Дени Вильнев: команда будет работать в режиме спринта, чтобы закончить «Дюну» вовремя

Режиссер «Дюны» Дени Вильнев в одном из интервью рассказал, как пандемия коронавируса отразилась на производстве картины.

Я планировал вернуться и доснять кое-что позже, потому что хотел переделать фильм. Мне нужно было время. Тогда я еще не знал, что будет пандемия… <…> Из-за этого слетел весь график. Чтобы закончить фильм вовремя, нужно будет работать в режиме спринта. Нам разрешили отправиться на досъемки через несколько недель. А это значит, что мне придется контролировать VFX и монтаж из Монреаля, пока вся моя команда в Лос-Анджелесе.

По его словам, заниматься такими вещами удаленно возможно, но гораздо проще наладить контакт с людьми и донести свои мысли, находясь в одном помещении.

«Дюна» все еще должна выйти 17 декабря 2020 года.