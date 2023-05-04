Дэвид Гейдер: со временем BioWare стала меньше ценить своих сценаристов

Бывший сценарист Dragon Age Дэвид Гейдер на фоне забастовки Американской гильдии сценаристов рассказал, что со временем в BioWare стали меньше ценить работу своих сценаристов.

Даже BioWare, которая построила свою репутацию на хороших историях и персонажах, постепенно превратилась из компании, открыто ценящей своих сценаристов, в контору, тихо недолюбливающую их.

Гейдер отметил, что в последние годы его работы в студии, которую он покинул в 2016-м, руководство стало задаваться, как можно уменьшить количество текста, как будто хорошая история возникнет сама собой, по взмаху волшебной палочки.

По его словам, для того, чтобы в играх или сериалах были хорошие истории, работу сценаристов должны оценивать по достоинству.

Также Дэвид признался, что за последние 7 лет ситуация внутри BioWare могла сильно измениться, в том числе в лучшую сторону.