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    Новости

    Disney выпустит продолжения «Холодного сердца», «Истории игрушек» и «Зверополиса»

    9 февраля 2023
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    09.02.2023
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    1 минута на чтение
    Disney выпустит продолжения «Холодного сердца», «Истории игрушек» и «Зверополиса»

    Во время квартального отчёта глава Disney Боб Айгер сообщил, что компания приступает к производству продолжения «Холодного сердца», «Истории игрушек» и «Зверополиса». Айгер пообещал поделиться новостями позднее, а также пояснил, что компания планирует и дальше развивать свои успешные и популярные франшизы.

    Новость о работе над мультфильмами появилась на фоне сообщений о том, что компания начинает крупную реструктуризацию с целью сократить расходы на создание контента на 3 миллиарда долларов. Также в компании заявили об увольнении 7000 сотрудников — 3,2% всего штата.

    Ранее стало известно, что по итогам первого квартала 2023-го база подписчиков Disney+ снизилась на 2,4 миллиона аккаунта. Это первое сокращение базы с момента запуска сервиса.

    «История игрушек 4» и «Холодное сердце 2» вышли в 2019 году. Первый «Зверополис» — в 2016-м. Осенью 2022-го по «Зверополису» вышла антология короткометражек про персонажей города — уже анонсирован второй сезон. Каждый из трёх мультфильмов собрал в мировом прокате свыше миллиарда долларов.

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    Оно, конечно, не снесёт вам крышу. Но это крепкий, достойный диснеевский мультфильм, который стоит посмотреть на большом экране.

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