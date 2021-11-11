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    Что почитать: «Дракон не дремлет» Джон М. Форд и сборник хорроров «Живой роскошный ад»

    11 ноября 2021
    11.11.2021
    1213
    2 минуты на чтение

    Новый выпуск «Что почитать» несёт добрые вести! Издательство fanzon впервые выпустит на русском роман позабытого фантаста Джона М. Форда «Дракон не дремлет», а «Астрель-СПб» радует новым хоррором.

    Джон Хорнор Джейкобс
    Живой роскошный ад 

    Что почитать: «Дракон не дремлет» Джон М. Форд и сборник хорроров «Живой роскошный ад» 1

    В сборник вошли два небольших романа на тему космического ужаса. Объём книги — 448 страниц.

    «Морю снится, будто оно — небо»: Исабель бежит в Испанию из Латинской Америки от диктаторского режима. На новом месте она знакомится с таким же иммигрантом, поэтом и переводчиком по имени Авенданьо. Но прошлое по-прежнему преследует обоих, и Авенданьо по непонятной причине возвращается на родину, где пропадает без следа. В его квартире Исабель находит два текста, над которыми работал поэт: воспоминания о пребывании в плену во время революции и перевод древнего оккультного трактата. На их страницах, пропитанных кровью и страданиями, постепенно разворачивается чудовищная картина того, что на самом деле произошло в стране, откуда с таким трудом вырвалась Исабель. И чем больше она их читает, тем сильнее растет в ней необъяснимое желание вернуться домой на свой страх и риск. Туда, где пробуждается нечто страшное, скрытое туманом и предрассудками, но, несомненно, живое.

    «Пробило сердце горю час»: Библиотекарь, работающий с каталогизацией фольклорных записей с юга США, неожиданно наталкивается на песню, которая, по легендам, сочинена самим дьяволом. И эта мелодия оказывает жуткое и зловещее влияние на реальность вокруг. Пытаясь снять с себя морок, главный герой хочет найти место, где была сделана запись. И этот путь приведет его к тайне, которую лучше бы не открывать простым смертным.

    Ждём традиционно через месяц после показа обложки (а может и позже).

    Джон М. Форд
    Дракон не дремлет

    Что почитать: «Дракон не дремлет» Джон М. Форд и сборник хорроров «Живой роскошный ад» 2

    Книга вышла ещё в 1984-м, с тех пор на русском не издавалась. В ней фантаст показал альтернативную историю о войне Алой и Белой розы, наполненную магией, дворцовыми интригами и отсылками к Шекспиру. Что ещё важно, это редкий фэнтези роман вне циклов.

    Война Алой и Белой розы возводит на английский трон Эдуарда IV. Блистает двор Лоренцо Медичи Великолепного. В Милане строит заговоры герцог Галеаццо Мария Сфорца. Но всё это — альтернативный мир без доминирования христианства и ислама, в котором средневековой Европе угрожает Византийская империя. Сфорца, герцог-вампир, собирает свои силы для давно запланированного нападения на Флоренцию, но и Византия не дремлет. Изгнанный наследник престола, ставший наемником, молодая женщина-врач, вынужденная бежать из Флоренции, и валлийский волшебник на первый взгляд, не имеют общих целей, но вместе они плетут заговор против могущества Византии, стремясь передать английский трон Ричарду, герцогу Глостеру, и сделать его королем Ричардом III.

    Выходит в январе.

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