Дэвид Кроненберг уже работает над новым фильмом

Мастер боди-хоррорров Дэвид Кроненберг, известный по «Мухе», «Экзистенции» и «Обеду нагишом», напишет и снимет новый фильм под названием The Shrouds.
А главную роль в картине исполнит Венсан Кассель («Ненависть» и «Черный лебедь»), который прежде уже работал вместе с именитым режиссером.
В центре сюжета будет мужчина по имени Карш, бизнесмен-новатор и скорбящий вдовец, который разрабатывает устройство для связи с мертвыми внутри погребального савана.
Съемки The Shrouds начнутся в марте 2023 года. Так что премьера состоится не раньше 2024-го.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: X-Files: ЗаговорМалдер, всё, что ты знал, — ложь!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.