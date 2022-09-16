Disney убрала из расписания фильм «Звёздные войны: Эскадрилья „Изгой“» Пэтти Дженкинс

Disney обновила график будущих картин, представленных на D23 Expo. Прежде всего, СМИ обратили внимание, что из него пропала дата выхода фильма по «Звёздным войнам» от Пэтти Дженкинс — при том, что новости о приостановке производства сообщались ещё давно. Фильм хотели выпустить в декабре 2023-го. Судя по всему, в работу его так и не запустили из-за разногласий.
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- Комедийный ужастик «Дом с привидениями» — 11 августа 2023-го
- Мультфильм Disney «Желание» — 22 ноября 2023-го
- Мультфильм Pixar «Элио» — 1 марта 2024-го
- Ремейк «Белоснежки» с Рейчел Зейглер — 22 марта 2024-го
- «Головоломка 2» — 14 июня 2024-го
- «Муфаса: Король Лев» — 5 июля 2024-го
- неназванный фильм Marvel — 6 сентября 2024-го (вместо 16 февраля 2024-го)
А следующий фильм по «Звёздным войнам» планируют выпустить 19 декабря 2025 года. Если, конечно, и его не отменят.
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