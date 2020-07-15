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    Новости

    DC анонсировала новый комикс по «Хранителям». Он будет посвящен Роршаху

    15 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    15.07.2020
    331
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    DC анонсировала новый комикс по «Хранителям». Он будет посвящен Роршаху

    DC неожиданно анонсировала новую серию комиксов во вселенной «Хранителей», которая будет посвящена Роршаху. Всего в нее войдут 12 выпусков.

    Действие развернется спустя 35 лет после событий оригинально комикса Алана Мура. В центре сюжета будет расследование покушения на первого серьезного кандидата в президенты, который должен составить конкуренцию Роберту Редфорду. Среди преступник был замечен человек, крайне похожий на Роршаха. Тот, между прочим, умер от рук Доктора Манхэттена.

    За новую серию отвечают Том Кинг (The Sheriff of Babylon), Хорхе Форнес (Batman: I Am Gotham) и Дэйв Стюарт (Iron Man: Enter the Mandarin).

    Первый номер «Роршаха» выйдет 13 октября.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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