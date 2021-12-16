«Да Боже упаси»: трейлер «Сергия против нечисти» — городского фэнтези от Kion

Российский стриминг Kion представил трейлер сериала «Сергий против нечисти» (ранее — «Отец Сергий») — комедийного мистического детектива в жанре городского фэнтези про бывшего священника.

Ныне Сергия отстранили от служения, но помогать людям он не перестал. Теперь он раскрывает преступления, совершенные при участии тёмных сил. Для Сергия это не только борьба со злом, но и бизнес: за каждую добытую нечисть он получает от добрых сил в лице Тётушки неплохое вознаграждение. За Кощея, например, дают 300 тысяч рублей! Сергий не сторонится земных удовольствий и время от времени попадает в неприятности — и вскоре на его след выходит следователь полиции капитан Катя Земцова.

Главные роли исполнили Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко, Тётушку воплотила Ирина Розанова. Режиссёр — Кирилл Кузин («Самый лучший фильм», «Лондонград»).

Сериал снят в формате киносториз — его на платформе можно смотреть как полнометражный фильм или как сериал из шести 15-минутных эпизодов.

Пилот «Сергия против нечисти» показали в основном конкурсе третьего фестиваля сериалов «Пилот» — он завоевал специальную награду с формулировкой «За мастерское смешение жанров».

Комедийный детектив стартует 5 января, выйдет два эпизода. По две серии будет выходить каждую среду. А полнометражный фильм будет доступен 19 января.