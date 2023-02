Четвертую серию The Last of Us в день премьеры посмотрело на 17% больше зрителей

Аудитория четвертого эпизода телеадаптации The Last of Us от HBO в день премьеры вновь увеличилась — на 17% по сравнению с прошлой серией до 7,5 миллиона зрителей.

В Variety находят такие цифры впечатляющими, поскольку новая серия вышла одновременно с трансляцией церемонии вручения премии «Грэмми».

И хотя «Дом дракона» на старте собрал 10 миллионов зрителей, The Last of Us набирает аудиторию более стремительно.

Следующий эпизод выпустят на несколько дней раньше, чтобы не пересекаться с Супербоулом, — уже в эту пятницу.