуждали. Все знают, Кевин — большой фанат «Звёздных войн», и если бы он что-то придумал, то я бы об этом услышала. Но ничего подобного не было. Так что это никакой не заброшенный проект, а просто то, чего не было.

Напомним, сейчас в работе сразу три фильма по «Звёздным войнам»: одним занимается Дейв Филони (это будет завершение сюжетных линий «Мандалорца» и связанных сериалов), другим — Джеймс Мэнголд (картина расскажет о появлении первых джедаев), а третьим — Джон Фавро (её действие развернётся спустя годы после IX эпизода и покажет Рей в возрасте).