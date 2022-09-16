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    Новости

    Disney убрала из расписания фильм «Звёздные войны: Эскадрилья „Изгой“» Пэтти Дженкинс

    16 сентября 2022
    16.09.2022
    1092
    0 минут на чтение
    Почему сериал по «Изгою-один» не нужен 3

    Disney обновила график будущих картин, представленных на D23 Expo. Прежде всего, СМИ обратили внимание, что из него пропала дата выхода фильма по «Звёздным войнам» от Пэтти Дженкинс — при том, что новости о приостановке производства сообщались ещё давно. Фильм хотели выпустить в декабре 2023-го. Судя по всему, в работу его так и не запустили из-за разногласий.

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    А следующий фильм по «Звёздным войнам» планируют выпустить 19 декабря 2025 года. Если, конечно, и его не отменят.

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