Четвертую серию The Last of Us в день премьеры посмотрело на 17% больше зрителей

Аудитория четвертого эпизода телеадаптации The Last of Us от HBO в день премьеры вновь увеличилась — на 17% по сравнению с прошлой серией до 7,5 миллиона зрителей.
В Variety находят такие цифры впечатляющими, поскольку новая серия вышла одновременно с трансляцией церемонии вручения премии «Грэмми».
И хотя «Дом дракона» на старте собрал 10 миллионов зрителей, The Last of Us набирает аудиторию более стремительно.
Следующий эпизод выпустят на несколько дней раньше, чтобы не пересекаться с Супербоулом, — уже в эту пятницу.
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