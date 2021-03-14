Дэвид Лоури готовит экранизацию «Города призраков» Виктории Шваб

По данным Variety, телевизионные подразделения «Диснея» ABC Signature и Searchlight Television готовят экранизацию романа Виктории Шваб «Город призраков».

Руководить съёмками будет Дэвид Лоури, а совместно с Сехаджом Сетхи (Sehaj Sethi) он напишет сценарий. Лоури ранее был сценаристом и режиссером таких фильмов, как «Старик с пистолетом», «Пит и его дракон» и «История призрака», а в прошлом году должна была выйти «Легенда о Зелёном рыцаре», но фильм перенесли из-за пандемии. Сетхи писал сценарий для сериала «Страшные истории в двух предложениях (2017-…)».

Виктория Шваб — американская писательница в жанре тёмного фэнтези. Наибольшую популярность получил её второй роман «Архив», открывший одноименный мистический цикл. На русский язык цикл перевело издательство АСТ.

Роман «Город призраков» открывает книжный цикл о Кэссиди Блейк, девушки, которая обнаруживает у себя способности видеть призрачный мир. Она начинает дружить с призраком, и её жизнь становится всё сложнее, когда она едет с родителями в Эдинбург, «город призраков». Родители едут в город, кишащий привидениями в старых замках и кладбищах, чтобы провести телешоу о самых кровавых и сверхъестественных местах мира. Город призраков научит девушку обращаться со своими силами, ведь скоро она окажется втянута в эпическую битву между призраками и человечеством.

Виктория Шваб будет исполнительным продюсером вместе с Тоби Хальбруксом и Джеймсом М. Джонстоном (оба участвовали в работе над фильмами «Старик с пистолетом» и «История призрака»), а также режиссёрами триллеров Бритт Поултон, Даниэлем Робинсоном, режиссёром Аланом Сигелом и актёром и продюсером Джерардом Батлером (вместе работали над «Гренландией» и «Они ползут за тобой»).