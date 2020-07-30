Ди Каприо работает над экранизацией утопии от Хаксли

Леонардо Ди Каприо и его продюсерская компания Appian Way начали работу над экранизацией романа Олдоса Хаксли «Остров». Это последняя книга в жизни автора «Дивного нового мира», которую он написал в некотором роде как противоположность своей знаменитой антиутопии. «Островом» Хакли хотел показать альтернативу описанному им же упадочному обществу.

По сюжету, англичанин Вилл Фарнеби — рассказчик, в виде записок которого подан роман — попадает на вымышленный остров Пала недалеко от Индонезии. Он надеется разведать тут запасы нефти для своей компании, но обнаруживает на острове великолепно устроенное общество, основанное на смеси западного просвещения и восточного буддизма. Хаксли описал его так:

В этом обществе экономика децентрализованная и по Генри Джорджу, а политика по Кропоткину и с сотрудничеством. Наука и технологии используются так, будто, подобно дню субботнему, были сотворены для человека, а не так (как показано в «Дивном новом мире»), будто человек ими приручён и порабощён. Религия будет сознательным и разумным поиском Конечной Цели человечества, объединяющего знания имманентного Дао или Логоса, трансцендентной Божественности или Брахмана.

Продюсерами экранизации будут сам Ди Каприо, его отец Джордж и президент Appian Way Дженнифер Дэвиссон, а также представители второй производственной компании In Good Company Films. Пока не объявлено, будет ли сниматься в фильме сам Леонардо. Ди Каприо не только основатель этой компании, но и главная звезда созданных при её участии фильмов «Авиатор», «Волк с Уолл-Стрит» и «Выживший» — впрочем, и фильмы без его участия на счету компании тоже есть.