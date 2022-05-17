Бутчер кромсает своих врагов в новом трейлере третьего сезона «Пацанов»

Amazon Prime опубликовал полноценный трейлер третьего сезона «Пацанов» (в оригинале The Boys).
В ролике можно увидеть обезумевшего Хоумлендера, Солдатика в исполнении звезды «Сверхъестественного» Дженсена Эклза и Бутчера, который принял сыворотку со сверхспособностями для борьбы с супергероями.
Премьера состоится 3 июня. В этот день выйдут сразу три эпизода, а далее — по серии в неделю.
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Редактор
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