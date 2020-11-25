Что почитать: «Кабинет редкостей» Гильермо Дель Торо, омнибус Майкла Салливана и не только

Сегодня в рубрику «Что почитать» попали книга о работе Гильермо дель Торо за авторством самого режиссера, «По ту сторону снов» Питера Гамильтона и новый омнибус Майкла Салливана.

«Кабинет редкостей: Мои зарисовки, коллекции и другие одержимости»

Гильермо дель Торо

Издательство «Азбука» выпустит книгу «Кабинет редкостей: Мои зарисовки, коллекции и другие одержимости», в которой Гильермо дель Торо рассказал о своих заветных проектах и показал записи из рабочих блокнотов. Она появится в продаже в декабре 2020 года или в январе 2021-го.

«По ту сторону снов»

Питер Гамильтон

В продаже появился роман «По ту сторону снов» за авторством Питера Гамильтона — это первая часть цикла «Хроники паданцев», которая входит во вселенную Содружества. Его события разворачиваются до трилогии Бездны.

3326 год. Найджела Шелдона, одного из основателей Содружества, посещает представитель райелей — расы, назначившей себя стражами Бездны, загадочного образования в ядре Галактики, угрожающего существованию всего живого. Райели убеждают Найджела участвовать в отчаянной попытке прорваться в Бездну. Оказавшись внутри, Найджел обнаруживает, что люди — не единственная форма жизни, которая была втянута в Бездну, где законы физики несколько иные, а ментальные способности, неотличимые от магии, в порядке вещей. Люди, оказавшиеся там в ловушке, ведут борьбу с чуждым видом биологических подражателей. Хотя паданцы обладают разумом, они действуют как беспощадные убийцы. Однако именно эти чужаки могут послужить ключом к полной ликвидации угрозы Бездны — если только Найджел сумеет раскрыть их тайну.

«Эра войны» и «Эра легенд»

Майкл Салливан

Издательство «АСТ» выпустит на русском омнибус Майкла Салливана, в который войдут третий и четвертый романы цикла «Легенды Первой Империи» — «Эра войны» и «Эра легенд». Книга появится в продаже в январе или феврале 2021 года.