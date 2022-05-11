Дэвид Кроненберг уже работает над новым фильмом

Мастер боди-хоррорров Дэвид Кроненберг, известный по «Мухе», «Экзистенции» и «Обеду нагишом», напишет и снимет новый фильм под названием The Shrouds.

А главную роль в картине исполнит Венсан Кассель («Ненависть» и «Черный лебедь»), который прежде уже работал вместе с именитым режиссером.

В центре сюжета будет мужчина по имени Карш, бизнесмен-новатор и скорбящий вдовец, который разрабатывает устройство для связи с мертвыми внутри погребального савана.

Съемки The Shrouds начнутся в марте 2023 года. Так что премьера состоится не раньше 2024-го.