«Что за этой дверью?»: трейлер хоррор-сериала «Девушка в лесу»

Онлайн-кинотеатр Peacock представил трейлер хоррор-сериала «Девушка в лесу» (The Girl In The Woods). Проект рассказывает о загадочной то ли колонии, то ли культе, который охраняет наш мир от потусторонних чудовищ.
В центре сюжета окажется девушка Кэрри, которая как раз сбежала из культа. Что примечательно, находится он за одинокой каменной дверью в лесу. Теперь за девушкой охотятся на только её бывшие братья и сёстры, но и монстры. Кэрри вынуждена обратиться за помощью к своим друзьям.
Главную роль исполнила Стефани Скотт («Астрал 3»). Помогают Кэрри Нолан (Миша Ошерович) и Таша (София Брайант). В числе режиссёров — Кристен Риттер (сыграла в «Джессике Джонс»).
«Девушка в лесу» основана на двух одноимённых короткометражках.
Сериал начнёт выходить вскоре перед Хэллоуином — 21 октября.
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