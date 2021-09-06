Дени Вильнев считает первую «Дюну» закуской. Основное блюдо — сиквел

Дени Вильне в одном из интервью рассказал, что готов приступить к съемкам второй части «Дюны» в 2022 году, если Warner Bros. даст «зеленый свет» в конечном итоге.
По его словам, он точно знает, что хочет показать в продолжении, поскольку сразу это продумал.
Я не хотел жертвовать важными моментами. То, где кончается первая часть, оставляет идеальное ощущение того, что арка Пола как героя первой части закончена. <…> При этом мы сохранили достаточно материала для второй части.
Постановщик подчеркнул, что самым сложным для него было познакомить зрителей с этими миром, идеями, культурами, домами и планетами. Так что первый фильм — это основа для сиквела.
Я не должен так говорить, но я все равно скажу. Я считаю первую «Дюну» закуской. Вторая — основное блюдо, где мы можем развернуться. <…> Хотя первая часть была моим самым амбициозным проектом, продолжение меня возбуждает еще больше.
«Дюна» выйдет в России 16 сентября.
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