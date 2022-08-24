Disney готовит сериал по «Кинг Конгу»

Кинг Конг жив!

Disney для своего стриминг-сервиса запускает в разработку сериал о гигантской обезьяне. Производством займётся студия Джеймса Вана Atomic Monster.

В основу шоу ляжет сценарий Стефани Фолсом («Газетчицы»). Сериал описывают как приключенческий экшен вперемешку с драмой, который перенесёт классическую историю о Конге в современную эпоху. Появится в сериале и Остров Черепа. Шоу будет исследовать мифологию и историю происхождения Конга, добавляя различные тайны и загадки острова. В основу лягут оригинал Мериана Купера и книги Джо ДеВито.

Ранее сериал про Кинг Конга уже пытались запустить в работу — под названием King Kong Skull Island. Им пять лет назад занимались студии MarVista Entertainment и IM Global Television при участии другой команды. В итоге проект так и не стартовал.

Интересно, что параллельно разрабатывается сериал про Годзиллу — и одну из ролей в нём исполнит Курт Рассел. Его сюжет развернётся во Вселенной Монстров от Legendary.