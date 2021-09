«Что за этой дверью?»: трейлер хоррор-сериала «Девушка в лесу»

Онлайн-кинотеатр Peacock представил трейлер хоррор-сериала «Девушка в лесу» (The Girl In The Woods). Проект рассказывает о загадочной то ли колонии, то ли культе, который охраняет наш мир от потусторонних чудовищ.

В центре сюжета окажется девушка Кэрри, которая как раз сбежала из культа. Что примечательно, находится он за одинокой каменной дверью в лесу. Теперь за девушкой охотятся на только её бывшие братья и сёстры, но и монстры. Кэрри вынуждена обратиться за помощью к своим друзьям.

Главную роль исполнила Стефани Скотт («Астрал 3»). Помогают Кэрри Нолан (Миша Ошерович) и Таша (София Брайант). В числе режиссёров — Кристен Риттер (сыграла в «Джессике Джонс»).

«Девушка в лесу» основана на двух одноимённых короткометражках.

Сериал начнёт выходить вскоре перед Хэллоуином — 21 октября.