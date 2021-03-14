    3
    Новости

    Дэвид Лоури готовит экранизацию «Города призраков» Виктории Шваб

    14 марта 2021
    Кот-император
    14.03.2021
    688
    1 минута на чтение
    Готовится экранизацию «Города призраков» Виктории Шваб

    По данным Variety, телевизионные подразделения «Диснея» ABC Signature и Searchlight Television готовят экранизацию романа Виктории Шваб «Город призраков».

    Руководить съёмками будет Дэвид Лоури, а совместно с Сехаджом Сетхи (Sehaj Sethi) он напишет сценарий. Лоури ранее был сценаристом и режиссером таких фильмов, как «Старик с пистолетом», «Пит и его дракон» и «История призрака», а в прошлом году должна была выйти «Легенда о Зелёном рыцаре», но фильм перенесли из-за пандемии. Сетхи писал сценарий для сериала «Страшные истории в двух предложениях (2017-…)».

    Виктория Шваб — американская писательница в жанре тёмного фэнтези. Наибольшую популярность получил её второй роман «Архив», открывший одноименный мистический цикл. На русский язык цикл перевело издательство АСТ.

    Роман «Город призраков» открывает книжный цикл о Кэссиди Блейк, девушки, которая обнаруживает у себя способности видеть призрачный мир. Она начинает дружить с призраком, и её жизнь становится всё сложнее, когда она едет с родителями в Эдинбург, «город призраков». Родители едут в город, кишащий привидениями в старых замках и кладбищах, чтобы провести телешоу о самых кровавых и сверхъестественных местах мира. Город призраков научит девушку обращаться со своими силами, ведь скоро она окажется втянута в эпическую битву между призраками и человечеством.

    Виктория Шваб будет исполнительным продюсером вместе с Тоби Хальбруксом и Джеймсом М. Джонстоном (оба участвовали в работе над фильмами «Старик с пистолетом» и «История призрака»), а также режиссёрами триллеров Бритт Поултон, Даниэлем Робинсоном, режиссёром Аланом Сигелом и актёром и продюсером Джерардом Батлером (вместе работали над «Гренландией» и «Они ползут за тобой»).

    Читайте также

    Виктория Шваб Город призраков 1

    Виктория Шваб «Город призраков»: вот такой должна быть юношеская готика

     Евгения Юрова |  10.04.2019

    Редкий случай, когда с затертой темой людей, видящих призраков, обошлись удачно. Любителям готических историй с привидениями — читать непременно.

    Сценарист Джона Уика адаптирует подростковый фантастический роман Виктории Шваб «Тёмный оттенок магии»

    Сценарист Джона Уика адаптирует фэнтези-роман Виктории Шваб «Тёмный оттенок магии»

     Кот-император |  05.10.2019

    Книга рассказывает о параллельных вселенных и разных версиях Лондона.

    Книги, авторы которых хвалили российские обложки 10

    Авторы каких фантастических книг хвалили обложки российских изданий

     Издательство fanzon |  14.01.2021

    Виктория Шваб, Джо Аберкромби, Джефф Вандермеер, Ребекка Куанг и другие авторы.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Тихоокеанский рубеж: Тёмная зона». Не те «егери», которых вы ищете
    0
    8608
    «Тихоокеанский рубеж: Тёмная зона». Не те «егери», которых вы ищете

    Первый сезон кажется маленьким огрызком большой истории, которую авторам только предстоит рассказать.

    Читаем книгу «Семь клинков во мраке» Сэма Сайкса
    0
    12542
    Читаем книгу «Семь клинков во мраке» Сэма Сайкса

    Наёмница Сэл Какофония прибывает в городок Шрам с целью найти разыскиваемого преступника Дайгу Фантома. Но в ходе расспросов в таверне она влипает в неприятности.

    Марина Беляева «Последняя бабушка»
    0
    23373
    Марина Беляева «Последняя бабушка»

    «Взгляд в прошлое ужасает; но, кроме него, в старости ничего и нет».

    Настольный файтинг «Unmatched: Битва Легенд». Король Артур против Синдбада
    0
    64345
    Настольный файтинг «Unmatched: Битва Легенд». Король Артур против Синдбада

    Быстрый карточный файтинг о столкновении очень разных героев.

    Настоящий каменный век: какой была жизнь первобытных людей 22
    0
    71883
    Настоящий каменный век: какой была жизнь первобытных людей

    Труд сделал из обезьяны человека. Он же превратил кровожадных маньяков в архитекторов, скульпторов, живописцев и музыкантов.

    Главные комиксы зимы 2020–2021: супергерои Marvel и DC
    0
    117309
    Главные комиксы зимы 2020–2021: супергерои Marvel, DC и не только

    Несколько историй про Бэтмена, его врагов и друзей, сингл о Супермене от Алана Мура, пачка изданий к выходу сериала «ВандаВижн», сольный комикс о Груте и многое другое.

    Комикс: Годзилла против Кинг-Конга
    0
    271516
    Комикс: Годзилла против Кинг-Конга

    Скорому выходу фильма посвящается.

    Майкл Суэнвик «Мать железного дракона» 
    0
    131678
    Майкл Суэнвик «Мать железного дракона»: финал культового технофэнтези

    Изящная игра с мифами в последнем томе знаменитой трилогии.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить