Дэвид Гейдер: со временем BioWare стала меньше ценить своих сценаристов

Бывший сценарист Dragon Age Дэвид Гейдер на фоне забастовки Американской гильдии сценаристов рассказал, что со временем в BioWare стали меньше ценить работу своих сценаристов.
Даже BioWare, которая построила свою репутацию на хороших историях и персонажах, постепенно превратилась из компании, открыто ценящей своих сценаристов, в контору, тихо недолюбливающую их.
Гейдер отметил, что в последние годы его работы в студии, которую он покинул в 2016-м, руководство стало задаваться, как можно уменьшить количество текста, как будто хорошая история возникнет сама собой, по взмаху волшебной палочки.
По его словам, для того, чтобы в играх или сериалах были хорошие истории, работу сценаристов должны оценивать по достоинству.
Также Дэвид признался, что за последние 7 лет ситуация внутри BioWare могла сильно измениться, в том числе в лучшую сторону.
Я не знаю, как сейчас в BioWare. За семь лет многое могло измениться. В любом случае я желаю студии только добра.
Читайте также
Американская гильдия сценаристов объявила крупную забастовку
Из-за нее пострадают вечерние шоу и кабельные сериалы.
Забастовка сценаристов не повлияет на работу над вторым сезоном «Дома дракона»
Потому что все сценарии уже давно готовы.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.