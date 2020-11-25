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    Что почитать: «Кабинет редкостей» Гильермо Дель Торо, омнибус Майкла Салливана и не только

    25 ноября 2020
    Дмитрий Кинский
    25.11.2020
    310
    1 минута на чтение

    Сегодня в рубрику «Что почитать» попали книга о работе Гильермо дель Торо за авторством самого режиссера, «По ту сторону снов» Питера Гамильтона и новый омнибус Майкла Салливана.

    «Кабинет редкостей: Мои зарисовки, коллекции и другие одержимости»
    Гильермо дель Торо

    Издательство «Азбука» выпустит книгу «Кабинет редкостей: Мои зарисовки, коллекции и другие одержимости», в которой Гильермо дель Торо рассказал о своих заветных проектах и показал записи из рабочих блокнотов. Она появится в продаже в декабре 2020 года или в январе 2021-го.

    «По ту сторону снов»
    Питер Гамильтон

    В продаже появился роман «По ту сторону снов» за авторством Питера Гамильтона — это первая часть цикла «Хроники паданцев», которая входит во вселенную Содружества. Его события разворачиваются до трилогии Бездны.

    3326 год. Найджела Шелдона, одного из основателей Содружества, посещает представитель райелей — расы, назначившей себя стражами Бездны, загадочного образования в ядре Галактики, угрожающего существованию всего живого. Райели убеждают Найджела участвовать в отчаянной попытке прорваться в Бездну.

    Оказавшись внутри, Найджел обнаруживает, что люди — не единственная форма жизни, которая была втянута в Бездну, где законы физики несколько иные, а ментальные способности, неотличимые от магии, в порядке вещей. Люди, оказавшиеся там в ловушке, ведут борьбу с чуждым видом биологических подражателей. Хотя паданцы обладают разумом, они действуют как беспощадные убийцы.

    Однако именно эти чужаки могут послужить ключом к полной ликвидации угрозы Бездны — если только Найджел сумеет раскрыть их тайну.

    «Эра войны» и «Эра легенд»
    Майкл Салливан

    Издательство «АСТ» выпустит на русском омнибус Майкла Салливана, в который войдут третий и четвертый романы цикла «Легенды Первой Империи» — «Эра войны» и «Эра легенд». Книга появится в продаже в январе или феврале 2021 года.

    Приближается главная битва, в которой решится наконец, кому отныне править миром Элан: богоподобным чернокнижникам фрэям или их бывшим рабам — людям в союзе с мятежными ренегатами из стана фрэев.

    Будут трагические ошибки с ужасными последствиями. Будут заговоры и предательства, и восхождение новых героев, и возрождение радужных надежд… Грядет эра войны и оживших преданий. Легендарная эпоха мира Элан!

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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