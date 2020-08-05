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    Новости

    Дени Вильнев: команда будет работать в режиме спринта, чтобы закончить «Дюну» вовремя

    5 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    05.08.2020
    304
    0 минут на чтение
    Дени Вильнев: «Чтобы закончить фильм вовремя, нужно будет работать в режиме спринта»

    Режиссер «Дюны» Дени Вильнев в одном из интервью рассказал, как пандемия коронавируса отразилась на производстве картины.

    Я планировал вернуться и доснять кое-что позже, потому что хотел переделать фильм. Мне нужно было время. Тогда я еще не знал, что будет пандемия… <…> Из-за этого слетел весь график. Чтобы закончить фильм вовремя, нужно будет работать в режиме спринта. Нам разрешили отправиться на досъемки через несколько недель. А это значит, что мне придется контролировать VFX и монтаж из Монреаля, пока вся моя команда в Лос-Анджелесе.

    По его словам, заниматься такими вещами удаленно возможно, но гораздо проще наладить контакт с людьми и донести свои мысли, находясь в одном помещении.

    «Дюна» все еще должна выйти 17 декабря 2020 года.

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    Картина должна выйти 17 декабря.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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